Формула мира, площадка для переговоров и приглашение в Казахстан: о чем Токаев говорил с Трампом

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле", сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Казахстана заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что РК призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли, резюмировал президент Касым-Жомарт Токаев. Какие вопросы еще поднимали лидеры двух государств и каковы перспективы казахско-американского сотрудничества, рассказал политолог Эдуард Полетаев.

– Эдуард Эдуардович, в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности поиска формулы мира для решения украинского вопроса. Президент отметил, что Казахстан готов предоставить переговорную площадку. Хотелось бы услышать Ваше мнение.

– Касым-Жомарт Токаев подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта. По мнению президента, территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле". Считаю, крайне важно, что глава государства говорит о значимости урегулирования конфликта. Украинский вопрос назревал очень давно, и понятное дело, что его за день не решить. Это требует особого подхода. Президент подчеркнул, что Казахстан в случае необходимости готов предоставить переговорную площадку в духе доброй воли. Считаю, что с учетом миротворческого опыта, который имеет наша страна, таким местом могла бы стать Астана. Важный момент – раз украинскую проблематику поднимали в разговоре, то это свидетельствует о росте политического значения Казахстана на евразийском пространстве, к тому же наша страна – постсоветское государство, понимающее все сложности, возникшие после распада СССР, и поэтому действующее прагматично.

– В ходе телефонного разговора Токаев и Трамп провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня. На Ваш взгляд, какова динамика развития казахско-американских отношений?

– Казахстанско-американские отношения характеризуются довольно интересной динамикой. К слову, их начало было очень перспективным. Дело не только в том, что Казахстан получил независимость 16 декабря. Одновременно страна оказалась одной из четырех ядерных держав, что было крайне важно для США, которые в то время не до конца понимали перспективы развития новых ядерных государств. Кроме того, это был период окончания холодной войны между двумя сверхдержавами, а это привело к изменениям в системе международных отношений. США фактически остались единственной мировой сверхдержавой, и их экономические и политические возможности были весьма впечатляющими. Интересы Америки были представлены по всему миру. И поэтому для первых шагов нашей внешней политики развитие отношений с США казалось очень важным и необходимым.

Более того, тогда внешняя политика была во многом направлена на содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику – денег же не было. Нужно было выходить из кризисного состояния, и важно было наладить сотрудничество не только с политиками, но и с зарубежными компаниями, которые, как мы знаем, имеют связи с правительствами. В конечном счете все это увеличивало заинтересованность в независимости. У нас был нефтегазовый сектор, остро нуждающийся в инвестициях, и это была стратегически важная задача – выйти из кризиса и преодолеть экономические трудности. В определенной степени это удалось. Мы даже сумели получить от США средства на конверсию предприятий военно-промышленного комплекса, на уничтожение вооружений и подобные цели. Очень важным событием стал контракт с компанией Chevron, заключенный в апреле 1993 года на 40 лет по освоению Тенгизского нефтяного месторождения. Chevron за все это время вложил в экономику Казахстана 55 миллиардов долларов. А всего, по данным, озвученным в этом году, объем американских инвестиций в Казахстан превысил 100 миллиардов долларов. США остаются крупнейшим инвестором в нашей стране. Также были выстроены партнерские отношения: в феврале 1994 года Казахстан заключил с Биллом Клинтоном Хартию о демократическом партнерстве.

Нам нужна была поддержка американской стороны, например, для вступления в международные организации, для обучения наших специалистов рыночной экономике. Благодаря быстрому налаживанию отношений США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана – после Турции и России. 25 декабря США официально признали Казахстан. Кроме того, они оказали поддержку в вопросе вступления нашей страны в ООН. В результате 2 марта 1992 года на 46-й сессии Генассамблеи ООН Казахстан был официально принят в организацию. Это тоже весьма показательный факт.

– Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров с Трампом подтвердил настрой на полную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре 2025 года. Что это значит? И какова личная роль президента Казахстана в выстраивании стратегического диалога с США? Как его дипломатический опыт сказывается на качестве партнерства?

– Очень важным моментом стало то, что сразу после избрания Дональда Трампа президент Касым-Жомарт Токаев поздравил его по телефону. Этот разговор состоялся 5 декабря прошлого года. В ходе беседы обсуждались вопросы стратегического партнерства между нашими государствами, торговля, инвестиции, нераспространение ядерного оружия, а также международная повестка. Было достигнуто соглашение о налаживании регулярных контактов, по крайней мере, так сообщалось в официальной информации Акорды. И, как мы видим, по итогам 2025 года контакты действительно оказались весьма продуктивными. Только появилась новость, что 16 декабря Дональд Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку с собственной подписью. Как раз в этот день состоялась торжественная церемония вручения послом Казахстана верительной грамоты Трампу, что совпало с Днем независимости нашего государства.

Стоит отметить, что в сентябре и ноябре состоялись два визита казахстанской делегации в Соединенные Штаты, где Токаев встречался с Трампом. Эти встречи фактически способствовали укреплению потенциала двусторонних отношений. И, как бы там ни было, в сегодняшнем мире всем государствам приходится выстраивать свою внешнюю политику с оглядкой на Вашингтон. Казахстан же не менял своих внешнеполитических приоритетов за все годы независимости. У нас многовекторная политика постепенно формировалась и остается, скажем так, неизменной в своих ценностях.

– Как сегодня выглядит повестка взаимодействия между Казахстаном и США?

– Повестка взаимодействия Казахстана и США остается очень обширной и многоплановой. Здесь имеет место не только политическая составляющая, но и экономическая, и даже в какой-то степени социокультурная. Потребительский опыт США и эффект Голливуда никто не отменял, и все это влияет и на нашу молодежь, на их стремление изучать английский язык. Мы можем наблюдать влияние США в самых разных жизненных ситуациях. Ну и, наверное, у Казахстана изначально, с 90-х годов, не было особых проблем в динамике взаимодействия с США. Отношения складывались достаточно благополучно – страна избежала серьезных вооруженных конфликтов в то время, и была надежда на здравомыслие руководства. Предыдущие лидеры Соединенных Штатов также относились достаточно комплиментарно к новым независимым государствам. Тем более что существовали очень большие перспективы, и не только в нефтегазовой сфере. Важным было обеспечение безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии, а также транспортная составляющая и формирование рыночных механизмов. Кроме того, внимание уделялось правам человека, развитию науки, здравоохранения и другим сферам. Конечно, существуют разные механизмы взаимоотношений между странами, которые несколько отличаются друг от друга. Взять, например, так называемые "фабрики мыслей", которые существенно влияют на принятие решений американскими официальными лицами. В меньшей степени, конечно, они оказывали влияние на приоритеты Казахстана во внешней политике, за исключением, возможно, последних нескольких лет.

Мы придерживаемся своих намеченных целей и так или иначе стремимся к их выполнению. Начнем, например, с визита Токаева, который эффективно применил дипломатический инструментарий. Когда он с официальным визитом в ноябре был в США, главными пунктами были переговоры с Трампом и участие в саммите С5+1 по Центральной Азии и США.

– Как Вы оцениваете характер переговоров?

– Беседа с Трампом в Белом доме длилась около 40 минут. Это довольно приличное время, за которое можно обсудить многие приоритетные направления сотрудничества. И Токаев привез результат – коммерческие соглашения на сумму свыше 17 миллиардов долларов. Там было 29 соглашений, которые охватывают многие сферы: промышленность, энергетику, цифровизацию, инновации, образование. Это довольно хорошо. Это и разработка месторождений в Карагандинской области, и покупка широкофюзеляжных Boeing 787, и локализация производства John Deere – сельскохозяйственной техники. Были подписаны документы о создании Технического университета. Ну и, наверное, обновление локомотивного парка КТЖ – это очень важно с точки зрения того, что Казахстан сейчас развивает свой транзитный и логистический потенциал, и хорошие локомотивы здесь не помешают. И это очень важно, потому что политический и экономический вес США, как я уже говорил, огромен. Инвестиции в наш регион – это почти 80% всех вложений. То есть на Казахстан приходится большая часть этих инвестиций. А все это дает новые экономические возможности и перспективы.

И без комплиментов не обошлось. Насколько я помню, Токаев, говоря о роли Трампа в международной политике, назвал его видным государственным деятелем. В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев вновь отметил выдающиеся лидерские качества американского президента и пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время, выразив уверенность, что это событие станет историческим. И было бы хорошо, интересно не только для жителей нашего региона, но и шире, если бы Трамп посетил республику.

Безусловно, роль Токаева в том, что он эффективно выстраивает взаимоотношения с США, достаточно высока – мы это видим и по цифрам, и по фактам. Но пока еще все впереди, потому что, по сути дела, на долю Центральной Азии приходится около 1% внешнеторгового оборота США. Для Америки основные партнеры – это соседи: Мексика, Канада и Китай. Товарооборот Казахстана с США растет в последнее время, но не революционными темпами. Он составил, если не ошибаюсь, 4,2 миллиарда долларов в прошлом году. Но сравните, например, с товарооборотом с Китаем, который превышает 40 миллиардов, или с Россией, приближающимся к 30 миллиардам. При этом больше половины товарооборота – это импорт из США. Инвестиции американские у нас большие, и это было особенно важно в 90-е годы для экономики. Но поставки казахстанских товаров в США не такие уж и большие. Вы помните, когда Трамп пытался вводить торговые пошлины – наши компетентные ведомства говорили, что это сильно не повлияет на экономику Казахстана, тем более, что большая часть нашего экспорта была освобождена от этих пошлин отдельными договоренностями.

В Казахстане сейчас работает более 60 американских компаний. США остаются страной с мощным финансово-технологическим потенциалом, и в современных направлениях развития – искусственный интеллект, зеленая энергетика, редкоземельные металлы, цифровизация – есть большой потенциал для сотрудничества. Президент Казахстана активно продвигает развитие агропромышленного комплекса, инфраструктуры и других ключевых сфер. Совместив американские инвестиции с уникальными ресурсами, стратегическим положением и предсказуемым инвестиционным климатом Казахстана, можно добиться сильного синергетического эффекта и значительно ускорить развитие экономики страны.

– Многие эксперты отмечают, что под руководством президента Токаева Казахстан уверенно смещается в сторону превращения в авторитетное государство на международной арене, об этом свидетельствует уважительное отношение к главе государства со стороны мировых лидеров. Как это отражается на сотрудничестве нашей страны с США и другими мировыми державами?

– Руководство Казахстана встроилось в мировую систему координат, осознавая, что внутренние задачи напрямую связаны с эффективным привлечением внешних инвестиций и технологий. Президент ставит амбициозные цели, например, удвоение ВВП до 450 миллиардов долларов к 2029 году, для этого нужны именно высокие технологии и капитал, которые могут предложить американские компании. В этом плане стратегическое партнерство с США – это не только политическая декларация, но и практический инструмент развития в сферах торговли, инвестиций, энергетики, науки и гуманитарного сотрудничества. Концепция внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы как раз акцентирует на углублении этого партнерства с США, направленного на развитие политического, экономического, инвестиционного, энергетического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также решение актуальных международных вопросов.

В условиях глобальной нестабильности, важно повышать устойчивость нашей экономики. Нужно эффективно взаимодействовать с партнерами, особенно такими важными, как США. При этом важно сохранять баланс, не пренебрегая другими направлениями внешней политики. 2025 год ознаменовался серьезными встречами и визитами. Взять, к примеру, государственный визит Токаева в Россию, где также были подписаны важные документы, или казахско-китайские взаимоотношения. Очень важно, что Казахстан действительно умело выстраивает баланс, что должно привести к серьезным дивидендам. Именно это позволяет стране выступать своего рода "мостом" между Евразией и Центральной Азией.

Безусловно, Казахстан как лидер региона реализует свой потенциал, выстраивая комплексные и добрососедские взаимоотношения. В результате товарооборот растет, на политическом уровне встречи носят комплиментарный характер. Важен и формат "5+1" в рамках которого лидеры Центральной Азии приезжали в США и общались. Наш регион благодаря лидирующей роли Казахстана может более эффективно донести свой голос до разных уголков земли. А это демонстрирует определенный рост влияния благодаря такой платформе, где страны региона взаимодействуют с США напрямую, голос региона становится заметнее на мировой арене.

Казахстан, выступая инициатором и активным участником таких форматов, действительно повышает свою роль и влияние. Не стоит переоценивать себя, ведь у каждой страны свои амбиции. Однако объективные факты, такие как успешные визиты, стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов на фоне глобальной нестабильности – это действительно большой плюс и свидетельство зрелости внешней политики Казахстана. Количество конфликтов в мире сейчас действительно велико, и если мы умеем без этого обходиться, то можем транслировать свою миролюбивую внешнюю политику. В условиях глобальной нестабильности именно такая политика помогает сохранять устойчивость и стабильность.