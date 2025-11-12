Фавориты 2026 года: Овна, Скорпиона и Водолея ждет особенная удача

В 2026 году, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, астрологи предсказывают особенную удачу лишь трем знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Так, фаворитами 2026 года станут Овен, Скорпион и Водолей.

Овен

Этому знаку советуют смело браться за самые сложные задачи. Успех ждет в любой сфере. В профессиональной жизни это приведет к улучшению финансового положения, а нужды останутся позади.

Скорпион

В личной жизни ожидаются позитивные перемены. Есть большая вероятность начала новых отношений, которые окажутся особенно значимыми.

Водолей

Наступает период ясности и новых возможностей. Этот этап, как сказано публикации издания "Хибины", обещает стать одним из самых ярких и запоминающихся в жизни.

