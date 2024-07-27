Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие летние напитки портят зубы и почему

Какие летние напитки могут испортить зубы и почему, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 11:05 Фото: pixabay
Российский стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова рассказала, какими прохладительными напитками не стоит увлекаться летом и почему, сообщает Zakon.kz

Среди всех летних напитков врачи особенно настороженно относятся к газировкам. В них очень много сахара, а он, как известно, лучший друг кариеса. Однако навредить зубам может не только кола и иже с ней, но и другие, не самые очевидные напитки.

Вот чем не стоит увлекаться летом, чтобы не провести осень в кресле стоматолога:

  • Ледяные напитки. Из-за резкого температурного перепада в эмали могут появиться микротрещины. Зубы становятся более чувствительными и уязвимыми для кариеса.
  • Лимонады и энергетики. В таких напитках присутствуют кислоты, в том числе лимонная. Из-за этого они плохо влияют на зубную эмаль.
  • Айс-кофе и кофе с мороженым. В кофе есть кислоты и танин, которые окрашивают зубы. А в мороженом есть сахар. Все вместе может привести к кариесу.
  • Алкогольные коктейли. Популярные летние коктейли "Мохито", "Космополитен" и "Дайкири", в которые добавляют алкоголь, часто содержат сахар и кислоты, разрушающие зубы. К тому же спиртное вызывает сухость во рту, а это снижает естественную защиту зубов от бактерий.

Как помочь зубам летом

Есть несколько лайфхаков, как не навредить зубам в жару:

  • кладите в напитки меньше льда;
  • пейте больше простой воды (в крайнем случае ее можно заменить чаем или компотом);
  • избегайте напитков с красителями;
  • используйте трубочки, когда пьете сладкие, кислые или ледяные напитки;
  • ополаскивайте рот после еды и питья.

Читайте также

гороскоп, астрология
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака на 27 июля
Нутрициолог рассказала, кому лучше не есть яйца
Нутрициолог рассказала, кому лучше не есть яйца
Каким будет финал этой недели у представителей разных знаков
Каким будет финал этой недели у представителей разных знаков
Лариса Черненко
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
костюмы спортсменов на ОИ-2024
Образы знаменосцев сборной РК на церемонии открытия ОИ-2024 обсуждает Казнет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: