Без "Иронии" и "Одного дома": семь новогодних фильмов, которые вы могли пропустить

Праздники еще даже не начались, а все классические новогодние хиты уже засмотрены до дыр? Конечно, можно выйти на второй круг и в дцатый раз погрузиться в приключения Жени Лукашина и Кевина Маккаллистера. А можно ознакомиться с альтернативами из подборки Zakon.kz.

"Почему он?"

Отцу не нравится бойфренд дочери – старо как мир. Но что если этот набивший оскомину конфликт довести до абсурда? Что если бойфренд – одиозный миллиардер из Кремниевой долины, матерящийся через слово и украшающий апартаменты чучелом оленя в "собственном соку", так сказать? Что если он планирует сделать избраннице предложение руки и сердца в Сочельник и твердо намерен сначала получить благословение от ее сверхконсервативного папы? Получится "Почему он?" И возможно, ответ на этот сложный вопрос.

"Тариф новогодний"

У Андрея и Ко есть новогодняя традиция: каждый год 31 декабря они... нет, не ходят в баню, а "гадают на абонентах". Звонят случайным людям, поздравляют их с праздником и делают выводы о том, как пройдут ближайшие 12 месяцев в зависимости от интенсивности реакции на том конце провода. Кто ж знал, что загадочная незнакомка интенсивно разрыдается в трубку? Не из-за Андрея и Ко, конечно, но все же. Взявшись успокаивать бестелесный голос, парень и сам не заметил, как случайность переросла в полноценный роман по телефону. Осталось только сходить на свидание. Назначить-то встречу просто, а вот встретиться...

"Хочу к маме, или Новый год в Жалпақсае"

Казахстанское кино о ценности семьи и о том, как в будничной суете легко забывается самое главное. Особенно если ты артист, а не какой-нибудь там "обычный человек". Или предприниматель на крайний случай. Словом, совершенно разные люди с диаметрально противоположными судьбами едут в аул к родне, и, наверное, только новогоднее чудо поможет им добраться и отметить без приключений.

"Дорогой Санта"

В канун Рождества мальчик пишет письмо Санта-Клаусу, но совершает фатальную ошибку в имени адресата и отправляет послание Сатане. Рогатый, за всю свою вечность ни разу не державший в лапах столь наивных излияний, мягко говоря, обескуражен. Но польщен. Он находит юного "клиента" и сулит ему исполнение трех желаний – в обмен на душу, естественно. Он же вам не Санта.

"Золушка" (2012)

Предупреждаем: картина пропитана флером десятых годов, аж сочится гламуром, клубным угаром и всем этим туц-туц-туц. Противникам подобного смотреть с осторожностью либо не смотреть вовсе.

А так перед нами очередная сказка про простушку и принца на новый (на момент съемок, конечно) лад и пусть с предсказуемым, но все же сюжетным поворотом.

Обыкновенная горничная Маша (читать как "Золушка") фанатеет по известному певцу Королевичу. Да настолько, что упрашивает "Фею-крестную" – в данном случае родную тетку и редактора "желтенького" издания по совместительству – помочь ей попасть на закрытую вечеринку с его участием. Однако чудеса нынче небесплатные. На тебе хоть тыкву, хоть брюкву – за пикантный кадр для обложки журнала. А подскажите, Золушка точно к фее обратилась? Или это тот же Сатана из предыдущего фильма, только в профиль и на шпильках?

"За три дня до Нового года"

Есть Санжар. У Санжара есть рабочий проект, который нужно срочно сдавать, а он его еще даже не начинал. Дабы не лишиться должности, безответственный сотрудник воплощает в жизнь "гениальный" план. Надежный, как швейцарские часы, – "охмурить" ответственную коллегу и въехать в светлое карьерное завтра на ее горбу. Правда, поняв наконец, с кем связалась, девушка сбрасывает наглеца с шеи и в сердцах проклинает его. Теперь Санжару необходимо успеть попросить прощения до наступления Нового года – иначе так и останется неудачником, как в старом.

Согласитесь, пахнуло мандаринами, елкой и немного советским "Служебным романом"?

"Бедная Саша"

Фильм-антагонист клубящейся "Золушки", целиком пронизан специфической "романтикой 90-х". Мы предупредили.

Архитипичного "честного вора" ненадолго выпускают на волю в награду за спасение "большого человека". На носу Новый год, поэтому персонаж получает "общаг" на руки и ворох поручений в ушанку. И разумеется, теряет деньги. Без кругленькой суммы назад в тюрьму никак нельзя, и отчаявшийся герой, наступив на горло собственной воровской честности, решается на ограбление дорого-богато обставленной квартиры банкирши. А там его уже поджидает хорошая девочка Саша с недетским таким поручением: обнести мамин банк, чтобы та вспомнила о своих родительских обязанностях.

