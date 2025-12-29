Мечту тяжелобольного ребенка исполнили военнослужащие
У мальчика диагностирован детский церебральный паралич атонико-астатической формы. Несмотря на тяжелое заболевание, Амир с детства мечтал подняться в небо и увидеть мир с высоты птичьего полета.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Накануне Нового года представители благотворительного фонда обратились к командованию Сил воздушной обороны ВС РК с просьбой помочь осуществить мечту ребенка. Ведь это то само время, когда мечты сбываются.
Военнослужащие с готовностью откликнулись на обращение. На военном аэродроме Жетыген для Амира организовали экскурсию: он побывал на летном поле, познакомился с авиационной техникой, посидел в кабине экипажа и пообщался с военнослужащими.
Кульминацией дня стал долгожданный полет на вертолете Ми-8 над небом Алматинской области – момент, который навсегда останется в памяти мальчика и его семьи.
"Я очень хотел полетать на вертолете. Сегодня моя мечта сбылась. Мне было совсем не страшно, а очень радостно. Это был самый лучший день. Я запомню его навсегда", – поделился своими впечатлениями Амир Семятжанов.
Такой потрясающий момент и насыщенное эмоциями путешествие подарили Амиру не только новые впечатления, но и искреннюю радость, которая придает силы двигаться дальше.
Для военнослужащих участие в исполнении детской мечты стало напоминанием о том, что служба – это не только долг, но и возможность делать добро, быть рядом и поддерживать тех, кому это особенно важно.