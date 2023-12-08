Оранжевое настроение: почему не следует налегать на мандарины

Мандарины – непременный атрибут новогоднего стола. У многих фрукт ассоциируется с главным праздником зимы. Цитрусовый продукт многих манит своим ароматом. Но сколько мандаринов можно смело употребить "за раз" и какие могут быть последствия от его переизбытка – Zakon.kz узнал у врачей.

В ожидании праздника большинство людей не задумываются о последствиях и в неограниченных количествах едят заморский фрукт.

Польза мандаринов

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская рассказала, что мандарины – сезонный продукт, и основная польза его в том, что он содержит клетчатку и пектиновые вещества.

"Эти вещества благотворно влияют на двигательную функцию кишечника. Также мандарины содержат витамин С, биофлавоноиды, бета-каротин, который содержится во всех фруктах и овощах желто-оранжево-красного цвета, поэтому являются отличными антиоксидантами. Они способствуют предотвращению окислительного стресса, защищают нашу клетку от влияния и поражения различными недоокисленными продуктами, тем самым укрепляя иммунную систему". Елена Ушанская

Вместе с тем в этом фрукте хороший витаминно-минеральный состав: содержится калий, который регулирует водно-солевой баланс. Мандарины содержат фитонциды – бактерицидные вещества, уничтожающие вирусы.

"Можно даже разложить сухие мандариновые корки по углам дома, обеспечивая защиту пространства с помощью бактерицидных веществ. Они содержат в себе эфирные масла. Именно они, благоухая, создают атмосферу Нового года. Еще они успокаивают, поднимают настроение, снижают спазмы, устраняют симптомы усталости", – добавила специалист.

Кому нельзя мандарины

Мандарины являются цитрусом, поэтому часто вызывают аллергию. Их не стоит употреблять в чрезмерном количестве и давать детям до года.

"Категорически нельзя давать мандарины детям до года. До трех лет малышам нужно дозированно вводить этот продукт в рацион, давая по половине дольки. Необходимо наблюдать за реакцией, чтобы у ребенка не было кожных высыпаний", диетолог и нутрициолог Елена Ушанская

В число тех, кому еще запрещен этот оранжевый продукт, входят люди с аллергическими заболеваниями. Мандарины содержат салицилаты, которые имеют такое же действие, как и ацетилсалициловая кислота, поэтому могут влиять на проницаемость капилляров – они способны вызвать крапивницу.

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Стоит быть осторожнее с этим фруктом лицам, у которых имеются заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты, энтероколиты). Мандарины повышают кислотность желудочного сока и могут вызвать обострение заболеваний. Пациентам с ожирением и диабетом также не рекомендуется употреблять мандарины, так как в них содержится большое количество глюкозы, что может отразиться на весе и на скачке инсулина.





"У кого имеются аутоиммунные заболевания, мандарины нужно употреблять в ограниченном количестве. Есть риск спровоцировать воспалительную реакцию". Елена Ушанская

В мандаринах могут содержаться пестициды, которые концентрируются в корке, поэтому их нежелательно грызть. Мандарины иногда обрабатывают этиленом для быстрого созревания, а это химически опасные вещества. Поэтому их нужно обязательно промывать несколько раз.



Сколько мандаринов можно съедать в день

Детям можно съедать 1-2 мандарина в день, взрослым – 4-5 штук. При этом лучше употреблять указанное количество не в один присест.

Чьи мандарины едят казахстанцы

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, на 1 ноября в Казахстан ввезли почти 52 тыс. тонн цитрусовых и экзотических фруктов. А это почти на 16 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Большее количество цитрусов импортировано из КНР – свыше 20 тыс. тонн. На втором месте значится Пакистан – 17,3 тыс. тонн, а на третьем – Турция (5,9 тыс. тонн).

В целом, основным импортером экзотических фруктов (финики, инжир, мандарины, ананасы, авокадо, манго и другие) в Казахстан является Китай (812,5 тонны). Второе и третье места разделили Перу и Пакистан (по 19,7 тонны).

Как правильно выбрать и хранить мандарины

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Спелый и здоровый мандарин достаточно плотный и упругий, без зеленых пятен на кожуре. Если плоды слишком мягкие, вероятнее всего, они были переморожены или собраны переспелыми.

"Фрукт должен иметь яркий цитрусовый запах, если его нет, мандарины были сорваны незрелыми или обработаны химикатами. Кожура должна быть равномерно окрашена и не иметь налета и пятен. А вот белый налет свидетельствует об обработке этиленом, стимулирующим быстрый рост растения. Восковой блеск может указывать на обработку фунгицидами, защищающими плоды от грибка".

По словам Елены Ушанской, неважно из какой страны приехал фрукт. Они отличаются по сортам – бывают более кислыми или сладкими, с косточками или без.

"Конечно, все на любителя. Нужно знать сорта, чтобы было понимание, с косточками мандарины или нет, если это принципиально. Такая информация легко узнается в интернете по брендам, указанным на наклейках. Однозначно людям с сахарным диабетом лучше выбирать несладкие плоды", – добавила врач.

Хранить мандарины следует в холодном помещении или в холодильнике до месяца.