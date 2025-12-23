"Не верю в случайности": история тренера по карате, покорившего мировые татами

Его спортивная карьера в Астане началась с расклейки объявлений на столбах. 19 лет огромного труда и воли к победе, и обычный паренек из отдаленного села Павлодарской области все-таки покорил столицу, а следом через своих учеников – и мир. Историю тренера по ашихара-карате узнал Zakon.kz.

Александр Журавлев приехал в Астану в 2006 году из Павлодара. Тогда у него не было ни стабильного дохода, ни жилья: он снимал одну комнату на 4 человек с такими же заряженными парнями – со своими мечтами и целями. Подрабатывал сборкой мебели, расклеивая объявления в столичных новостройках, чтобы прокормиться и накопить на аренду спортзала для тренировок. Иногда даже ночевал на вокзалах.

"Это все только через труд приходит. Смотрите, что важно. Важно, чтобы была цель четкая в голове. То, что я сделал и продолжаю делать, – это же мечта детства. Я грезил единоборствами с 11 лет, представлял себя в кимоно и кричал "осу" (в переводе с японского означает "готов", используется как приветствие). Помните, мы тогда какие фильмы смотрели? Это были первые иностранные боевики. Вот оттуда мой интерес начался". Александр Журавлев

За то, что помогал родителям по хозяйству, получал на зиму летнюю кухню в свое распоряжение. Отец помог ему сшить самодельную грушу, вместе они собрали штангу из валов и катков – запчастей от сельхозтехники. А гири Александр собирал со всего аула.

"Позже нашел наставника, который очень мне помог. Его роль в моей жизни огромная. Всю жизнь буду помнить: именно Сейфулла-ага дал мне старт. В нашей жизни ведь очень важно, когда есть учитель рядом, который тебя направит, подскажет, – это большая опора". Александр Журавлев

В Астану он приехал с дипломом колледжа. Позднее окончил физкультурный факультет пединститута.

"В моем вузе в то время работали заслуженные тренеры СССР со званиями. База очень хорошая была. Там я многое взял для себя. Многие студенты ненавидели один профильный предмет. Называется "теория и методика физического воспитания". Но для меня этот предмет был один из самых любимых. Он мне прямо залетал. Я хотел разобраться, как все устроено по науке, по Лесгафту". Александр Журавлев

Методика физического воспитания Петра Лесгафта – это система, где важно развивать и тело, и ум. Он считал, что физическая культура помогает думать лучше. Упражнения должны быть осознанными, постепенно усложняться и проводиться с учетом особенностей ученика, под руководством опытного педагога.

"Этот предмет на самом деле очень сложный. Это научная основа, костяк, на котором держится физвоспитание. И это же важно на самом деле!" Александр Журавлев

Но мало получить высшее образование в сфере спорта. Нужно постоянно учиться, ездить на семинары, чтобы расширить профессиональный уровень. Поэтому за плечами нашего героя – множество тренингов и мастер-классов. А сегодня федерация ашихара-карате уже объединяет 7 000 детей и 111 тренеров по всему Казахстану.

"Как я этого добился? Просто много работал. И люди за мной пошли. И нет, я не верю в удачу, в везение. Я верю в настрой человека к победе. Моральные качества очень много решают. Все наши удачи, неудачи – они в голове находятся. Как ты настроен, как ты свои мысли транслируешь, так оно все и получается. Я не верю в случайности". Александр Журавлев

Уставал ли он? Выгорал ли? Хотел ли все бросить? Да, и не раз.

"Держали люди. У меня мысли такие были, что раз я это начал и за мной потянулись ученики, нельзя их подводить. Нельзя бросать! Это же ответственность перед людьми. И дело не в количестве учеников. Хоть 20 детей, которые пришли в твой зал. Как их бросить? Как предать свой путь, свои мечты?" Александр Журавлев

Целенаправленная работа принесла долгожданную аккредитацию федерации в Министерстве спорта РК.

"Есть такая система ранжирования в Министерстве спорта по уровню федерации – А, В, С. Учитываются такие факторы, как массовость, результативность на международных соревнованиях. Но мы с самого начала основания всегда заходим в категорию А. Это высший пилотаж. Нас считают как бескомпромиссных, жестких и сильнейших бойцов мира. Мы чемпионаты мира ниже 2-го командного места никогда не занимали. Это очень кропотливая работа". Александр Журавлев

Журавлев – обладатель черного пояса 5-го дана. Он стал одним из самых титулованных инструкторов и тренеров по ашихара-карате не только в Центральной, но и во всей Азии. Выше этой квалификации в Азии нет, в ашихара-карате она заканчивается именно на этом звании. Он официально признан специалистом высшей категории. Кроме того, в 2025 году Журавлев получил звание заслуженного мастера спорта РК. Это самый высокий уровень для тренера. Дети, которые когда-то пришли к нему в спортзал, уже основали свои школы единоборств.

"Тут есть системность, над которой мы работаем. Шагом марш! Давай, построились! – Журавлев резко переходит к тренировкам и возвращается к разговору. – И энтузиазма тоже очень много. Ну, допустим, сейчас здесь из 20 детей шестеро бесплатно занимаются. Да еще 7 человек по госпрограммам пришли, а это большие скидки. Получается, в этой группе у меня только 7 настоящих платников. А аренда только одного зала обходится в 500 000 тенге и выше. И вот так в каждой группе плюс-минус… Если бы с таким количеством народа, сколько у меня занимается, я бы сейчас уже не знаю…. Я бы возле Байтерека себе квартиру в новом доме купил бы и коттедж построил бы".

Но чтобы построить такую карьеру, он сначала помотался с огромными рюкзаками по автобусам – из одного конца Астаны на другой.

"Условия были очень тяжелые. Вот я набрал первых детей. Машины своей нет. На такси ездить дорого. Поэтому огромный рюкзак, на котором гроздьями висели макивары, лапы и другое специфичное снаряжение для детских занятий, возил на себе. Где-то, конечно, в залах оставлял, но разрешали не везде, и чаще на себе переносил. Представьте: 18-я школа – это в сторону Агрогородка, а школа "Мирас" – это "Встреча". В Астане это полтора часа пути на автобусе, да еще с пересадками. И только через много времени – у меня ушло 15 лет – я купил первый зал в собственность. Что-то скопил, а в чем-то помогли мои ученики теми же стройматериалами. Мы сами работали как грузчики. Я ведь взял не Дворец спорта, а разбитый цокольный этаж. Мусора три КамАЗа вывезли". Александр Журавлев

В эти дни стало известно, что в Анталье с 1 по 5 апреля 2026 года будет проходить чемпионат мира по ашихара-карате. Нужно искать финансирование.

"Тут математика простая. Чем больше спортсменов повезу, тем больше побед привезу оттуда. Поэтому будем искать деньги". Александр Журавлев

У Александра Журавлева не было легкого старта. Была мечта, системная работа и внутренняя дисциплина. Он не верил в удачу и не надеялся на случай. Он верил в труд. Впереди – новые турниры, новые звездные имена и победы. Они придут так же, как когда-то началась его собственная история – с мечты, старого рюкзака и труда.