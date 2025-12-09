Меняем метлу на лопату: Алматы готовится к скользкому сезону

Неделя в Алматы началась с мелких осадков. Синоптики прогнозируют наступление долгожданной морозной зимы. В городском акимате заявили о полной готовности к обильным снегопадам. Zakon.kz проверил боевой настрой дорожных работников и их спецтехники.

Несмотря на то, что на улице все еще греет солнышко, как и полагается, с 1 октября все городские коммунальные предприятия перешли на круглосуточный режим работы в три смены, чтобы обеспечить своевременную уборку улиц в период снегопадов.

Фото: акимат Алматы

Как рассказали в акимате Алматы, в уборке снега задействованы 2 710 дорожных рабочих, и все они полностью обеспечены зимней спецодеждой, рассчитанной на работу в холодных условиях. А если в городе будут обильные снегопады, то на подмогу придут до двух тысяч дополнительных рабочих сил.

"Для того чтобы сотрудники могли отдыхать и согреваться между выходами на линию, оборудованы специальные места проживания и отдыха. Предприятием приобретены два модульных пункта на 12 койко-мест каждый, а также предоставлены два жилых дома, рассчитанные в общей сложности на 100 человек. Эти помещения позволяют водителям, рабочим и механизаторам находиться в тепле, восстанавливаться и оперативно выходить на смену при ухудшении погодных условий". Акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В арсенале акимата имеется 1000 единиц спецтехники для уборки улично-дорожной сети. В аномальную погоду дополнительно привлекается до 200 самосвалов и 30 погрузчиков, что позволяет увеличивать объемы и скорость уборки.

"Для сокращения ручного труда и повышения качества работы внедрена современная коммунальная техника. В частности, применяются электрические многофункциональные машины Boschung Pony S2.0. Эти компактные и маневренные авто выполняют подметание, сбор мусора, влажную уборку и мойку. Они эффективно работают на тротуарах, дворовых территориях и узких участках. Электрический привод снижает эксплуатационные затраты и улучшает экологическую обстановку. На базе ГКП "Алматы Тазалык" в настоящее время имеется 18 единиц. Кроме того, запланирован закуп такой техники до конца этого года и еще восемь в 2026 году, что облегчит уборку дорог и повысит ее оперативность". Акимат Алматы

По информации местной власти, заготовлены противогололедные материалы: 52,6 тыс. тонн отсева и 36,2 тыс. тонн соли. В наличии имеется два солерастворных узла для приготовления жидких химических реагентов в Алмалинском и Медеуском районах.

"В нашем городе имеются 24 производственные базы со складами противогололедных материалов, а также дополнительно 22 пескобазы. Благодаря чему максимальное расстояние до мест производства работ не превышает трех-четырех километров. Учитывая достаточное количество спецтехники, материально-технических и трудовых ресурсов, это позволяет оперативно обеспечить обработку противогололедными реагентами всех территорий". Акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В снегопад рабочие очищают территории, где затруднена механизированная уборка: остановки общественного транспорта, лестницы, пандусы, арыки, газоны, надземные переходы, а также формируют валы для вывоза снега после сгребания с проезжей части.

"В частности, работы по уборке снега усложняются из-за припаркованного на обочинах проезжей части дорог автотранспорта. Для его перемещения привлекаются эвакуаторы Департамента полиции, службы спасения и "Алматы паркинга". Акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

К основным профилактическим мероприятиям относятся:

регулярный осмотр кровли и карнизных свесов для обнаружения сосулек и наледи;

очистка кровли от снега и наледи, особенно в зонах водостоков, карнизов и водоотводных желобов, с целью предотвращения таяния и повторного замерзания влаги;

проверка и очистка водосточных систем (желобов и труб) от мусора, льда и снега для обеспечения свободного стока талых вод;

утепление чердачных помещений и кровельных перекрытий, чтобы предотвратить неравномерное таяние снега на крыше, вызывающее образование наледи;

установка и эксплуатация систем антиобледенения (нагревательные кабели, термодатчики и другое), если это предусмотрено конструкцией здания;

своевременная уборка снега с придомовой территории после очистки кровли, чтобы исключить скопление снега и льда возле дома;

ограждение опасных участков территории при проведении работ по очистке кровли и удалению сосулек, установка предупреждающих знаков и ограничительных лент;

информирование жителей о проводимых работах и возможных мерах предосторожности в период гололеда и снегопадов.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в акимате Алматы уточнили, что очистку кровли дома от снега, наледи и других загрязнений обязан проводить обслуживающий орган управления (кооператив собственников имущества, объединение собственников имущества либо управляющая компания) не реже одного раза в месяц.

Эта обязанность установлена в утвержденной Методике расчета годовой сметы расходов на содержание дома (п. 5 гл. 1 Методики), где указано, что в перечень обязательных работ входят мероприятия по обеспечению санитарного состояния земельного участка и придомовой территории (включая озеленение – посадку, уход и обрезку зеленых насаждений и газонов, санитарную очистку мусоропровода, очистку выгребных ям, уборку и побелку дворовых уборных, уборку листьев, снега и наледи, в том числе с крыши).

То есть обслуживающая организация несет ответственность за своевременную очистку кровли и придомовой территории от снега, наледи и иных загрязнений с целью обеспечения безопасности жителей и сохранности общего имущества.