Карьера от сохи: почему молодой агроном из Костанайской области не ищет удачи в городе

Пока кто-то мечтает о переезде в город, в Костанайской области молодой агроном отвечает за тысячи гектаров посевов. Его будни – это дни и ночи в полях для лучшего результата. Корреспондент Zakon.kz пообщалась с ним и узнала, каково это – быть молодым специалистом в сельском хозяйстве.

Аслан Нашаев живет на станции Койбагор Карасуского района. Ему нет еще и 30 лет, но за плечами пять посевных и уборочных кампаний в качестве бригадного агронома крупного сельхозпредприятия в Костанайской области. Речь без малого о 13 тыс. гектарах пашни. Даже для зерносеющего региона Казахстана это немалые площади.

Для молодого специалиста год по большей части проходит в поле: посевная, обработка посевов, уборка, подготовка земли к новой посевной. Зимние месяцы – короткая передышка перед новым марафоном.

Фото: Пернебек Ертаев

"Все лето сутками, можно сказать, на работе. В посевную точно так же, потом на химобработке – поспал два-три часа, и дальше. Надо успеть провести все работы в срок. Сейчас сезон закончился, дома находишься и не знаешь, куда себя деть. Знаете, если бы мне предложили работу в кабинете за те же деньги, все равно бы отказался. Здесь производство, работаешь с людьми. В кабинете не так", – поделился молодой агроном.

Хозяйство, в котором работает Аслан, является частью группы сельхозпредприятий. Львиная часть земель расположена в Карасуском районе. И в 2025 году его команда стала лучшей среди всех бригад группы. Парень подчеркивает, что это не его единоличная заслуга, а общая работа.

"Я ведь стал агрономом случайно. Окончил колледж в Костанае, учился на автослесаря, вернулся в село. А тут пригласили в местное хозяйство агрономом. Первый год было очень сложно, ведь раньше не увлекался этим делом. В семье у нас агрономов не было. Мама домашним хозяйством занимается, отец – механик. Но прошел первый сезон, уборка. Это оказалось очень интересно. Особенно радостно видеть результат своего труда. И я решился – поступил в вуз на агронома. Сейчас на третьем курсе. А бригада – это уже семья", – говорит Аслан.

Фото: Пернебек Ертаев

Директор предприятия Пернебек Ертаев рассказал, что учебу молодому специалисту оплачивает хозяйство. Здесь в Аслане увидели перспективу.

Этот сезон для молодого специалиста стал очередным испытанием. Прежде он отвечал за посевы пшеницы, ячменя и сафлора. А в 2025-м к ним добавились лен, нут и чечевица. Культуры оказались с характером.

"У нас рядом есть хозяйство, где масличные не первый год сеют. Обращался за советом. Насчет льна хороший совет получил. Технологию в целом отработали, да и погода помогла. В итоге убрали хороший урожай. Лен и нут по 8 центнеров с гектара, чечевицу – 12 центнеров с гектара. Для нашей земли хороший результат. С масличными культурами хочу еще поработать, это интересно", – поделился Аслан.

Фото: Пернебек Ертаев

Ему еще многое предстоит узнать в агрономии. Но парень не теряется, перенимает опыт своих коллег, смотрит и оценивает результаты собственного труда. В хозяйстве же смотрят на то, как растет молодой специалист. Для сельского хозяйства перспективный работник, не стремящийся в город, – находка. Таких забирают, невзирая на имеющуюся специализацию, и доводят до нужного уровня компетенций на месте.

"Отлично работает. Молодой, хваткий. У него наставник наш главный агроном Дамир Шайфутдинов. Он его к нам и привел. Да, Аслан не агроном по образованию. Но и Дамир не имел профильного образования. Он вообще железнодорожник. Если в человеке есть стержень и потенциал, из него можно слепить все что угодно. У Аслана потенциал есть. Теорию он изучает в вузе, а практику мы ему обеспечиваем", – высказал свою точку зрения директор сельхозпредприятия Пернебек Ертаев.

Аслан Нашаев не ученый, не выдающийся предприниматель. Он работяга. Но именно на таких людях сегодня держится сельское хозяйство страны. Он остается на земле, берет ответственность за результат и продолжает работать.