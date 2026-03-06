"Уркер", "Лебединое озеро", саксофоны: чем еще удивляли женщин-военнослужащих к 8 Марта в Алматы
Для женщин, которые служат в рядах Вооруженных сил, музыканты подготовили специальную программу. Песни, хорошо знакомые отечественной публике, прозвучали в исполнении поп-группы "Уркер". Об этом рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона 6 марта 2026 года.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Примечательно, что столь насыщенный концерт в Национальном военно-патриотическом центре состоялся впервые, ранее эстрадные певцы с праздничной программой там не выступали. Поэтому появление "Уркера" стало особенным сюрпризом для женщин в погонах.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Праздничный вечер сделали незабываемым выступления и других творческих коллективов. Для гостей подготовили увлекательную программу с музыкой, вокальными номерами и танцами.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
На сцене блистали солисты Государственного академического театра танца РК, ансамбль "Салтанат", трио баянистов, студенческий камерный хор и квартет саксофонистов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Не менее яркие перформансы представили студенты факультета хореографии Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, а также солисты филиала НВПЦ ВС РК и группа ABYROY Президентского оркестра Службы госохраны Республики Казахстан.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Организаторы отмечают, что такие мероприятия позволяют создать поистине праздничную атмосферу, поддержать дух военнослужащих и выразить благодарность женщинам, которые посвятили себя службе Родине.
Ранее Zakon.kz опубликовал расписание праздничных концертов 8 Марта в Алматы.