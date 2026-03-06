#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
События

"Уркер", "Лебединое озеро", саксофоны: чем еще удивляли женщин-военнослужащих к 8 Марта в Алматы

В Алматы эффектно поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта., фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 18:23 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы ярко поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта. В алматинском филиале Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан прошло грандиозное мероприятие. Одним из главных подарков стал концерт казахстанской поп-группы "Уркер", сообщает Zakon.kz.

Для женщин, которые служат в рядах Вооруженных сил, музыканты подготовили специальную программу. Песни, хорошо знакомые отечественной публике, прозвучали в исполнении поп-группы "Уркер". Об этом рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона 6 марта 2026 года.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Примечательно, что столь насыщенный концерт в Национальном военно-патриотическом центре состоялся впервые, ранее эстрадные певцы с праздничной программой там не выступали. Поэтому появление "Уркера" стало особенным сюрпризом для женщин в погонах.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Праздничный вечер сделали незабываемым выступления и других творческих коллективов. Для гостей подготовили увлекательную программу с музыкой, вокальными номерами и танцами.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

На сцене блистали солисты Государственного академического театра танца РК, ансамбль "Салтанат", трио баянистов, студенческий камерный хор и квартет саксофонистов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Не менее яркие перформансы представили студенты факультета хореографии Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, а также солисты филиала НВПЦ ВС РК и группа ABYROY Президентского оркестра Службы госохраны Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Организаторы отмечают, что такие мероприятия позволяют создать поистине праздничную атмосферу, поддержать дух военнослужащих и выразить благодарность женщинам, которые посвятили себя службе Родине.

Ранее Zakon.kz опубликовал расписание праздничных концертов 8 Марта в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
В Алматы подвели итоги третьей Зимней юношеской спартакиады "Калкан-2024"
17:23, 29 февраля 2024
В Алматы подвели итоги третьей Зимней юношеской спартакиады "Калкан-2024"
Трогательный подарок к 8 Марта подготовили военнослужащие Казахстана
13:33, 05 марта 2026
Трогательный подарок к 8 Марта подготовили военнослужащие Казахстана
Военнослужащие тыла Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник
21:54, 28 августа 2023
Военнослужащие тыла Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
18:29, Сегодня
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
Гусмана Кыргызбаева дисквалифицировали в полуфинале крупного турнира по дзюдо
18:19, Сегодня
Гусмана Кыргызбаева дисквалифицировали в полуфинале крупного турнира по дзюдо
Дзюдоист из Казахстана разгромил азербайджанца и поборется за "бронзу" на Grand Prix
18:10, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана разгромил азербайджанца и поборется за "бронзу" на Grand Prix
Официально объявлен поединок двух японских "монстров" за титул "абсолюта"
17:57, Сегодня
Официально объявлен поединок двух японских "монстров" за титул "абсолюта"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: