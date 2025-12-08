#Казахстан в сравнении
Статьи

Новые технологии: Казахстан наращивает темпы в гонке повседневного использования ИИ

Использование ИИ в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
Число казахстанцев, использующих инструменты искусственного интеллекта в повседневной жизни, продолжает стремительно увеличиваться, сообщает Zakon.kz.

За последние три года искусственный интеллект обогнал по темпам развития и внедрения его в массы все ранее существовавшие до этого технологии, в числе которых радио, интернет, смартфоны и энергетика. На этом фоне сейчас более 30% взрослого, трудоспособного населения мира каждый день пользуются нейросетями и инструментами ИИ.

Не остается в этом случае в стороне и Казахстан, где уже 12,7% взрослого населения не только освоили нейросети, но и активно используют их в работе и в быту.

Основания для выводов

Источником вышеуказанных цифр является ежегодный доклад компании "Microsoft", которая на постоянной основе проводит масштабные исследования в области развития нейросетей и применения искусственного интеллекта в повседневной жизни.

В своем докладе аналитики компании приводят данные по странам, кто наиболее успешен в процессах развития и проектирования инструментов ИИ, кто лучше всех создает для этого нужную инфраструктуру и кто больше всех преуспел в его внедрении в массы.

Апофеозом доклада является составленный аналитиками компании рейтинг по странам, чье население лучше всего справляется с освоением инструментов ИИ и активно применяет его в своей повседневной жизни.

Позиция Казахстана

В рейтинге повседневного использования ИИ Казахстан занимает 71-е место из 147 государств мира (опубликован в ежегодном докладе компании о темпах развития и распространения искусственного интеллекта, датируемым ноябрем 2025 года).

Выше Казахстана в рейтинге из постсоветских государств расположились: Литва (41-е место, где 21% населения пользуется ИИ), Грузия (53-е место с 17,3% вовлеченного населения), Молдова (58-е место с 16,6% вовлеченного населения) и Азербайджан (64-е место с 14,2% вовлеченного населения).

Ниже позиций нашей страны расположились: Украина (93-е место с 9,1% вовлеченного населения), Россия (117-е место с 7,6% вовлеченного населения), Беларусь (118-е место с 7,6% вовлеченного населения), Кыргызстан (119-е место с 7,6 % вовлеченного населения), Армения (138-е место с 7,6% вовлеченного населения), Узбекистан (143-е место с 5,7% вовлеченного населения), Таджикистан (145-е место с 5,1% вовлеченного населения) и Туркменистан (146-е место с 5,1% вовлеченного населения).

Фото: Zakon.kz

Из этого следует, что Казахстан по этому показателю значительно превосходит все страны Центральной Азии и большую часть государств – участников СНГ.

Возглавляющие и замыкающие

Первые три строчки общемирового рейтинга по использованию нейросетей и инструментов искусственного интеллекта взрослым, трудоспособным населением на ежедневной основе занимают Объединенные Арабские Эмираты (59,4% граждан), Сингапур (58,6% граждан) и Норвегия (45,3% граждан).

В первую десятку этого рейтинга также входят: Ирландия (41,7% трудоспособного населения), Франция (40,9%), Испания (39,7%), Новая Зеландия (37,6%), Великобритания (36,4%), Нидерланды (36,3%) и Катар (35,7%).

В Соединенных Штатах, несмотря на то, что 53,7% всей мировой инфраструктуры, развивающей нейросети и возможности искусственного интеллекта, находится под их контролем, количество американских граждан, освоивших ИИ и использующих его на ежедневной основе, составляет 26,3% от общего числа взрослого, трудоспособного населения (в рейтинге занимает 23-е место).

Китай в свою очередь также не находится по этому показателю в числе общемировых лидеров и занимает 61-е место (15,4% взрослого населения использует ИИ на ежедневной основе).

Последнюю строчку рейтинга занимает Камбоджа с 4,6% населения, освоившего нейросети и инструменты искусственного интеллекта.

Олег Калиниченко
