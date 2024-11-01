Искусственный интеллект внедрят в повседневной работе прокуроров Казахстана

В Казахстане изучают возможность использования искусственного интеллекта в повседневной работе прокуроров стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила проректор-директор межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК Гульнар Шушикова, авторский коллектив из 25 ученых из шести государств СНГ завершит исследование в следующем, 2025 году.

"Главным вызовом по данному исследованию для нас выступает практически ежедневное обновление информации по этой теме, включая вопросы о возможностях и угрозах этой технологии, обновления международной и страновой правовой базы", – сказала Гульнар Шушикова 1 ноября 2024 года на международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы правоохранительной деятельности".

По словам эксперта, полученные данные мониторят и систематизируют именно с точки зрения сотрудников прокуратуры. По итогам исследования планируется выпуск тематической монографии.

Ранее сообщалось, что врачи в Алматы провели операцию с внедрением искусственного интеллекта.