#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
520.02
608.79
6.57
Статьи

Положительная динамика: экономика Казахстана становится более конкурентоспособной

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 15:37 Фото: freepik
В 2025 году Казахстан улучшил свои показатели в мировом рейтинге конкурентоспособности, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным Международного института развития менеджмента, в 2025 году Казахстан поднялся на одну строчку в рейтинге мировой конкурентоспособности и занял 34-е место из 69-ти оцениваемых ими государств.

Немного о составителях рейтинга

Оценку показателей экономической конкурентоспособности проводит Международный институт развития менеджмента (IMD – Institute of Management Development), который находится в швейцарском городе Лозанна. На основании проводимых расчетов его сотрудники ежегодно выпускают итоговой доклад, в рамках которого составляют рейтинг мировой конкурентоспособности. 

В него на постоянной основе включается от 60 до 70 стран с развитой или же с развивающейся экономикой. В 2025 году в исследование экономической конкурентоспособности было включено 69 государств.

Для того, чтобы попасть в рейтинг и быть оцененными, страны в первую очередь должны иметь достаточно обширную статистическую базу с наличием доступа к необходимым для проведения комплексного исследования данным. 

Содействие IMD в проводимых ими исследованиях по мировой экономической конкурентоспособности оказывают ООН, Всемирная торговая организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, а также около 57 международных организаций, состоящих с IMD в партнерских отношениях.

Критерии для оценки

Исследование по экономической конкурентоспособности является масштабным и комплексным. Его основная цель – продемонстрировать, насколько государство в экономическом плане развивается и способно конкурировать на мировой арене.

В общей сложности специалисты IMD анализируют около 300 показателей по четырем основным ключевым аспектам экономики государства:

  • Экономическая деятельность (основные критерии – "внутренняя экономика", "международная торговля", "внешние инвестиции", "занятость и цены").
  • Эффективность государственного управления (основные критерии – "государственные финансы", "налоговая политика", "институциональная среда", "законодательства о бизнесе", "общественный строй").
  • Эффективность бизнеса (основные критерии – "рынок труда", "финансы", "практика менеджмента", "отношения и ценности").
  • Инфраструктура (основные критерии – "базовая инфраструктура", "научная инфраструктура", "здравоохранение и окружающая среда").

В основу проводимых исследований входит анализ статистических данных (на уровне 60%) и результаты опросов топ-менеджеров крупных компаний (на уровне 40%).

Показатели Казахстана

Согласно данным специалистов IMD, Казахстан в 2025 году поднялся в рейтинге мировой конкурентоспособности по сравнению с 2024 годом на одну позицию и занял 34-е место с общим показателем в 69 баллов.

Заметные улучшения в этом случае у Казахстана в 2025 году наблюдались в направлениях "эффективность бизнеса" (поднялся с 28-го на 20-е место с индексом в 66,8 балла) и "инфраструктура" (поднялся с 49-го на 44-е место с индексом в 43,6 балла).

Стоит отметить, что Казахстан в последние пять лет имел стабильную динамику роста экономической конкурентоспособности, что позволило ему подняться в рейтинге с 2020 года сразу на 8 позиций (в 2020 году наша страна занимала 42 место).

Это позволило Казахстану оказаться впереди сразу целой группы развитых и стремительно развивающихся государств, среди которых Япония (35-е место), Латвия (38-е место), Индия (41-е место), Италия (43-е место), Словения (46-е место), Венгрия (48-е место), Польша (52-е место), Бразилия (58-е место) и Турция (66-е место).

Лидеры рейтинга

Лидерами этого рейтинга являются Швейцария (с индексом в 100 баллов), Сингапур (с индексом в 99,4 балла) и Гонконг (с индексом в 99,2 балла).

За ними сразу идут Дания (4-е место с индексом в 97,5 баллов), ОАЭ (5-е место с индексом в 96,1 балла), Тайвань (6-е место с индексом в 93,7 балла), Ирландия (7-е место с индексом в 91,3 балла), Швеция (8-е место с индексом в 90,2 балла), Катар (9-е место с индексом в 89,9 балла) и Нидерланды (10-е место с индексом в 84,3 балла).

США в этом рейтинге занимают 13-е место (84,3 балла), а Китай – 16-е с индексом в 82,1 балла.

Ниже также расположились Германия (19-е место с индексом в 78,2 балла), Великобритания (29-е место с индексом 71,9 балла) и Франция (32-е место с индексом в 69,9 балла).

Страны Центральной Азии и СНГ, включая Россию, в 2025 году в мировой рейтинг экономической конкурентоспособности не включались.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Поддержка дарований: позиции Казахстана в Глобальном рейтинге талантов-2025
10:41, 04 декабря 2025
Поддержка дарований: позиции Казахстана в Глобальном рейтинге талантов-2025
Казахстан занял 37 место в рейтинге мировой конкурентоспособности
15:32, 30 июня 2023
Казахстан занял 37 место в рейтинге мировой конкурентоспособности
Цифровой рейтинг внедряют для оценки конкурентоспособности сотрудников гражданской защиты
10:24, 05 мая 2025
Цифровой рейтинг внедряют для оценки конкурентоспособности сотрудников гражданской защиты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: