Тревожное поколение: почему молодежь в Казахстане все чаще выбирает психолога

Последние несколько лет в Казахстане наметился новый тренд. Молодые люди все чаще обращаются за помощью к психологам. То, что раньше считалось “чем-то постыдным”, теперь становится нормой жизни. Почему это происходит, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Мир, который давит

Современная молодежь выросла в эпоху быстрых перемен. Постоянная гонка за успехом, неопределенность в будущем, страх не оправдать ожиданий семьи или общества. Все это создает сильное внутреннее давление. Социальные сети подливают масла в огонь. Они играют двойственную роль в жизни подростков и студентов.

С одной стороны, они помогают поддерживать связь, развиваться и искать поддержку. С другой – усиливают чувство неуверенности в себе. На экране красивая жизнь без забот, а в реальности тревоги, сомнения и выгорание. Лента "идеальных" жизней, бесконечные сравнения с успешными ровесниками, желание быть всегда на высоте – все это давит на самооценку и формирует хронический стресс.

"Соцсети – это фасад настоящей жизни. Они поддерживают иллюзию красивой картинки. Живя этим фасадом, человек не соприкасается с собой и своими чувствами. Представитель поколения Z в итоге боится жизни. Поэтому актуализируется бессознательный страх смерти и тревоги. Суррогат реальности, который предлагают социальные сети, не отвечает и не удовлетворяет жизненным потребностям человека. Поэтому молодежь склонна фокусироваться на фасадах других людей, чем на своей настоящей жизни", – отмечает психолог Жанат Биржанова.

Чрезмерное время в соцсетях напрямую связано с ухудшением сна, ростом тревожности, стрессом и депрессивным состоянием. Поэтому сегодня одним из направлений психологической профилактики становится обучение осознанному использованию социальных сетей. Без сравнения, без гонки за лайками и одобрения со стороны общества.

"Со стрессом молодежь может бороться вполне эффективно самостоятельно. Это известные средства: здоровый образ жизни, полноценный восьмичасовой ночной сон, правильное питание, спорт, медитации, самоанализ, ведение дневника, развитие критического мышления". Жанат Биржанова, психолог

Многие молодые казахстанцы признаются, что трудно чувствовать себя успешным, когда каждый день видишь, как кто-то достигает большего. Постепенно приходит понимание, что бороться с этим в одиночку сложно, и помощь психолога становится естественным решением.

Психолог – это не "плохо"

Если раньше обращение к специалисту воспринималось как признание слабости, сегодня ситуация изменилась. Молодежь понимает: заботиться о ментальном здоровье так же важно, как следить за физическим состоянием.

Материал по теме Как справиться с тревожностью без антидепрессантов

Особенно сильно в поддержке ментального здоровья нуждаются первокурсники, ведь они вступают во взрослую жизнь, многие начинают новый этап вдали от семьи. Для молодого поколения это тоже стресс.

«Я постоянно болела, падала в обмороки, страдала от бессонницы или, наоборот, могла спать сутками, поднималась температура, кружилась голова. Сначала обратилась к терапевту, он дал направление на многочисленные анализы и порекомендовал консультацию психолога. Долго откладывала, мне было страшно. Но когда все анализы оказались в норме, я поняла: дело не в теле. В итоге такое состояние привело меня к апатии, стрессу и депрессии. Я стала раздражительной, усталой, все чаще отдалялась от людей. Тогда и поняла, что прятать эмоции – не выход. Обратившись за помощью, я наконец научилась справляться со стрессом и переживаниями. Важно не замалчивать свои проблемы, а говорить о них. Только так можно вовремя поддержать свое ментальное здоровье», – делится студентка 1-го курса Данеля Жангалиева.

Поднимать темы о психическом здоровье становится нормой. Блогеры, музыканты, артисты и даже бизнесмены открыто говорят о собственных сложностях. Появляется все больше социальных проектов, прямых эфиров и курсов о том, как справиться со стрессом и выгоранием. Это помогает снять страх перед первым визитом к психологу.

Материал по теме Врач перечислил шесть правил для борьбы с тревожностью

Роль ВОЗ и международные инициативы

ВОЗ подчеркивает важность раннего вмешательства и поддержки подростков в период формирования личности. Физические, эмоциональные и социальные изменения, а также такие факторы, как бедность, насилие и дискриминация, могут усиливать уязвимость молодого поколения к проблемам психического здоровья. Защита от неблагоприятных факторов и обеспечение доступа к психологической помощи крайне важны для их благополучия.

«Самые главные ошибки, которые допускают молодые люди, пытаясь справиться с тревожностью самостоятельно. Первое, занимаются самодиагностикой, очень важно обратиться к специалисту-психологу. Также большой ошибкой является пить снотворные или успокоительные без диагноза и без назначения врача. И еще думать, что панические атаки (ПА) – это нормально. Тревожность и ПА требуют лечения и терапии. Это само не пройдет», – отмечает Жанат Биржанова.

Новый взгляд на заботу о себе

Для многих молодых казахстанцев забота о ментальном здоровье становится частью образа жизни. Медитация, психотерапия, спорт, правильный сон – это больше не экзотика, а важные элементы повседневности. Вместо того чтобы замалчивать проблемы или просто терпеть, поколение Z все чаще выбирает путь осознанности: замечать свои эмоции, работать с ними, а не прятать.

Эмоциональное состояние напрямую влияет на качество жизни, становится нормой. Молодые люди осознают: здоровые привычки помогают не только легче справляться со стрессом, но и строить более гармоничные отношения с собой и окружающими. Открытость к своим чувствам, умение просить помощи и готовность заниматься своим внутренним миром воспринимаются сегодня не как слабость, а как проявление зрелости.

"Решил обратиться к психологу по рекомендации, так как дружеская поддержка не помогала. Касательно помощи… Я бы не сказал, что решил проблему и исправил ее. Психолог ускорил процесс восстановления. Когда мы говорим о проблемах и в особенности обсуждаем способы ее решения – проблема на 50% уже решена. Мы сталкиваемся с завышенными ожиданиями по отношению к жизни. Каждый человек в большей или меньшей степени пытается связать суровую реальность со своими иллюзиями относительно чего-то. И каждый раз, когда это плетение из шелковых нитей рвется, возникают проблемы и необходимость в психологе". Расул Хайруллин, магистрант факультета международных отношений

Главные барьеры, мешающие молодежи обращаться за помощью: родители, которые боятся, что правда вылезет наружу; собственные установки: просить помощи – унизительно и позорно.

"На самом деле просьба о помощи – это сила. Только имея силу и мужество взглянуть правде в глаза и сказать себе “я не могу с этим справиться сам, только так можно себе помочь с помощью специалистов". Жанат Биржанова

Тренд на заботу о психическом здоровье в Казахстане только набирает обороты. Молодые люди меняют отношение к себе, своим чувствам и жизни в целом. Они больше не хотят “терпеть” или “приспосабливаться” к внутренней боли. Они хотят разбираться, понимать и меняться.

Открытость к обсуждению ментального здоровья, снижение предвзятого отношения создают благоприятные условия для формирования здорового и осознанного поколения.