Советы

Фавориты 2026 года: Овна, Скорпиона и Водолея ждет особенная удача

карты, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 18:03 Фото: pexels
В 2026 году, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, астрологи предсказывают особенную удачу лишь трем знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Так, фаворитами 2026 года станут Овен, Скорпион и Водолей.

Овен

Этому знаку советуют смело браться за самые сложные задачи. Успех ждет в любой сфере. В профессиональной жизни это приведет к улучшению финансового положения, а нужды останутся позади.

Скорпион

В личной жизни ожидаются позитивные перемены. Есть большая вероятность начала новых отношений, которые окажутся особенно значимыми.

Водолей

Наступает период ясности и новых возможностей. Этот этап, как сказано публикации издания "Хибины", обещает стать одним из самых ярких и запоминающихся в жизни.

Ранее мы рассказывали, что эмоциональные Скорпионы ощущают все очень интенсивно – от радости до печали. Ноябрь – последний осенний месяц – станет для них настоящим и непростым испытанием.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
