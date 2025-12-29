#Казахстан в сравнении
Статьи

Мечту тяжелобольного ребенка исполнили военнослужащие

военные Алматинского гарнизона осуществили мечту ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 16:17 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Военнослужащие Сил воздушной обороны Казахстана исполнили заветную мечту десятилетнего Амира, для которого полет на военном вертолете был не просто желанием. Это была воодушевляющая цель, заставляющая ежедневно бороться с недугом и верить в себя, сообщает Zakon.kz.

У мальчика диагностирован детский церебральный паралич атонико-астатической формы. Несмотря на тяжелое заболевание, Амир с детства мечтал подняться в небо и увидеть мир с высоты птичьего полета.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Накануне Нового года представители благотворительного фонда обратились к командованию Сил воздушной обороны ВС РК с просьбой помочь осуществить мечту ребенка. Ведь это то само время, когда мечты сбываются.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Военнослужащие с готовностью откликнулись на обращение. На военном аэродроме Жетыген для Амира организовали экскурсию: он побывал на летном поле, познакомился с авиационной техникой, посидел в кабине экипажа и пообщался с военнослужащими.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Кульминацией дня стал долгожданный полет на вертолете Ми-8 над небом Алматинской области – момент, который навсегда останется в памяти мальчика и его семьи.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Я очень хотел полетать на вертолете. Сегодня моя мечта сбылась. Мне было совсем не страшно, а очень радостно. Это был самый лучший день. Я запомню его навсегда", – поделился своими впечатлениями Амир Семятжанов.

Такой потрясающий момент и насыщенное эмоциями путешествие подарили Амиру не только новые впечатления, но и искреннюю радость, которая придает силы двигаться дальше.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Для военнослужащих участие в исполнении детской мечты стало напоминанием о том, что служба – это не только долг, но и возможность делать добро, быть рядом и поддерживать тех, кому это особенно важно.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
