Статистическая эффективность: Казахстан – лидер в СНГ по версии Всемирного банка

В 2025 году Казахстан значительно улучшил свои позиции в рейтинге Всемирного банка по показателям статистической эффективности, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным Всемирным банком в 2025 году, по показателям статистической эффективности (SPI) Казахстан значительно улучшил свои показатели и поднялся в общем рейтинге сразу на 6 позиций, заняв 44-ю строчку из 217 возможных.

Что за рейтинг

Идея оценивать страны по показателям статистической эффективности принадлежит Всемирному банку. Первые их расчеты в данном направлении появились в 2004 году. Однако в тот период времени этот показатель в основном не использовался в качестве отдельно взятого критерия и в своем большинстве применялся для формирования общего индекса эффективности государственного управления.

Основная цель проводимых расчетов – оценить, насколько у того или иного государства имеется потенциал в области развития статистической системы, его возможности и эффективность проводимых им в этом направлении реформ.

Сам индекс или показатель статистической эффективности выводится из расчета оценок пяти ключевых направлений, состоящих в свою очередь из более чем 50 отдельно взятых критериев.

Основными направлениями в этом случае являются:

"Использование данных";

"Предоставляемые услуги";

"Статистические продукты";

"Источники данных";

"Инфраструктура".

Из полученных результатов выводится среднее арифметическое по шкале от 0 до 100, где 100 – максимальный результат.

Показатели Казахстана

Как уже говорилось выше, в итоговом варианте рейтинга Всемирного банка по показателю статистической эффективности Казахстан занял 44-е место, улучшив свой итоговый индекс с 82,8 балла (по данным на 2024 год) до 84,9 балла.

Достигнуть такого результата нашей стране удалось за счет повышения эффективности национальной статистической системы сразу в трех ключевых направлениях – "Источники данных" (показатель улучшен с 75 до 80,2 балла), "Предоставляемые услуги" (показатель улучшен с 89 до 90,1 балла) и "Инфраструктура данных" (показатель улучшен с 65 до 75 баллов). Также Казахстан сохранил стопроцентный показатель в критерии "Использование данных".

В итоге все вышеуказанное позволило стране обойти в рейтинге Болгарию (50-е место), Саудовскую Аравию (51-е место), Исландию (58-е место), Турцию (68-е место), Украину (76-е место), Индию (84-е место), Катар (99-е место) и Китай (144-е место).

Рейтинг по СНГ

Безоговорочным лидером в рейтинге Всемирного банка по показателю статистической эффективности среди стран СНГ в 2025 году стал Казахстан.

Ниже нашей республики расположились Армения (55-е место), Россия (57-е место), Узбекистан (58-е место), Кыргызстан (70-е место), Беларусь (74-е место), Азербайджан (94-е место) и Таджикистан (119-е место).

Фото: Zakon.kz

Общий зачет

Первые строчки рейтинга по статистической эффективности занимают Норвегия (94,1 балла), Швеция (92,7 балла) и Канада (92,4 балла).

В первую десятку стран с наиболее эффективной статистической системой по версии Всемирного банка также входят: Дания (92,1 балла), Испания (91,8 балла), Новая Зеландия (91,7 балла), Южная Корея (91,6 балла), Польша (91,1 балла), Словения (91,1 балла), Румыния (91 балл).

Соединенные Штаты в этом рейтинге занимают 18-е место. Германия расположилась на 19-й строчке, Швейцария на 25-й, Великобритания на 26-й, Франция на 27-й, а лидер большей части рейтингов текущего года Сингапур на 28-й.

Выше Казахстана из стран постсоветского пространства в этом рейтинге находятся Литва (21-е место), Эстония (24-е место), Латвия (30-е место), Грузия (32-е место) и Молдова (38-е место). Последнюю 217-ю строчку в рейтинге Всемирного банка по статистической эффективности занимают Виргинские острова с показателем итогового индекса в 40 баллов.