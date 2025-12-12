Положительная динамика: экономика Казахстана становится более конкурентоспособной
Согласно последним данным Международного института развития менеджмента, в 2025 году Казахстан поднялся на одну строчку в рейтинге мировой конкурентоспособности и занял 34-е место из 69-ти оцениваемых ими государств.
Немного о составителях рейтинга
Оценку показателей экономической конкурентоспособности проводит Международный институт развития менеджмента (IMD – Institute of Management Development), который находится в швейцарском городе Лозанна. На основании проводимых расчетов его сотрудники ежегодно выпускают итоговой доклад, в рамках которого составляют рейтинг мировой конкурентоспособности.
В него на постоянной основе включается от 60 до 70 стран с развитой или же с развивающейся экономикой. В 2025 году в исследование экономической конкурентоспособности было включено 69 государств.
Для того, чтобы попасть в рейтинг и быть оцененными, страны в первую очередь должны иметь достаточно обширную статистическую базу с наличием доступа к необходимым для проведения комплексного исследования данным.
Содействие IMD в проводимых ими исследованиях по мировой экономической конкурентоспособности оказывают ООН, Всемирная торговая организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, а также около 57 международных организаций, состоящих с IMD в партнерских отношениях.
Критерии для оценки
Исследование по экономической конкурентоспособности является масштабным и комплексным. Его основная цель – продемонстрировать, насколько государство в экономическом плане развивается и способно конкурировать на мировой арене.
В общей сложности специалисты IMD анализируют около 300 показателей по четырем основным ключевым аспектам экономики государства:
- Экономическая деятельность (основные критерии – "внутренняя экономика", "международная торговля", "внешние инвестиции", "занятость и цены").
- Эффективность государственного управления (основные критерии – "государственные финансы", "налоговая политика", "институциональная среда", "законодательства о бизнесе", "общественный строй").
- Эффективность бизнеса (основные критерии – "рынок труда", "финансы", "практика менеджмента", "отношения и ценности").
- Инфраструктура (основные критерии – "базовая инфраструктура", "научная инфраструктура", "здравоохранение и окружающая среда").
В основу проводимых исследований входит анализ статистических данных (на уровне 60%) и результаты опросов топ-менеджеров крупных компаний (на уровне 40%).
Показатели Казахстана
Согласно данным специалистов IMD, Казахстан в 2025 году поднялся в рейтинге мировой конкурентоспособности по сравнению с 2024 годом на одну позицию и занял 34-е место с общим показателем в 69 баллов.
Заметные улучшения в этом случае у Казахстана в 2025 году наблюдались в направлениях "эффективность бизнеса" (поднялся с 28-го на 20-е место с индексом в 66,8 балла) и "инфраструктура" (поднялся с 49-го на 44-е место с индексом в 43,6 балла).
Стоит отметить, что Казахстан в последние пять лет имел стабильную динамику роста экономической конкурентоспособности, что позволило ему подняться в рейтинге с 2020 года сразу на 8 позиций (в 2020 году наша страна занимала 42 место).
Это позволило Казахстану оказаться впереди сразу целой группы развитых и стремительно развивающихся государств, среди которых Япония (35-е место), Латвия (38-е место), Индия (41-е место), Италия (43-е место), Словения (46-е место), Венгрия (48-е место), Польша (52-е место), Бразилия (58-е место) и Турция (66-е место).
Лидеры рейтинга
Лидерами этого рейтинга являются Швейцария (с индексом в 100 баллов), Сингапур (с индексом в 99,4 балла) и Гонконг (с индексом в 99,2 балла).
За ними сразу идут Дания (4-е место с индексом в 97,5 баллов), ОАЭ (5-е место с индексом в 96,1 балла), Тайвань (6-е место с индексом в 93,7 балла), Ирландия (7-е место с индексом в 91,3 балла), Швеция (8-е место с индексом в 90,2 балла), Катар (9-е место с индексом в 89,9 балла) и Нидерланды (10-е место с индексом в 84,3 балла).
США в этом рейтинге занимают 13-е место (84,3 балла), а Китай – 16-е с индексом в 82,1 балла.
Ниже также расположились Германия (19-е место с индексом в 78,2 балла), Великобритания (29-е место с индексом 71,9 балла) и Франция (32-е место с индексом в 69,9 балла).
Страны Центральной Азии и СНГ, включая Россию, в 2025 году в мировой рейтинг экономической конкурентоспособности не включались.