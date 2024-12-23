Какие страны посетил президент РК в 2024 году, и кто из мировых лидеров приезжал в Казахстан

В 2024 году глава государства совершил множество визитов, и все они заканчивались подписанием конкретных двусторонних документов, направленных на расширение торгово-экономических и культурных связей со многими странами мира, сообщает Zakon.kz.

Италия

Год начался с официальной поездки Касым-Жомарта Токаева в Италию и встречи с президентом Серджо Маттареллой. Как известно, Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе, а объем взаимной торговли превысил 14,5 млрд долларов. Также Италия – один из главных инвесторов в экономику Казахстана, на нашем рынке работают около 300 итальянских компаний. Помимо торговых соглашений главы государств отдельно остановились на вопросах взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.

Фото: akorda.kz

Ватикан

После насыщенных переговоров с руководством Италии состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском в Ватикане. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении.

Фото: akorda.kz

Катар

В феврале 2024 года Касым-Жомарт Токаев посетил Катар и провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Глава государства заявил, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов республики. Президент отметил готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 млн долларов. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 млн долларов. В ходе переговоров были также обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма.

Фото: akorda.kz

Татарстан (Россия)

В конце февраля глава государства побывал в Казани на открытии первого международного турнира "Игры будущего", которые он назвал "симбиозом IT-интеллекта в сочетании со спортом". Отметим, что на играх больше 40 казахстанских киберспортсменов участвовали в 13 дисциплинах. Наши ребята одержали победу в игре Counter-Strike 2 и лазертаг.

Фото: akorda.kz

Азербайджан

В начале марта Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетил Баку, где его встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии. Также Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Фото: akorda.kz

Китай

В конце марта Касым-Жомарт Токаев принял участие в Боаоском азиатском форуме, ежегодно проходящем в китайской провинции Хайнань. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность". Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя. Ожидается, что в этом году Азия обеспечит 60% роста мирового ВВП. На долю континента приходится 53% мировой торговли, здесь расположены несколько крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира, отметил глава государства.

Фото: akorda.kz

Узбекистан

В начале апреля президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Хиве. Лидер Казахстана отметил, что казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран. Глава государства поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.

Фото: akorda.kz

Армения

Также в апреле Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Ереван, где провел встречу в "узком формате" с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности. Там же состоялась встреча с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном.

Фото: akorda.kz

Россия

В начале мая глава государства принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в Москве. Главы государств ЕАЭС обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также глава государства посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве и принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Фото: akorda.kz

Сингапур

В конце мая Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Сингапур, встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Был подписан ряд важных документов на перспективу. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 млрд долларов.

Фото: akorda.kz

Таджикистан

В августе Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Душанбе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Был подписан исторический документ – Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, который знаменует начало качественно нового этапа двустороннего сотрудничества.

Фото: akorda.kz

Туркменистан

В октябре состоялась поездка главы государства в Туркменистан. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил значимость достигнутых договоренностей и принятых двусторонних документов. По его словам, центральное место среди них занимает Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.

Фото: akorda.kz

Монголия

Также в октябре президент РК посетил Монголию. Казахский и монгольский народы – наследники цивилизации Великой степи и вывод наших отношений на новый уровень стратегического партнерства отвечает интересам двух стран, отметил глава государства. Также Касым-Жомарт Токаев предложил довести объем двустороннего товарооборота до 500 млн долларов.

Фото: akorda.kz

Франция

В начале ноября состоялся государственный визит Касым-Жомарта Токаева во Французскую Республику. Как известно, Франция занимает шестое место по объему инвестиций в нашу страну. Французские компании вложили значительные средства в Казахстан, их общий объем достиг порядка 19,5 млрд долларов. Визит закончился подписанием двусторонних документов.

Фото: akorda.kz

Сербия

В ноябре Касым-Жомарт Токаев в Будапеште провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в формате тет-а-тет. После официальной части и подписания документов Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. Глава государства назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.

Фото: akorda.kz

Венгрия

Сразу же после визита в Сербию президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Будапешт. После переговоров в расширенном составе и подписания ряда документов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил лидера РК посетить футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА.

Фото: akorda.kz

Кто из мировых лидеров посещал Казахстан в 2024 году

В уходящем году республика принимала множество иностранных высокопоставленных гостей со всех концов планеты. Отметим некоторые визиты.

Садыр Жапаров

В апреле в Астане под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана. Был подписан Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Садыр Жапаров. Фото akorda.kz

Юн Сок Ёль

В июне Казахстан посетила правительственная делегация Республики Корея, которую возглавлял президент Юн Сок Ёль. Было отмечено, что Корея входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана, а объем инвестиций из этой страны достиг 9,6 млрд долларов. В Казахстане функционируют более 700 компаний с корейским капиталом.

Юн Сок Ёль. Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин

В начале июля президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. По итогам визита было принято совместное заявление, в котором обозначены перспективные задачи. Китай является ведущим торговым партнером Казахстана – в 2023 году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время страны намерены удвоить этот показатель.

Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

Эмомали Рахмон

В рамках саммита ШОС, прошедшего в июле в Астане, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава РК подчеркнул, что двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям. По его словам, Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения.

Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Ильхам Алиев

Саммит ШОС посетил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры двух стран обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики. В этом ключе особое внимание было уделено эффективной эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Ильхам Алиев. Фото: akorda.kz

Антониу Гутерриш

Тогда же состоялись переговоры президента РК с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была "строителем мостов", посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах, отметил генсек ООН.

Антониу Гутерриш. Фото: akorda.kz

Ухнаагийн Хурэлсух

В рамках мероприятия "ШОС плюс" Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Президент Казахстана подчеркнул, что Монголия – один из важных партнеров нашей страны в Азии. Нас связывают общие многовековые культурно-исторические корни и традиции.

Ухнаагийн Хурэлсух и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Дени Сассу-Нгессо

В августе Казахстан впервые посетила правительственная делегация Конго во главе с президентом Дени Сассу-Нгессо. В ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития казахско-конголезского партнерства. В частности, особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, горнодобывающей, культурно-гуманитарной сферах, а также в области финансов и цифровизации.

Дени Сассу-Нгессо. Фото: akorda.kz

Шавкат Мирзиёев

В августе в Астану прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для участия в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана. Как сказал Касым-Жомарт Токаев, сегодня имеются все возможности в короткие сроки довести взаимный товарооборот до 5 млрд долларов и в ближайшее время удвоить этот показатель.

Шавкат Мирзиёев. Фото: akorda.kz

Олаф Шольц

В сентябре в Акорде состоялась торжественная встреча федерального канцлера Германии Олафа Шольца, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Итогом визита стала подписанная Совместная декларация о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, включающая множество аспектов – от энергетики до культурного обмена.

Олаф Шольц и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Ваагн Хачатурян

В октябре Астану посетил президент Армении Ваагн Хачатурян. В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

Ваагн Хачатурян. Фото: akorda.kz

Владимир Путин

В конце ноября в резиденцию Акорда с государственным визитом прибыл президент России Владимир Путин. В ходе визита было подписано 20 соглашений. Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот в 2023 году составил почти 28,5 млрд долларов. Накопленные инвестиции в казахстанскую экономику достигли 13 млрд долларов.

Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Умару Сисоку Эмбало

Под занавес уходящего 2024 года Астану посетила правительственная делегация Гвинеи-Бисау во главе с президентом Умару Сисоку Эмбало. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горно-металлургический комплекс, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.

Умару Сисоку Эмбало. Фото: akorda.kz

В конце остается добавить, что согласно Концепции внешней политики Казахстан ставит одним из приоритетов продвижение внешней открытости государства, создание благоприятных внешних условий для повышения уровня благосостояния казахстанцев, развития политического, экономического и духовного потенциала страны.