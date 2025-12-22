От фирменного риса до кожаных диванов: что кызылординцы дарят и получают на Новый год

Елки, игрушки, сладости, диваны и даже автошины: под Новый год кызылординцы отправляют и сами получают самые необычные подарки. Почтальоны и курьеры работают без передышки. Zakon.kz узнал, какие посылки особенно популярны и какие истории скрываются за новогодними бандеролями.

Мадина Балтаева работает почтальоном в Кызылорде уже 12 лет. Самый аврал обычно приходится на праздники, такие как Новый год, Наурыз, 8 марта. Люди спешат поздравить дорогих им людей, отправляют и корреспонденцию, и подарки.

"В последние годы люди радуют себя и близких подарками, которые заказывают на разных интернет-площадках. Получают одежду, елки и елочные украшения, технику, парфюм, косметику, товары для дома, текстиль. Заказывают красивую посуду, канцелярские товары, новогодние костюмы. Что отправляют от нас? Один из популярных новогодних подарков в этом году – рис в фирменной упаковке от местного производителя, который доставляют в США, Великобританию и другие страны. Еще в дальнее зарубежье высылают бандероли с казахскими национальными сувенирами: камзолами, платками, чапанами. Также шлют местные конфеты и шоколад с названием нашей страны". Мадина Балтаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Айнур Абдрасилова, которая много лет работает в международной курьерской службе, вспоминает такие случаи:

"Обычно заказывают гирлянды, елочные украшения, пледы, свечи, попкорницы, коньки, кружки, копилки с зимним дизайном. Дарят сертификаты на маркетплейсы, а еще покупают пауэрбанки, термокружки, мини‑принтеры для моментальной печати фото, настольные игры. Не обходится и без дорогого алкоголя. Но самый оригинальный подарок, который я видела, – это картины из риса. Их несколько раз доставляли в Астану. В предновогодний месяц отправляется много посылок в США, Великобританию, Турцию, Кыргызстан, Грузию, Азербайджан, Россию и другие страны. Кызылординцы шлют национальные предметы быта. Есть клиенты, которые каждый год отправляют изделия из верблюжьей шерсти, казахстанский шоколад, конфеты нашей известной фабрики. Были случаи, когда из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов доставляли в Кызылорду дорогие шубы и золотые украшения. С развитием интернет-торговли увеличилось количество доставок в Кызылорду со всего мира. Многие земляки закупают в брендовых магазинах все что угодно – от одежды и белья до мебели и техники". Айнур Абдрасилова

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В последний месяц уходящего 2025 года кызылординцы участвуют в международных предновогодних акциях, устраиваемых супермаркетами и магазинами техники. Много посылок в эти недели поступает коллективам различных организаций. Есть отправки из Китая и Южной Кореи.

"Десять лет назад был случай: по ошибке моего подчиненного курьера дорогую шубу из Греции доставили не заказчице, а ее соседке. Несколько дней пришлось ее уговаривать, чтобы вернуть настоящей хозяйке. К сожалению, по-хорошему она не согласилась, и пришлось заводить уголовное дело. Спустя год с той же клиенткой снова произошел похожий случай: она заказала шубу в Греции, шуба была доставлена к нам в отделение, но случайно отправлена в Актобе. Эти случаи научили меня быть более внимательным и всегда перепроверять, а также контролировать работу курьеров", – рассказал Талгат Толеков.

Из самых оригинальных новогодних подарков Талгат Толеков запомнил два – кожаный диван из Китая и автомобильные шины. Эти подарки мужчины заказывали своим женам.

Талгат Толеков делится, что в новогоднем подарке главное – получить его вовремя. Доставленный до боя курантов или в сам праздничный день, он становится частью праздника и общего настроения. Когда подарок приходит точно к Новому году, человек чувствует: о нем подумали заранее, постарались, учли детали. Это знак внимания и уважения, а не просто вещь "для галочки".

Для многих семей обмен подарками – настоящий ритуал: под елкой, за праздничным столом, после поздравлений. Отсутствие подарка ломает традицию и оставляет чувство незавершенности. А для ребенка подарок, полученный вовремя, – это подтверждение новогоднего чуда. Опоздавший сюрприз может разочаровать сильнее, чем его отсутствие. Когда подарки отправляют почтой или курьером, своевременная доставка становится частью праздника. Поэтому именно благодаря стараниям почтальонов и курьеров кто-то в Греции вовремя получит верблюжьи носки, а кто-то в далекой Америке приготовит к новогоднему столу вкуснейший плов из кызылординского риса.