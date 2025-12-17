Домбра на елке и шоколадные асыки: тренд на игрушки в национальном стиле набирает популярность в Казахстане

Юрты и домбры на елках, лошади из шоколада и асыки в подарочных коробках – все это часть новой праздничной культуры, где национальные мотивы становятся трендом новогоднего декора и сувениров. Корреспонденты Zakon.kz познакомились с мастерицами из Кызылорды и Атырау.

Ремесленницы создают не просто украшения, а смысловые образы, объединяющие традиции и современность.

Фото: из личного архива Акерке Ахантаевой

Кызылорда

В эти дни у кызылординки Акерке Ахантаевой и ее команды аврал. Клиенты заказывают елочные игрушки, причем не только Дедов Морозов и Снегурочек, а просят украшения в национальном стиле.

"Так у нас появились домбра и кобыз, юрта, яблоко, девушка в национальной одежде, пиала. Укладываем их в коробки и отправляем клиентам. Уже несколько лет много заказов именно на такие елочные украшения. Эта идея пришла мне в голову пару лет назад: почему бы не украшать елку в этностиле? Я взялась за это, и оказалось, что это востребовано, поэтому теперь делаем их каждый год. Традиционные орнаменты, символы природы, элементы кочевой жизни и яркие национальные цвета делают праздничное оформление уникальным", – рассказывает Акерке Ахантаева.

Фото: из личного архива Акерке Ахантаевой

Новогодние игрушки Акерке делает из эпоксидной смолы и глины. Материалы для творчества заказывает в Алматы. Для заливки нужны формы, смола, отвердитель и различные украшения – красители, камни, блестки. Процесс изготовления изделий – настоящая химия: смешивать компоненты нужно четко, соблюдая пропорции. Если, например, переборщить с отвердителем, изделие потрескается, а если его будет мало – не застынет.

Работать нужно максимально быстро: смола полностью застывает за 24 часа. Полимер бесцветный, его можно окрашивать в любые цвета. Раньше эпоксидную смолу использовали в машиностроении, авиа- и ракетостроении, радиотехнике и строительстве. Сегодня это один из самых популярных материалов у мастеров, специализирующихся на производстве хендмейд-продукции.

Фото: из личного архива Акерке Ахантаевой

Такие украшения покупают иностранцы, гости Кызылорды и горожане. Заказывают праздничные боксы, например, из шести разных игрушек. Многие увозят их как память о Казахстане. Новогодний декор в казахском стиле подчеркивает самобытность страны и показывает, что национальная идентичность может быть актуальной и красивой в любое время, даже в самый волшебный праздник года.

Фото: из личного архива Акерке Ахантаевой

Акерке создает не только елочные игрушки, но и украшения для модниц – комплекты и броши из полимерной глины. Они пользуются большой популярностью в Кызылорде. Мастерица также шьет национальную одежду и проводит мастер-классы по изготовлению брошей для всех желающих. По образованию Акерке – учитель английского языка, раньше она работала в школе. Находясь в декрете, занялась бизнесом и стала делать украшения.

"У меня к этому делу душа лежала давно, поэтому мне не составило труда всему обучиться. Несколько раз подряд я пыталась выиграть грант на развитие дела, но не получалось. Затем участвовала в конкурсе "Creative Ideas" и победила, войдя в число семи лучших проектов региона. Это помогло расширить дело". Акерке Ахантаева

В следующем году мастерица надеется увеличить выпуск игрушек и всей своей продукции, а также освоить новые технологии.

Фото: из личного архива Акерке Ахантаевой

Атырау

В преддверии Нового года в Атырау одними из самых востребованных новогодних сюрпризов стали шоколадные альчики и фигурки лошади – символа наступающего 2026 года. Местная жительница, 50-летняя Елена Понаморева, превратила идею необычных сладостей в полноценный сезонный бизнес. Она делает конфеты в виде миниатюрных шоколадных альчиков, копий традиционной косточки, с которой в детстве играли многие казахстанцы.

"Каждая фигурка создается вручную из бельгийского шоколада, а наборы оформляются в подарочные коробки с новогодними элементами. Хотелось сделать не просто сладость, а подарок со смыслом. Альчики – символ детства и удачи. В шоколадном варианте они дарят настроение праздника, а дополненная к ним шоколадная лошадка – символ 2026 года". Елена Понаморева

Фото: из личного архива Акерке Ахантаевой

Спрос на такие наборы растет: их приобретают как корпоративные сувениры, детские подарки и оригинальные новогодние презенты. По словам Елены, интерес к товарам, связанным с национальной культурой и идентичностью, увеличивается с каждым годом – люди все чаще выбирают не фабричные наборы, а изделия ручной работы с историей и атмосферой. Она подробно описывает и сам процесс приготовления:

"Я покупаю бельгийский шоколад в гранулах – килограмм стоит около 10 500 тенге. Из одной пачки получается 70-80 альчиков. Сам процесс несложный: гранулы растапливаем на водяной бане или в микроволновке, затем темперируем, добавляя еще шоколад до 38 градусов. Разливаю массу по силиконовым формам в виде асыков, охлаждаю при комнатной температуре, и только потом ставлю в холодильник. По вкусу добавляю орехи, фундук и другие наполнители". Елена Понаморева

Фото: из личного архива Акерке Ахантаевой

В набор входит шесть конфет-альчиков, одна шоколадная лошадка, а также подарочная коробочка.

Истории Акерке Ахантаевой из Кызылорды и Елены Понаморевой из Атырау – наглядное подтверждение того, что национальные традиции находят новое воплощение в самых неожиданных формах.

Фигурки домбры, кобыза, юрты, асыка и лошади становятся частью новогоднего декора, объединяя атмосферу праздника с культурной самобытностью. Такие игрушки и подарки дарят не только радость, но и напоминание о наших корнях, языке, символах и духе народа.