#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
518.53
588.17
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
518.53
588.17
6.39
Мир

Альпинист погиб, пытаясь покорить пятую по высоте гору в мире

Альпинист в горах, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 06:59 Фото: pixabay
39-летний американский альпинист погиб при попытке покорить пятую по высоте вершину мира Макалу в Гималаях. Это вторая смерть в этом сезоне восхождений, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Александр Панко погиб в лагере 2 вечером 4 мая.

"Он спустился после акклиматизационного выхода в третий лагерь и плохо себя чувствовал", – сообщил агентству Ишвари Паудель из Himalayan Guides Nepal.

Панко – опытный скалолаз, пережил опухоль мозга в молодости, а также почти фатальное падение в 2018 году, когда кусок горы откололся у него в руке, и он ударился об острый край. Спортсмен сильно повредил ногу и получил обморожение, когда полз до сотовой связи, где его доставили в безопасное место.

Недавно Панко боролся с хроническим миелоидным лейкозом и пытался подняться на Макалу, чтобы собрать средства для детской программы по борьбе с раком крови в детской больнице Lurie Children's Hospital в Чикаго. Ему удалось собрать 1 млн долларов.

Спортсмен погиб во время спуска с горы Ама-Даблам в Непале после успешного восхождения на вершину в прошлом месяце. Это первая смерть в этом сезоне восхождений.

Непал является родиной восьми из десяти высочайших вершин мира, включая Эверест, и ежегодно принимает альпинистов со всего мира во время весеннего и осеннего сезонов восхождений.

В этом сезоне уже выдано около 500 разрешений на восхождения в горы, в том числе 214 на Эверест.

Ранее мы писали, что на Эверест больше не пустят неопытных альпинистов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Иран показал новую баллистическую ракету, эффективную против американской
Мир
04:30, 06 мая 2025
Иран показал новую баллистическую ракету, эффективную против американской
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: