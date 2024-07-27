Какие летние напитки портят зубы и почему
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Российский стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова рассказала, какими прохладительными напитками не стоит увлекаться летом и почему, сообщает Zakon.kz
Среди всех летних напитков врачи особенно настороженно относятся к газировкам. В них очень много сахара, а он, как известно, лучший друг кариеса. Однако навредить зубам может не только кола и иже с ней, но и другие, не самые очевидные напитки.
Вот чем не стоит увлекаться летом, чтобы не провести осень в кресле стоматолога:
- Ледяные напитки. Из-за резкого температурного перепада в эмали могут появиться микротрещины. Зубы становятся более чувствительными и уязвимыми для кариеса.
- Лимонады и энергетики. В таких напитках присутствуют кислоты, в том числе лимонная. Из-за этого они плохо влияют на зубную эмаль.
- Айс-кофе и кофе с мороженым. В кофе есть кислоты и танин, которые окрашивают зубы. А в мороженом есть сахар. Все вместе может привести к кариесу.
- Алкогольные коктейли. Популярные летние коктейли "Мохито", "Космополитен" и "Дайкири", в которые добавляют алкоголь, часто содержат сахар и кислоты, разрушающие зубы. К тому же спиртное вызывает сухость во рту, а это снижает естественную защиту зубов от бактерий.
Как помочь зубам летом
Есть несколько лайфхаков, как не навредить зубам в жару:
- кладите в напитки меньше льда;
- пейте больше простой воды (в крайнем случае ее можно заменить чаем или компотом);
- избегайте напитков с красителями;
- используйте трубочки, когда пьете сладкие, кислые или ледяные напитки;
- ополаскивайте рот после еды и питья.
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