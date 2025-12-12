Положительная динамика: экономика Казахстана становится более конкурентоспособной

В 2025 году Казахстан улучшил свои показатели в мировом рейтинге конкурентоспособности, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным Международного института развития менеджмента, в 2025 году Казахстан поднялся на одну строчку в рейтинге мировой конкурентоспособности и занял 34-е место из 69-ти оцениваемых ими государств.

Немного о составителях рейтинга

Оценку показателей экономической конкурентоспособности проводит Международный институт развития менеджмента (IMD – Institute of Management Development), который находится в швейцарском городе Лозанна. На основании проводимых расчетов его сотрудники ежегодно выпускают итоговой доклад, в рамках которого составляют рейтинг мировой конкурентоспособности.

В него на постоянной основе включается от 60 до 70 стран с развитой или же с развивающейся экономикой. В 2025 году в исследование экономической конкурентоспособности было включено 69 государств.

Для того, чтобы попасть в рейтинг и быть оцененными, страны в первую очередь должны иметь достаточно обширную статистическую базу с наличием доступа к необходимым для проведения комплексного исследования данным.

Содействие IMD в проводимых ими исследованиях по мировой экономической конкурентоспособности оказывают ООН, Всемирная торговая организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, а также около 57 международных организаций, состоящих с IMD в партнерских отношениях.

Критерии для оценки

Исследование по экономической конкурентоспособности является масштабным и комплексным. Его основная цель – продемонстрировать, насколько государство в экономическом плане развивается и способно конкурировать на мировой арене.

В общей сложности специалисты IMD анализируют около 300 показателей по четырем основным ключевым аспектам экономики государства:

Экономическая деятельность (основные критерии – " внутренняя экономика " , " международная торговля " , " внешние инвестиции " , " занятость и цены " ) .

" " " " " " " " . Эффективность государственного управления (основные критерии – " государственные финансы " , " налоговая политика " , " институциональная среда " , " законодательства о бизнесе " , " общественный строй " ) .

" " " " " " " " " " . Эффективность бизнеса (основные критерии – " рынок труда " , " финансы " , " практика менеджмента " , " отношения и ценности " ) .

" " " " " " " " . Инфраструктура (основные критерии – "базовая инфраструктура", "научная инфраструктура", "здравоохранение и окружающая среда").

В основу проводимых исследований входит анализ статистических данных (на уровне 60%) и результаты опросов топ-менеджеров крупных компаний (на уровне 40%).

Показатели Казахстана

Согласно данным специалистов IMD, Казахстан в 2025 году поднялся в рейтинге мировой конкурентоспособности по сравнению с 2024 годом на одну позицию и занял 34-е место с общим показателем в 69 баллов.

Заметные улучшения в этом случае у Казахстана в 2025 году наблюдались в направлениях "эффективность бизнеса" (поднялся с 28-го на 20-е место с индексом в 66,8 балла) и "инфраструктура" (поднялся с 49-го на 44-е место с индексом в 43,6 балла).

Стоит отметить, что Казахстан в последние пять лет имел стабильную динамику роста экономической конкурентоспособности, что позволило ему подняться в рейтинге с 2020 года сразу на 8 позиций (в 2020 году наша страна занимала 42 место).

Это позволило Казахстану оказаться впереди сразу целой группы развитых и стремительно развивающихся государств, среди которых Япония (35-е место), Латвия (38-е место), Индия (41-е место), Италия (43-е место), Словения (46-е место), Венгрия (48-е место), Польша (52-е место), Бразилия (58-е место) и Турция (66-е место).

Лидеры рейтинга

Лидерами этого рейтинга являются Швейцария (с индексом в 100 баллов), Сингапур (с индексом в 99,4 балла) и Гонконг (с индексом в 99,2 балла).

За ними сразу идут Дания (4-е место с индексом в 97,5 баллов), ОАЭ (5-е место с индексом в 96,1 балла), Тайвань (6-е место с индексом в 93,7 балла), Ирландия (7-е место с индексом в 91,3 балла), Швеция (8-е место с индексом в 90,2 балла), Катар (9-е место с индексом в 89,9 балла) и Нидерланды (10-е место с индексом в 84,3 балла).

США в этом рейтинге занимают 13-е место (84,3 балла), а Китай – 16-е с индексом в 82,1 балла.

Ниже также расположились Германия (19-е место с индексом в 78,2 балла), Великобритания (29-е место с индексом 71,9 балла) и Франция (32-е место с индексом в 69,9 балла).

Страны Центральной Азии и СНГ, включая Россию, в 2025 году в мировой рейтинг экономической конкурентоспособности не включались.