Контрафактные салюты на рынках Алматы ищут полицейские и спасатели

В Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". Правоохранители проверяют точки продажи салютов и петард, изымают контрафакт и напоминают гражданам о правилах безопасности, подробнее – в материале Zakon.kz

Профилактические мероприятия по контролю за оборотом пиротехнических изделий в Алматы начались еще 5 декабря и продлятся до 3 января 2026 года. В эти дни сотрудники полиции совместно со специалистами ДЧС города проверят все крупные рынки, мелкие павильоны и временные торговые точки, где реализуют фейерверки и петарды.

Фото: Zakon.kz

В ходе рейда особое внимание уделяется наличию у продавцов сертификатов качества, подтверждающих безопасность продукции, а также документов, разрешающих реализацию данной продукции. Инспекторы подчеркивают, что именно отсутствие таких бумаг чаще всего свидетельствует о контрафактном происхождении товара, а значит, представляет угрозу для покупателей и окружающих. Стоит отметить, что правоохранители ежедневно фиксируют по несколько подобных правонарушений.

"9 декабря на территории Жетысуского района Алматы было составлено пять административных протоколов по статье 196 КоАП РК ("Незаконная торговля товарами или иными предметами"). Штраф за это правонарушение – 25 МРП – это 98 300 тенге. Всего с начала ОПМ в Жетысуском районе зафиксировано 12 подобных фактов торговли контрафактной пиротехнической продукцией", – рассказывает старший инспектор полиции Ернар Айнакулов.

Фото: Zakon.kz

Несколько контейнеров с опасным товаром полицейские были вынуждены опечатать, а контрафактную продукцию – изъять. Остальным торговцам, у которых все было в порядке с документацией, но имелись нарушения с правилами хранения фейерверков, вынесли предупреждения.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам сотрудников ДЧС Жетысуского района, большинство продавцов легкомысленно относятся к хранению реализуемой продукции и порой пренебрегают элементарными правилами безопасности.

"В торговых помещениях отсутствует исправный огнетушитель. Выходы захламлены, а оголенные провода свисают над огнеопасным товаром. В таких условиях достаточно одной искры, чтобы случился большой неконтролируемый пожар, который может привести к неминуемым жертвам", – объясняет сотрудник ДЧС.

Фото: Zakon.kz

Специалисты говорят, что большинство травм происходит не столько из-за качества продукции, сколько из-за неправильного обращения с пиротехникой. Поэтому во время рейда сотрудники ДЧС Алматы параллельно проводят разъяснительную работу среди населения. Особенно спасатели обращают внимание на то, что использовать петарды, салюты и хлопушки необходимо при строгом соблюдении индивидуальной инструкции и всех мер безопасности, а именно:

дети младше 16 лет не должны запускать фейерверки самостоятельно; нельзя наклоняться над изделием при розжиге; недопустимо пользоваться пиротехникой при сильном ветре; если изделие не сработало, нельзя поджигать его повторно; запрещено направлять ракеты в сторону людей, животных и зданий; минимальная дистанция до жилых домов – 50 метров.



Фото: Zakon.kz

Несоблюдение даже одного пункта может привести к серьезным последствиям. Так, за прошлые новогодние праздники от некачественной пиротехники в Казахстане пострадали 63 человека, среди них 20 детей.

Врачи фиксировали ожоги кистей, повреждения роговицы глаза, травмы пальцев и ладоней. Один человек получил проникающее ранение брюшной стенки – пиротехническое изделие взорвалось буквально в непосредственной близости от тела.

Фото: Zakon.kz

Спасатели Алматы отмечают, что значительная часть нелегальной пиротехники попадает на рынок из кустарных мастерских, где отсутствует технологический контроль. В таких условиях невозможно обеспечить точное соблюдение нормы пороха, правильную длину фитиля и прочность корпуса. Любое отклонение от стандарта превращает фейерверк в потенциально опасное изделие. Поэтому контрафактные салюты нередко ведут себя совершенно непредсказуемо. Они могут:

взорваться раньше времени в руках человека;

взлететь под неправильным углом, направившись в толпу или на здания;

самовоспламениться до запуска из-за дефектов фитиля или повреждений корпуса;

дать неконтролируемый эффект в воздухе, разлетаясь в стороны, вместо вертикального подъема.

Фото: Zakon.kz

До января спасатели и полицейские намерены проверить максимальное количество мест продажи пиротехники – от крупных оптовых рынков до небольших палаток у жилых массивов. Цель одна – не допустить появления на прилавках опасной, несертифицированной продукции, но главное – предотвратить трагедии в праздничные дни.