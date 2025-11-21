Когда ляжет постоянный снег в Алматы

Снег – это любимый вид осадков в зимнее время года как у детворы, так и у взрослых. Он приносит соответствующее настроение и знаменует собой календарную зиму. Когда в южной столице произойдет установление снежного покрова, рассказали Zakon.kz специалисты РГП "Казгидромет".

После золотой осени и предшествующего стуже слякотного периода многие люди задаются вопросом: когда наступит устойчивая покровная структура, которая останется до весны? Ведь волшебство новогодней ночи очаровательней, когда с неба падают белые хлопья, а во дворах горожане катают снежные шары для снеговиков и крепостей.

Мы узнали у экспертов, когда Алматы укутает белым покрывалом, которое будет оберегать землю до нового витка природы.

Как рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, устойчивость снежного покрова измеряется с помощью метеорологических станций. Говоря о городе Алматы, основными станциями считаются Центр гидрометеорологического мониторинга на пр. Сейфуллина, Каменское плато с Шымбулаком и с Мынжылками, а также Большое Алматинское озеро.

"Рассуждая об устойчивости снежного покрова, его формирование различается в зависимости от высоты местности, потому что метеорологические показатели и рельеф в нижней и верхней частях города отличаются. На возвышенностях обычно быстрее устанавливается устойчивый снежный покров, и он толще, чем внизу, где более выражены колебания температуры, оттепели и другие факторы, влияющие на его сохранность", – объяснил ведущий синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области.

В среднем, по словам специалиста, если брать период наблюдения за 50 лет, то устойчивость снежного покрова в нижней части города формируется где-то в III декаде ноября – I декаде декабря.

"Видно, что разброс большой. Поэтому, даже если ориентироваться на наблюдения за последние два года, то устойчивый снежный покров в прошлом 2024 году на Каменском плато установился 19 ноября, а в 2023 году устойчивый снежный покров сформировался только ближе к середине декабря. Вариабельность в Алматы хорошая, и на это оказывают влияние не только погодные условия, но и городское воздействие". Даулет Кисебаев

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В городе есть такое понятие, как "остров тепла". Это метеорологический термин, означающий зону повышенной температуры в городском пространстве относительно другой окружающей местности. Поэтому на формирование устойчивого снежного покрова в этой зоне влияют не только природные условия, но и антропогенный фактор, отметил специалист.

Относительно этой зимы: скорее всего, формирование устойчивого снежного покрова ожидается в мегаполисе к середине декабря. В предгорьях города Алматы на Каменском плато и в верней части города он уже установился, сказал синоптик.

"Прогнозирование основано на том, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, в южной столице в начале декабря ожидается частое выпадение осадков в смешанном виде. И лишь к середине месяца они перейдут в снег. Опять же, это касается самого города, так как в предгорьях – Шымбулак, БАО, Мынжылкы – и так уже выпадает снег регулярно и лежит. Поэтому, говоря о городе Алматы, в конце первой декады декабря ожидаем понижение температуры. Ночью температура воздуха будет наблюдаться -8-13°С, днем 0°С. И, скорее всего, в этот период у нас и установится устойчивый снежный покров". Начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП "Казгидромет" по г. Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев

На следующей неделе ожидаются понижение температуры и осадки. Обусловлено это прохождением фронтальных разделов в Алматы. Именно этот фактор может принести осадки в виде дождя, а в верхней части города – в виде снега.

"Но затем будет наблюдаться волна тепла, которая еще не даст установиться устойчивому снежному покрову в городе в начале декабря", – добавил сотрудник Гидрометцентра.

Ранее специалисты спрогнозировали, какой будет зима в Казахстане.