Статьи

День энергетика отмечают в Казахстане

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 08:57 Фото: Zakon.kz
В этом году работники казахстанской энергетической сферы впервые отмечают свой профессиональный праздник 22 декабря, а не в третье воскресенье месяца, как раньше, сообщает Zakon.kz.

Приказом от 30 июля 2025 года был утвержден в новой редакции Перечень профессиональных праздников. Согласно документу, дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря перенесена на 22 декабря.

Однако не изменилась сама суть праздника. В этот день принято чествовать казахстанцев, работающих во благо обеспечения граждан теплом и светом. Задача без преувеличения важная.

"Труд энергетиков требует высокой самоотдачи, ответственности, глубоких знаний технологических процессов. Именно поэтому люди, посвятившие себя этой профессии, достойны высокого уважения", – сказано на сайте gov.kz.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 08:57
Токаев наградил ряд энергетиков орденами и медалями

И труд их действительно оценен на самом высоком уровне. Так, 17 декабря 2025 года на торжественном мероприятии в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в рамках Года рабочих профессий трудящимся уделяется особое внимание. По словам главы государства, для Казахстана энергетика – это отрасль стратегической важности.

"Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие нашей страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность", – сказал он.

Токаев также отметил, что за последние шесть лет выработка электроэнергии увеличилась на 16 млрд киловатт-часов. Это сопоставимо с годовым объемом потребления такого промышленно развитого региона, как Карагандинская область. В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана объединяет 237 электрических станций с суммарной установленной мощностью 25 гигаватт и с фактически располагаемой мощностью 21 гигаватт. Существенно повышена устойчивость энергообъектов и инженерно-коммунальных сетей. Количество технологических нарушений в прошлом отопительном сезоне сократилось на 27%. Девять ТЭЦ покинули "красную" зону риска, три станции перешли в "зеленую" зону.

И всего этого удалось достичь благодаря стараниям энергетиков, в руках которых – свет и тепло, согревающие всю нашу большую республику.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
