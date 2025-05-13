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Общество

Безопасность автобусов проверяют полицейские в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 18:40 Фото: Zakon.kz
Рейды по проверке автопредприятий проходят в Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", сообщает Zakon.kz.

Очередной рейд прошел сегодня, 13 мая 2025 года, на одном из автопредприятий мегаполиса.

Как рассказали в полиции, особое внимание обращается на порядок допуска водителей к рейсам. Проверяют предрейсовые маршруты, прохождение обязательных медицинских осмотров, техническое состояние автобусов, исправность систем безопасности и наличие всей необходимой разрешительной документации.

Отмечается, что подобные мероприятия позволяют своевременно выявлять нарушения и снижать риски, связанные с безопасностью пассажиров.

"Безопасность людей должна быть безусловным приоритетом как для водителей, так и для перевозчиков. Мы не просто проверяем документы – мы убеждаемся, что каждый автобус выходит на линию в соответствии с нормами закона. Это не формальность, а вопрос сохранения человеческих жизней", – подчеркнул заместитель начальника Управления административной полиции ДП Алматы Дархан Аимбетов.

Между тем в начале марта заместитель акима Астаны рассказал, как решаются проблемы общественного транспорта в столице. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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