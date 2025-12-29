#Казахстан в сравнении
Статьи

Самоуверенность и подготовка: из-за чего погибают альпинисты в горах Алматы и области

альпинизм, горы, безопасность в горах, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:14 Фото: freepik
Для многих горы – способ перезагрузки и проверки своих сил. Однако не все помнят, что каждое восхождение таит в себе смертельную опасность. Что чаще всего становится причиной смерти альпинистов и какие меры предосторожности помогают избежать трагедий в горах, в материале Zakon.kz.

Цепочка мелких ошибок

Многолетняя статистика несчастных случаев в альпинизме ясно показывает, что решающую роль в них в первую очередь играет человеческий фактор. Непродуманный выбор маршрута, неверные решения в критический момент, игнорирование тревожных сигналов погоды или состояния участников, а также переоценка собственных сил и опыта вновь и вновь становятся причиной трагедий.

В условиях высокогорья даже незначительный просчет может иметь фатальные последствия, а цена каждой ошибки зачастую оказывается слишком высокой.

Последний трагический случай, произошедший в алматинских горах, стал очередным подтверждением этой печальной закономерности. Гибель троих альпинистов, произошедшая недавно, по мнению экспертов, была не роковой случайностью, а итогом целой цепочки ошибок.

Каждая из них в отдельности могла показаться незначительной, но в совокупности они привели к необратимым последствиям.

"Утверждать конкретно я не берусь, но думаю, что, во-первых, погибшая группа неправильно рассчитала свои силы и допустила серьезное переутомление. Во-вторых, альпинисты вышли на опасный склон, где произошла перегрузка снежного покрова. В профессиональной среде это называется "подрезанием" – движением по склону, которое нарушает устойчивость снежной массы и может спровоцировать лавину", – предположила руководитель Школы альпинизма Алматы Ада Дусалиева.

При высокой лавинной опасности такие действия считаются грубым нарушением техники безопасности. Однако именно недостаток опыта и самоуверенность часто приводят к игнорированию этих рисков.

Фото: unsplash

Подготовка начинается задолго до выхода в горы

Опытные альпинисты говорят, что восхождение начинается не у подножия горы, а за несколько дней или даже недель до него. Изучение маршрута, анализ рельефа, понимание возможных путей отхода, учет лавинной обстановки и прогноз погоды – обязательные элементы подготовки.

"При этом особое внимание уделяется погоде. В горах она может меняться стремительно, а неверная оценка температуры, силы ветра или количества осадков нередко становится причиной переохлаждения, обморожений и потери ориентации. Не менее важен и вопрос снаряжения. Каждый элемент экипировки – от веревки до карабина – должен быть проверен заранее. Любая неисправность или отсутствие необходимого оборудования в высокогорье превращается в угрозу жизни", – рассказала Ада Дусалиева.

При этом специалист отметила, что очень важно подготовиться к горному походу физически. Однако физическая форма – не гарантия безопасности. Опытные альпинисты подчеркивают – выносливость и сила важны, но без технических навыков и правильной тактики при экстремальной ситуации она не спасет.

Фото: pixabay

Излишняя самоуверенность – враг номер один

В Казахстане действует четко выстроенная система подготовки альпинистов. Первый этап (НП-1) – подтверждает освоение базовых навыков и первое официальное восхождение. После этого альпинист получает значок "Альпинист Республики Казахстан" и сертификат, подтверждающий его знания о походах в горах.

Дальнейшее обучение предполагает постепенный переход к спортивным разрядам – от первого разряда до кандидата в мастера спорта.

При этом программа обучения предусматривает обязательное участие инструктора, и только с ним начинается восхождение – вплоть до достижения второго разряда. Однако на практике эта система нередко дает сбой.

Многие альпинисты, особенно молодые, останавливаются на этапе НП-1. Получив минимальный опыт, они начинают ходить в горы самостоятельно, считая, что базовых знаний достаточно.

"Самоуверенность часто формируется после первых удачных восхождений. Отсутствие негативного опыта создает иллюзию контроля над ситуацией. Альпинист начинает игнорировать рекомендации инструкторов, пренебрегает правилами безопасности и выбирает более сложные маршруты, не имея достаточной подготовки", – считает Ада Дусалиева.

Альпинизм остается одним из самых опасных видов спорта, требующих дисциплины и постоянного обучения. Даже опытные спортсмены продолжают совершенствовать навыки и строго следуют инструкциям.

Горы не наказывают – они просто не прощают ошибок. Специалисты отмечают, что, пока альпинисты будут подменять подготовку самоуверенностью, подобные трагедии будут повторяться. Единственный способ снизить риски – уважать горы, соблюдать правила и помнить, что удача в горах любит подготовленных и осторожных людей.

