Альпинист погиб, пытаясь покорить пятую по высоте гору в мире

39-летний американский альпинист погиб при попытке покорить пятую по высоте вершину мира Макалу в Гималаях. Это вторая смерть в этом сезоне восхождений, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Александр Панко погиб в лагере 2 вечером 4 мая.

"Он спустился после акклиматизационного выхода в третий лагерь и плохо себя чувствовал", – сообщил агентству Ишвари Паудель из Himalayan Guides Nepal.

Панко – опытный скалолаз, пережил опухоль мозга в молодости, а также почти фатальное падение в 2018 году, когда кусок горы откололся у него в руке, и он ударился об острый край. Спортсмен сильно повредил ногу и получил обморожение, когда полз до сотовой связи, где его доставили в безопасное место.

Недавно Панко боролся с хроническим миелоидным лейкозом и пытался подняться на Макалу, чтобы собрать средства для детской программы по борьбе с раком крови в детской больнице Lurie Children's Hospital в Чикаго. Ему удалось собрать 1 млн долларов.

Спортсмен погиб во время спуска с горы Ама-Даблам в Непале после успешного восхождения на вершину в прошлом месяце. Это первая смерть в этом сезоне восхождений.

Непал является родиной восьми из десяти высочайших вершин мира, включая Эверест, и ежегодно принимает альпинистов со всего мира во время весеннего и осеннего сезонов восхождений.

В этом сезоне уже выдано около 500 разрешений на восхождения в горы, в том числе 214 на Эверест.

Ранее мы писали, что на Эверест больше не пустят неопытных альпинистов.