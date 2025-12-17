"Распишитесь, пожалуйста": как 9-классник из Костаная победил в Бюджете народного участия

9-классник из Костаная смог сделать то, что не всегда удается взрослым. Он провел через публичные обсуждения инициативу по строительству детской площадки, собрал подписи жителей и довел идею до победы в проекте "Бюджете народного участия". Со школьником познакомился корреспондент Zakon.kz.

Наша встреча с Тамерланом Сулейменовым состоялась в выходной. Просто потому, что в рабочие дни Тамерлан занят. И это не громкие слова. 9-классник действительно очень загружен: уроки и предстоящие СОРы и СОЧи, активности в рамках школьного парламента (ребята готовят сюрприз для учеников начальных классов), встречи в костанайской Ассамблее народа Казахстана, задания редакции детской газеты "Зеленое яблоко". И это только основной перечень, не считая помощи родителям, общения с друзьями, тренажерного зала.

Мы сидим в одном из кабинетов костанайского дома дружбы, где "живут" костанайские национально-культурные центры. Здесь громко и весело. Очередное мероприятие для молодежи. Эти смех и эмоции на фоне нашего разговора создают отличный фон.

Сам Тамерлан Сулейменов спокойный и рассудительный парень. Он юный журналист, член молодежного крыла АНК, президент школьного парламента школы-лицея №1 города Костанай. Вспоминает, с чего все для него началось. Ведь он начинал учиться кадетском классе в Рудном, после перешел в обычную школу Костаная. А год назад перевелся в школу-лицей №1, после чего и началась его активная общественная жизнь.

Фото: из личного архива Тамерлана Сулейменова

"Еще в шестом классе мечтал, как классно быть президентом школьного парламента. Думал, наверное, у него много привилегий. В то же время он может сделать немало для школы, что-то изменить. Чуть позже стал считать, что этот пост позволит мне развивать свои лидерские качества. Но когда избрался, понял, что президент – это про ответственность. Мы все вопросы решаем совместно не только с членами парламента, но и с администрацией школы, с вожатыми. Я ответственен за каждое проводимое мероприятие. Поначалу находился в школе с утра и до вечера, как и мои товарищи по парламенту". Тамерлан Сулейменов

Один из проектов, о котором парень говорит с гордостью, – этноярмарка. Организовать мероприятие Тамерлану вместе с другими ребятами из парламента не удалось бы без поддержки родителей. В школу все дети принесли угощения разных этносов. Целью было собрать деньги на лечение ребенка, который учится в их школе.

"Мы собрали 600 тысяч тенге. Я сам был в шоке, потому что раскупили все за несколько часов. Участвовала вся школа. А ведь думали, что соберем около 200 тысяч. Средства передали администрации школы, где деньги разделили между несколькими ребятами, нуждающимися в поддержке". Тамерлан Сулейменов

Еще один важный для Тамерлана и его команды проект – ремонт одного из дворов Костаная. Ребята поначалу даже не думали, что станут участниками проекта "Бюджет народного участия". Ведь он не для школьников, а для взрослых костанайцев, которые хотят сделать город лучше. Каждый житель может предложить свою идею по улучшению общегородских пространств и после прохождения нескольких этапов отбора, включая голосование горожан, получить финансирование на ее реализацию.

Фото: акимат города Костанай

Тамерлан поделился, что он прошел обучение в рамках образовательной программы для школьников "Школа активных горожан". В его команду пришли и члены школьного парламента Али Жумабек, Дайана Миразбек и Алихан Кабдуалы. Тогда ребята и разработали идею, а после ходили по квартирам, рассказывая о ней, и так им удалось получить поддержку у взрослых.

"Агитировали мы сами – ходили по квартирам. Кто-то не открывал, кто-то говорил, что мы мошенники. Но были и те, кто соглашался, что проект нужен, и голосовал. Даже спрашивали, когда реализуют. Нам очень помогла школа, при поддержке которой мы на местном телевидении в прямом эфире рассказали о своем проекте. Тогда все поверили, что мы не мошенники". Тамерлан Сулейменов

Фото: из личного архива Тамерлана Сулейменова

Проект школьников набрал больше всего голосов среди всех заявленных проектов на "Бюджет народного участия" в 2025 году.

Не менее важным для себя Тамерлан считает проект "Комиксы единства", который реализовал вместе с другом Аманом Смаилом. Ребята в рамках одного из конкурсов Ассамблеи народа Казахстана выиграли грант в размере 800 тыс. тенге. На эти деньги они должны были разработать 9 выпусков комиксов. Это реальные истории об этнокультурных аспектах жизни молодежи. Сами комиксы есть как в печатном, так и в электронном варианте. Работали с помощью ИИ.

Фото: teletype.in

"Когда информация о нашем проекте появилась в соцсетях, то в комментариях писали, что с искусственным интеллектом каждый сделает. Но это не так легко. Каждую мелочь в картинках поправляли. Не раз генерировали изображения, текст поправляли, потому что ИИ допускал ошибки в написании слов. Он не делал работу за нас, а облегчал нашу задачу". Тамерлан Сулейменов

Высокая нагрузка по общественной линии в 2025 году парню далась нелегко. Он признался, что даже по школьным оценкам немного съехал. Сейчас старается выправить ситуацию, хотя в моменты сильной усталости его посещали мысли все бросить. Потому что порой не было времени даже на общение с друзьями. Ребята предпочитают разговаривать лично, а не сидеть в мессенджерах. Тамерлан говорит, так проще понять человека через интонации, выражение лица и даже позу.

Фото: из личного архива Тамерлана Сулейменова

Учитывая все сложности, подросток хотел уйти из газеты "Зеленое яблоко". Говорит, хорошо, что не ушел. Проект по комиксам тоже удалось доделать, несмотря на сжатые сроки, которые наложились на начало учебного года. С "Бюджетом народного участия" то же самое – усталость, сложности, высокая занятость наталкивали на мысли оставить идею. Но команда смогла довести дело до конца. Как сказал Тамерлан, потому что это целый двор и люди, которые надеются на решение проблемы с организацией досуга детворы.

На вопрос о том, что далеко не все подростки верят в то, что могут что-то изменить, у Тамерлана есть свой взгляд.

"Мне мама говорила, что если я иду на пост президента школьного парламента, то у меня будет много ответственности, буду везде участвовать, многие мероприятия организовывать, тратить на это много энергии. Я тогда сказал, что все взвесил. И даже если у меня не будет на это энергии, все равно доведу свое дело до конца. Это неправда, что подростки не могут ни на что повлиять. Если они хотят поменять, то будут стремиться к этому. Может, не один день, может, не один месяц, может, год или несколько лет. Но если действительно есть цель, ты ее добьешься. Если нет цели, естественно, ничего не изменится". Тамерлан Сулейменов

Парень верит, что у каждого есть свои увлечения. Не каждый должен быть активистом или членом школьного парламента. Но менять мир вокруг себя в лучшую сторону способен каждый. Эту мысль подтверждает опыт павлодарского экоамбассадора. Его труд изменил ландшафт целого села.