День куриного супа-лапши: правда ли, что он лечит, и как сделать блюдо полезным

13 марта отмечается День куриного супа-лапши. Он посвящен популярному блюду, которое считается символом тепла и уюта. Многие говорят, что бульон помогает лечить некоторые заболевания. Так ли это на самом деле и как приготовить полезный суп, выяснял Zakon.kz.

Суть праздника

Сегодня в мире отмечают День куриного супа-лапши. В США этот праздник имеет статус национального гастрономического события – National Chicken Noodle Soup Day.

История куриного супа-лапши насчитывает почти сотню лет. Блюдо обрело популярность во время Великой депрессии в Штатах. Тогда люди искали способы приготовления недорогих, но питательных видов еды. Суп с курицей и лапшой оказался идеальным вариантом, поскольку его можно было готовить из доступных продуктов: курятины, овощей и лапши. С тех пор бульон с добавками является неотъемлемой частью американской кухни и символизирует домашний уют.

Полезные свойства

Куриный суп прославился не только как семейное блюдо, но и как лечебное средство при простуде и гриппе. Ценители уверяют: теплый суп с курицей может согреть, восстановить силы, укрепить иммунитет и поднять настроение. Врачи с этими утверждениями согласны лишь отчасти.

"Куриный суп сам по себе не "лечит", но он действительно может облегчить какие-то симптомы и помочь организму восстановиться. Поэтому его часто рекомендуют при ОРВИ, простуде и гриппе. Это блюдо может облегчать заложенность носа, давать минералы и легко усваиваемый белок. Некоторые исследования показали, что куриный бульон может немного снижать активность воспалительных клеток и успокаивать слизистую. Однако он не убивает вирусы и не заменяет лекарства. При обострении заболеваний желудка, таких как гастрит, язва, при отравлении, рвоте, а также при заболевании почек бульон может нанести вред, поэтому лучше сначала проконсультироваться с врачом", – пояснила терапевт-диетолог Екатерина Дудинкова.

Первые упоминания о применении куриного бульона как восстанавливающего средства были в трудах врачей Древней Греции и Китая задолго до появления привычной лапши.

Сочетание отварного мяса птицы и теста берет корни в глубине истории. Куриный бульон варили еще в древности и признавали его питательную ценность. Лапша "перекочевала" в мировую кулинарию из Азии. Соединение этих двух ингредиентов в единое блюдо происходило постепенно, по мере развития торговых путей и миграции населения. Благодаря массовому приготовлению еда стала культовой.

Фото: freepik

Традиция 13 марта

В этот день принято готовить ароматный бульон с лапшой и делиться рецептами. А их предостаточно. Куриный суп охватывает множество вариаций, и постоянно появляются новые модификации: острые, кремовые, кислые, вегетарианские, с морепродуктами. Блюдо универсальное и позволяет креативить, именно поэтому его так любят. Ни одна тарелка не обходится без трав и специй, которые делают вкус более насыщенным. В состав могут входить грибы, рыба, злаки, бобы, молочные продукты, мучные изделия, зелень, фрукты и ягоды. Основные же ингредиенты остаются неизменными.

"Единственного стандартного рецепта нет, но в кухне любого народа классическим считается куриный суп-лапша на прозрачном бульоне с домашней или яичной лапшой, морковью и луком. Этот вариант как нестареющая классика, его готовят чаще всего. Суп с курицей особенно полезен, если в нем есть лук, чеснок, морковь, сельдерей и зелень. Такая комбинация выделяет витамины и противовоспалительные вещества. Желательно использовать курицу без кожи, после первого закипания воду сливать, варить на "второй" воде, а когда бульон будет готов, надо снять лишний жир с поверхности. Если готовят из жирной курицы и не снимают жир, суп становится тяжелым для пищеварения", – рассказала повар-кулинар Зоя Терентьева.

Ингредиенты для классического куриного супа с лапшой (на 3-4 л супа):

курица – 500-800 г (можно взять половину курицы или суповой набор)

вода – 3 л

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 2-3 шт.

лапша (яичная или домашняя) – 100 г

лавровый лист – 1-2 шт.

черный перец горошком – 4-6 шт.

соль – 0,5 чайной ложки

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

Приготовление

Если все ингредиенты подготовлены заранее, процесс варки супа-лапши займет не больше полутора часов. Для начала надо сварить бульон: положить курицу в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения, обновить воду и снова вскипятить. Снять пену, добавить луковицу и морковь. Варить на слабом огне от 40 до 60 минут.

Достать курицу из бульона, остудить. Отделить мясо от костей и нарезать. В бульон положить картофель дольками. Через пять минут добавить морковь.

За десять минут до готовности добавить лапшу. Вернуть мясо в кастрюлю. Положить лавровый лист, перец и соль. Перед подачей посыпать зеленью. Держать это блюдо более двух суток не рекомендуется даже в холодильнике.

Материал по теме Какие супы опасны для здоровья

Суп – это не только первое блюдо, но и важная составляющая ежедневного питания, поскольку содержит около 50% жидкости, а значит, легко усваивается и помогает пищеварению. Народная мудрость гласит: "Хотя бы раз в сутки суп должен быть в желудке".

Материал по теме Специалисты перечислили самые полезные супы

Традиционно куриный суп-лапшу с курицей подают со свежим хлебом или с крекерами.