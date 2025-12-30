Что не стоит дарить в год Огненной Лошади: советы астролога

Новый год – это время подарков, которые должны радовать и удивлять, а не ставить в неловкое положение. Выбирать подарок нужно тактично и внимательно. Корреспондент Zakon.kz поговорила с астрологом, которая рассказала, что в год Лошади особенно не рекомендуется дарить.

До Нового года осталось совсем немного, а это значит, что пора перестать откладывать и, наконец, выбрать подарки. Даже с самыми добрыми намерениями можно угодить в неловкую ситуацию: не каждый презент уместен. Мы решили помочь и собрали небольшой гид: какие подарки лучше не дарить, чтобы не оказаться отрицательным героем праздников. Руководствовались при этом и правилами этикета, и советами астролога Ирины Абдраимовой, чтобы год Лошади начался без неприятных сюрпризов.

Астрологические рекомендации

"2026 год – год Огненной Лошади по восточному календарю. И раз уж мы говорим о лошадях, стоит понимать одну простую вещь: это благородное, пугливое и импульсивное животное. А значит, подарки тоже нужно выбирать с умом. Во-первых, забудьте про острые и колющие предметы: ножи, наборы вилок, ножницы. Такие подарки символизируют разрыв отношений и конфликты, Лошадь этого точно не оценит", – поясняет астролог.

Лучше воздержаться от: Слишком дешевых безделушек или "пылесборников" – они противоречат энергии Огненной Лошади.

Тяжелые цепи или массивные украшения – символизируют ограничения и тяжелый труд.

Предметы, связанные с пассивным отдыхом: тапочки, халаты, пледы.

Символы неволи и все, что сковывает движение.

Средства гигиены и посуда также неудачны. По примете, они "смывают удачу" в начале года.

"Год Огненной Лошади любит динамику, а не застой. Также остерегайтесь резкой химии и тяжелых парфюмов. Лошади очень чувствительны к ароматам, поэтому, если вы не уверены в предпочтениях получателя, лучше не рисковать", – говорит астролог Ирина Абдраимова.

Идеальные подарки, по версии астролога, те, что вдохновляют на движение и активность.

Это могут быть:

сертификаты на впечатления,

конные прогулки,

билеты на концерты,

мастер-классы по танцам или другим активностям.

Отлично подойдут спортивные аксессуары: красивые кроссовки для бега, абонемент в спортзал или стильная бутылка для воды. А чтобы добавить уюта и праздничного настроения, можно выбрать хендмейд свечи с ароматами корицы, кедра или цитруса, гирлянды и светильники.

"Когда речь идет об аксессуарах, отдавайте предпочтение ярким и теплым цветам: красный, оранжевый, золотой. Главный принцип – подарок должен быть легким, вдохновляющим, ярким и динамичным, точно таким же, как сама Огненная Лошадь". Астролог Ирина Адбраимова

Этикет и приметы

Выбирая подарок, легко попасть в ловушку: то, что кажется милым или полезным, может обернуться неловкостью или недоразумением. Чтобы праздник остался радостным, а эмоции теплыми, стоит заранее знать, какие подарки лучше точно не покупать.

Часы

Фото: freepik

Суеверные люди относятся к часам с осторожностью: кто-то считает, что они отмеряют время жизни, а кто-то боится, что сломанные часы испортят отношения с дарителем. Многие говорят, что после такого подарка не избежать ссор и скандалов. Поэтому, если вы не уверены, что после такого презента сохраните отношения с человеком, лучше обойтись без этого "временного подарка".

Одежда

Фото: freepik

Рубашки, носки и шарфы, даже самые красивые и качественные вещи легко могут не подойти по размеру, стилю или материалу. То, что кажется универсальным, на практике часто оказывается слишком тесным, колючим или просто не в характере человека. В итоге подарок рискует так и остаться лежать в шкафу с мыслью, что вроде и красиво, но все же не мое.

Средства ухода и личной гигиены

Фото: freepik

Косметика, зубные щетки и бритвы легко могут быть восприняты как намек на недостаточную заботу о себе. Даже если вы вкладывали самые добрые намерения, получатель может почувствовать себя неловко. Такие подарки лучше оставить для проверенных дат: 23 февраля и 7 мая. Традиции нарушать не стоит: бритву и пену для бритья на День защитника Отечества все равно все ждут, это классика!

Дорогие подарки

Фото: freepik

Щедрость – это прекрасно, но она уместна далеко не всегда. Такие подарки стоит дарить только самым близким, с кем у вас теплые и доверительные отношения. Во всех остальных случаях дорогой презент может вызвать не радость, а дискомфорт и ощущение обязанности ответить чем-то столь же ценным. Особенно это чувствуется в рабочей или формальной обстановке, где чрезмерная щедрость может быть воспринята как неловкий жест или даже попытка подкупа.

Итог на самом деле довольно простой: хороший подарок начинается не с витрины магазина, а с внимания к человеку. Вспомните, что его радует, о чем он говорит, чем увлекается. Поверьте, один небольшой, но продуманный жест ценится гораздо выше любой универсальной классики.