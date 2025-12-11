Экономический рывок Казахстана: что изменилось и почему сейчас

О том, какие процессы стоят за продвижением Казахстана, и как реформы президента Касым-Жомарта Токаева влияют на долгосрочную устойчивость страны, в интервью Zakon.kz рассказал российский эксперт, кандидат экономических наук Тлеш Мамахатов.

– Казахстан вошел в топ-50 крупнейших экономик мира. Что, на Ваш взгляд, стоит за этим достижением – структурные изменения или благоприятная внешняя конъюнктура?

– Конечно, можно сказать, что оба эти факта сыграли свою роль, но предпочтение отдается сложившейся в последние годы благоприятной внешней конъюнктуре. Увеличение цен на углеводородное сырье, полезные ископаемые, металлы и продукцию сельского хозяйства позволило увеличить показатели ВВП страны. Также некоторым подарком судьбы стала резкая переориентация торговых потоков с России на Казахстан. Санкционное давление позволило включиться в логистические цепочки и создать дополнительный спрос на казахстанские товары и транзитные маршруты.

При этом стоит отметить, что благоприятная внешняя конъюнктура сама по себе не дает долгосрочного эффекта, если страна не способна ее конвертировать в устойчивый рост. Здесь Казахстан продемонстрировал важную особенность – способность быстро адаптироваться к внешним изменениям. Экономика стала более гибкой: бизнес оперативно переориентировал логистику, банки стабилизировали финансовую систему, государство сотворило условия для притока капитала, уходящего из соседних рынков.

Кроме того, в период геополитической турбулентности Казахстану удалось сохранить внутреннюю стабильность, что усилило доверие со стороны международных инвесторов. Значимую роль сыграли и структурные изменения последних лет – улучшение управления квазигоссектором, повышение прозрачности в финансовой сфере, внедрение цифровых инструментов в госуправлении. Все это вместе создало эффект синергии, когда внешние факторы усиливаются внутренними реформами.

– Какие экономические тренды последних лет наиболее существенно повлияли на формирование новой роли Казахстана в региональной и глобальной экономике?

– В первую очередь это усиление важности транспортных маршрутов и экономических коридоров, связанных с усиливающимися процессами регионализации и укреплением роли Центральной Азии в глобальной экономике и политике. Занимая центральное место в регионе, Казахстан представляет собой стабильный хаб между Востоком и Западом, Севером и Югом, играя ключевую роль в современной геополитике. Сюда же можно отнести активизацию Транскаспийского международного транспортного маршрута, проходящего через Казахстан, а также смещение маршрутов поставок из Китая в Европу с территории России на территорию Казахстана.

Во-вторых, имеет значение рост спроса на редкоземельные металлы и в связи с этим усиление роли Казахстана в мировой экономике как одного из главных поставщиков редкоземов, урана и меди.

Третьим фактором можно обозначить переориентацию на Казахстан тех инвестиций, которые ранее традиционно шли в Россию, а также переход средств из-под санкций из России в Казахстан. Дополнительную роль играет параллельный экспорт, направленный в Россию из западных стран и проходящий через Казахстан.

– Как реализуемые реформы президента Касым-Жомарта Токаева трансформируют экономическую модель и влияют на инвестиционную привлекательность Казахстана?

– Реформы президента Касым-Жомарта Токаева направлены на отход от традиционной сырьевой модели экономики страны и переход к диверсифицированной конкурентоспособной рыночной экономике.

За время реформ в стране ввели новую социальную политику, обезопасили инвестиции, начали бороться с монополией, реформировали судебную систему и госаппарат, сделали все процессы более открытыми и провели цифровизацию всей экономики страны. Все вышеназванное, конечно, увеличивает инвестиционную привлекательность Казахстана.

Дополнительно важно отметить, что реформы Токаева затрагивают не только экономические механизмы, но и институциональную базу, без которой невозможно построить устойчивую конкурентную экономику. Усиление роли правоохранительных и судебных институтов, внедрение принципов справедливости и транспарентности создают условия, когда международный бизнес начинает воспринимать Казахстан как предсказуемый рынок, в котором можно планировать долгосрочные проекты.

В конечном счете реализуемые реформы формируют новый экономический ландшафт, где частная инициатива, конкуренция, прозрачность и инновации становятся не декларациями, а реальными элементами системы. Это качественно трансформирует инвестиционный климат и делает Казахстан одним из наиболее перспективных рынков Евразии для международного капитала.

– В условиях усиливающейся конкуренции между Евразийскими коридорами какие преимущества позволяют Казахстану укреплять статус ключевого логистического узла?

– Главное преимущество Казахстана заключается в его географическом положении. Занимая центр Евразии с выходом на все ключевые рынки мира, такие как Китай, Россия, ЕС, Южная Азия, Ближний Восток, Казахстан всегда будет играть роль важнейшего сухопутного перекрестка торговли и экономики.

Также нельзя забывать об относительной политической и экономической стабильности, дипломатическом нейтралитете, проведении многовекторной внешней политики, что позволяет работать с разными игроками.

Кроме того, в последние годы усилилось внимание к развитию инфраструктуры и согласованию транзитных процедур с соседними странами, что делает казахстанские маршруты более конкурентными. Это помогает не только удерживать существующие грузопотоки, но и привлекать новые, особенно в условиях глобального перераспределения логистики.

– Можно ли говорить, что Казахстан постепенно формирует модель "экономики средних держав", сочетая масштаб, устойчивость и гибкость во внешнеэкономической политике?

– Используя традиционно многовекторный подход, Казахстан балансирует между крупными державами, заключая выгодные соглашения с разными партнерами и извлекая выгоду из их противоречий. Вместе с тем он наращивает региональное лидерство в Центральной Азии, имея вес в диалоге со внешними игроками.

Таким образом, Казахстан использует текущую благоприятную конъюнктуру для накопления финансовых резервов и запуска структурных реформ с целью трансформации из сырьевой экономики в суверенную региональную державу с диверсифицированной экономикой.

При этом важно, что страна делает это постепенно и последовательно – не за счет резких рывков, а через укрепление институтов, развитие инфраструктуры и повышение собственной экономической автономии. Такой подход и формирует модель "средней державы", которая opиентируется не только на ресурсы, но и на устойчивость, способность адаптироваться к глобальным изменениям и проводить самостоятельную внешнеэкономическую политику.