"Уркер", "Лебединое озеро", саксофоны: чем еще удивляли женщин-военнослужащих к 8 Марта в Алматы

В Алматы ярко поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта. В алматинском филиале Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан прошло грандиозное мероприятие. Одним из главных подарков стал концерт казахстанской поп-группы "Уркер", сообщает Zakon.kz.

Для женщин, которые служат в рядах Вооруженных сил, музыканты подготовили специальную программу. Песни, хорошо знакомые отечественной публике, прозвучали в исполнении поп-группы "Уркер". Об этом рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона 6 марта 2026 года.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Примечательно, что столь насыщенный концерт в Национальном военно-патриотическом центре состоялся впервые, ранее эстрадные певцы с праздничной программой там не выступали. Поэтому появление "Уркера" стало особенным сюрпризом для женщин в погонах.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Праздничный вечер сделали незабываемым выступления и других творческих коллективов. Для гостей подготовили увлекательную программу с музыкой, вокальными номерами и танцами.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

На сцене блистали солисты Государственного академического театра танца РК, ансамбль "Салтанат", трио баянистов, студенческий камерный хор и квартет саксофонистов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Не менее яркие перформансы представили студенты факультета хореографии Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, а также солисты филиала НВПЦ ВС РК и группа ABYROY Президентского оркестра Службы госохраны Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Организаторы отмечают, что такие мероприятия позволяют создать поистине праздничную атмосферу, поддержать дух военнослужащих и выразить благодарность женщинам, которые посвятили себя службе Родине.

