Мечту тяжелобольного ребенка исполнили военнослужащие

Военнослужащие Сил воздушной обороны Казахстана исполнили заветную мечту десятилетнего Амира, для которого полет на военном вертолете был не просто желанием. Это была воодушевляющая цель, заставляющая ежедневно бороться с недугом и верить в себя, сообщает Zakon.kz.

У мальчика диагностирован детский церебральный паралич атонико-астатической формы. Несмотря на тяжелое заболевание, Амир с детства мечтал подняться в небо и увидеть мир с высоты птичьего полета.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Накануне Нового года представители благотворительного фонда обратились к командованию Сил воздушной обороны ВС РК с просьбой помочь осуществить мечту ребенка. Ведь это то само время, когда мечты сбываются.

Военнослужащие с готовностью откликнулись на обращение. На военном аэродроме Жетыген для Амира организовали экскурсию: он побывал на летном поле, познакомился с авиационной техникой, посидел в кабине экипажа и пообщался с военнослужащими.

Кульминацией дня стал долгожданный полет на вертолете Ми-8 над небом Алматинской области – момент, который навсегда останется в памяти мальчика и его семьи.

"Я очень хотел полетать на вертолете. Сегодня моя мечта сбылась. Мне было совсем не страшно, а очень радостно. Это был самый лучший день. Я запомню его навсегда", – поделился своими впечатлениями Амир Семятжанов.

Такой потрясающий момент и насыщенное эмоциями путешествие подарили Амиру не только новые впечатления, но и искреннюю радость, которая придает силы двигаться дальше.

