Карта дипломатии: какие страны посетил президент РК в 2025 году и кто из мировых лидеров приезжал в Казахстан

2025 год войдет в историю как год продуктивной дипломатии: президент РК посетил множество стран и принял ряд лидеров государств в Астане. При этом ни одна встреча не прошла безрезультатно: были подписаны стратегические документы, расширены связи с зарубежными партнерами, сообщает Zakon.kz.

Год начался с визита Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты. 14 января президент принял участие в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.

Глава государства в своей речи отметил, что в настоящее время мир сталкивается с рядом критически важных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность.

Президент призвал инвестировать в водосберегающие технологии, модернизировать ирригационные системы, заключать эффективные соглашения об управлении водными ресурсами, а также использовать искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и другие цифровые инструменты.

19 февраля в рамках официального визита в Иорданию Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление. В заявлении подчеркнута необходимость углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, информационные технологии, обрабатывающая промышленность и фармацевтика.

9 марта глава государства провел встречу в Астане с президентом Италии Серджо Маттареллой. В ходе беседы главы государств обстоятельно обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Италия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Казахстана, а также входит в топ-5 крупнейших инвесторов в нашу экономику. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил около 20 млрд долларов. Порядка 250 итальянских компаний, работающих в Казахстане, вносят весомый вклад в развитие нефтегазовой отрасли, возобновляемой энергетики, машиностроения и сельского хозяйства.

29 марта в рабочей резиденции президента Казахстана в Алматы состоялась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева. Главы государств также посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу", осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка.

31 марта в резиденции Акорда в Астане состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, прибывшей в Казахстан с официальным визитом. Как подчеркнул президент, прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов.

19 компаний со словенским капиталом успешно работают в нашей стране в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика. Кроме того, Казахстан и Словения имеют большие возможности в сферах транспорта, логистики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.

Одним из главных событий года стал саммит "Центральная Азия – Европейский союз" 3 апреля в Самарканде. Касым-Жомарт Токаев представил участникам саммита свое видение перспективной повестки взаимодействия между Центральной Азией и Европейским союзом.

Глава государства заявил, что первостепенное внимание следует уделять укреплению торгово-экономических связей. По его словам, Казахстан готов нарастить экспорт в ЕС по 175 товарным позициям на сумму более 2 млрд долларов. На полях саммита состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

21 апреля председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Туркестан и мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. В сопровождении Касым-Жомарта Токаева гость ознакомился с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые активно ведутся в мавзолее.

После этого состоялась встреча, где были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.

6 мая президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в расширенном формате. Глава государства выразил поддержку стратегической цели Вьетнама – войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи. В ходе визита было принято Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.

9 мая президент Казахстана посетил военный парад в столице России – городе-герое Москве, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

На параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

12 мая в резиденции Акорда состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Глава государства приветствовал подписание в рамках данного визита более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную 5 миллиардам долларов.

21 мая в Будапеште (Венгрия) президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств. Глава государства высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики.

Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Там же глава государства провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент подчеркнул, что в 2024 году объем взаимной торговли достиг почти 200 млн долларов, в I квартале текущего года зафиксирован рост товарооборота на 37%. Венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили 370 млн долларов.

28 мая в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Руанда Поля Кагаме, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Обращаясь к Полю Кагаме, Касым-Жомарт Токаев назвал его визит историческим.

"Странам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT-технологий, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

28 мая в Астане глава государства провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Достигнута договоренность придать дополнительный импульс всему спектру казахско-македонских взаимоотношений.

30 мая глава государства принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Италия". Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов, заявил президент. Там же президент провел переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони в расширенном формате.

9 июня в Акорде состоялась встреча президента Республики Болгария Румена Радева и Касым-Жомарта Токаева. Казахстан и Болгария плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, а всестороннее и надежное партнерство будет и впредь динамично развиваться, уверены главы государств. В РК в различных отраслях успешно работают более 60 болгарских компаний.

11 июня Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Приоритетное внимание, по мнению главы государства, следует уделить экономическому партнерству. В прошлом году объем товарооборота составил 140 миллионов долларов. В Казахстане действуют более 30 словацких компаний и 22 совместных предприятия в различных секторах.

17 июня в Астане президент Казахстана принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Китай". Там же глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров было подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, охватывающих сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей.

26 июня Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме в Минске (Беларусь). Глава государства отметил, что ЕАЭС по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в 2,6 трлн долларов. В прошлом году объем взаимной торговли достиг очередного рекордного значения – 98 млрд долларов, почти вдвое превысив показатель 2015 года. При этом темпы роста совокупного ВВП наших стран уже второй год подряд опережают среднемировые показатели.

29 июля в Анкаре (Турция) Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции. На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 5 миллиардов долларов.

Президент сообщил, что наша страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиард долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции. В рамках мероприятия были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.

3 августа в Алматы глава государства провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.

5 августа в Авазе (Туркменистан) глава государства выступил на Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. По словам президента, 32 развивающихся страны, не имеющие выхода к морю, представляют более полумиллиарда человек.

Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к инклюзивному и устойчивому будущему.

Долгосрочная цель Казахстана – создание единой сети железнодорожных, автомобильных, авиационных и логистических центров. Это укрепит позиции страны как Евразийского транзитного хаба, на который в настоящее время приходится почти 85% сухопутных поставок грузов между Азией и Европой, отметил президент.

22 августа в Бишкеке (Кыргызстан) Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Кыргызскую Республику провел встречу с президентом КР Садыром Жапаровым. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей. Казахстан является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в сферах торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,7 млрд долларов. Страны заинтересованы в увеличении объема торговли до 3 млрд долларов в ближайшие 5 лет.

30 августа Касым-Жомарт Токаев в Тяньцзине (КНР) принял участие в саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию". "Шанхайская организация сотрудничества должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", – сказал президент. Там же глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

3 сентября в Пекине (КНР) глава государства посетил военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином на трибунах присутствовали более 20 глав государств и правительств из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

10 сентября Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди провели переговоры в Астане. Это был первый государственный визит Чисекеди в Казахстан. Глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Конго (население которой составляет более 110 млн человек) как важного партнера на африканском континенте и заинтересован во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества.

17 сентября глава государства встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прибывшим в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Президент подчеркнул, что встреча стала еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией. Касым-Жомарт Токаев за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом "Алтын Қыран".

С 21 по 23 сентября прошел официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон (США) для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент принял участие в работе круглого стола с участием представителей американского бизнеса, встретился с руководством ФИФА, генеральным секретарем ООН, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом и другими мировыми лидерами.

2 октября Касым-Жомарт Токаев и президент Венгрии Тамаш Шуйок провели переговоры с участием делегаций двух стран. Объем двусторонней торговли в прошлом году достиг почти 200 млн долларов, сегодня в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, которые инвестировали около 400 млн долларов в экономику нашей страны. "Мы уже запустили 20 совместных проектов на сумму 607 млн долларов в таких сферах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, здравоохранение, логистика и финансовый сектор", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

10 октября в Душанбе (Таджикистан) президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств СНГ. Глава нашего государства внес ряд предложений, нацеленных на развитие стратегического партнерства между странами и повышение эффективности работы Организации. Как полагает президент РК, безусловным приоритетом должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей.

21 октября в Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики. Повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

28 октября Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в работе бизнес-форума "Казахстан – Финляндия". Сегодня в Казахстане успешно работают около 50 компаний с финским участием, в том числе такие всемирно признанные бренды, как Tikkurila, Wärtsilä, Nurminen, Metso, Valtra, Peikko и другие. "Казахстан привержен расширению этого партнерства и дальнейшему укреплению финского инвестиционного и делового присутствия в нашей стране", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

7 ноября Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи в Белом доме глава нашего государства отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы. Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

11 ноября в Москве Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин в Москве (Россия) подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Было принято более десятка документов, затрагивающих сотрудничество во многих областях – от энергетики до культуры.

15 ноября президенты Казахстана и Узбекистана в Ташкенте приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Был осуществлен запуск 7 проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма.

17 ноября в Акорде президент Казахстана принял президента Эстонии Алара Кариса. В ходе беседы главы государств обсудили приоритетные направления экономического взаимодействия. В частности, стороны рассмотрели вопросы торговли и инвестиций, цифровизации и искусственного интеллекта, транспорта и логистики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, критических минералов, а также образования и науки.

4 декабря в Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посетил Казахстан с официальным визитом. "Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти 200 млрд долларов. При этом на нашу страну приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией", – отметил глава государства.

11 декабря Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, прибывшим в Казахстан с первым официальным визитом. Глава нашего государства заявил, что Казахстан рассматривает Иран как близкого соседа и надежного партнера в Каспийском регионе.

По его словам, за 10 месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос на 40%, и в ближайшее время стороны намерены увеличить товарооборот до 3 млрд долларов. Участники переговоров также обсудили вопросы развития культурно-гуманитарных связей. По словам президента, Казахстан получил от иранской стороны копии древних рукописей, связанных с историей нашей страны.

12 декабря глава государства принял участие в работе форума в Ашхабаде, посвященного Международному году мира и доверия, 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Президент Казахстана считает важным, чтобы крупные державы, проявив политическую волю, призвали государства – члены ООН приступить к масштабному диалогу. "Мною было предложено создать "группу единомышленников" для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

18 декабря президент РК с официальным визитом посетил Японию. Касым-Жомарт Токаев провел серию плодотворных переговоров с высшим руководством страны, топ-менеджерами ведущих компаний, а также соотечественниками, работающими и обучающимися в Стране восходящего солнца. Особым протокольным жестом, подчеркивающим высокий международный статус главы государства, стало проведение двух официальных приемов в один день – от имени императора Нарухито и премьер-министра Японии. Еще одним свидетельством особого уважения к главе государства стало приглашение выступить с лекцией в университете ООН в Токио. Ключевым практическим результатом официального визита стало подписание более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 миллиарда долларов.

Под занавес уходящего года, 21 декабря 2025, в Санкт-Петербурге (Россия) Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Президент отметил, что уходящий год является юбилейным для Евразийского экономического союза, который уверенно вступил во второе десятилетие своего развития. Ожидается, что совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2%. "За время функционирования союза накопленный объем взаимных прямых инвестиций в объединении превысил 20 млрд долларов. Приток инвестиций в Казахстан увеличился почти в семь раз, до 4 млрд долларов. Промышленное производство выросло на 29% и составило 1,5 трлн долларов", – сказал глава государства.

В заключение добавим, что, согласно Концепции внешней политики, Казахстан ставит одним из приоритетов продвижение внешней открытости государства, создание благоприятных внешних условий для повышения уровня благосостояния казахстанцев, развития политического, экономического и духовного потенциала страны.