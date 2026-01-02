Покоряя вершины: как жительница Атырау выживает в горах с помощью казы и жая

Атырауская альпинистка Марина Малышева во время высокогорных экспедиций питается почти исключительно казы и жая. По ее словам, вкус родины помогает выжить там, где каждый шаг – испытание, а организм работает на пределе возможностей. Об этом и многом другом она рассказала Zakon.kz.

Любовь к горам проснулась в сердце Марины Малышевой совершенно неожиданно. Все началось два года назад во время международного экспедиционного Jeep-тура по Кавказу, в котором участвовали более тридцати экипажей из Казахстана и России.

Именно тогда Марина впервые по-настоящему почувствовала, насколько природа могущественна и совершенна. Первой серьезной вершиной и первой проверкой стал для нее Эльбрус. Шквальный ветер до 60 километров в час, ледяные склоны, опасные участки – гора словно впустила и тут же отпустила ее. После спуска ее мысли были уже о следующей высоте.

"В июне 2023 года мы с семьей участвовали в международном Jeep-туре по Кавказу. Одной из точек маршрута стало подножье стратовулкана Эльбрус. Увидев его впервые, я влюбилась и почувствовала тот самый зов гор. Это чувство было настолько сильным, что уже через месяц я стояла на западной вершине Эльбруса – самой высокой точке Европы. Впервые в жизни я оказалась в горах – и сразу на такой высоте, потому что я была уверена в своих физических возможностях. Единственное, за что я переживала, – это горная болезнь. К счастью, организм справился. После первого восхождения я поняла: любовь к горам не лечится", – рассказывает Марина.

Фото из личного архива Марины Малышевой

Марине Малышевой 39 лет. Она родилась и выросла в Атырау. В повседневной жизни она профессиональный фитнес-тренер, супруга и мама. По ее словам, с каждым годом все больше женщин выбирают активные и экстремальные виды отдыха, требующие выносливости, силы и бесстрашия. Спортивный туризм и альпинизм – это не просто спорт, а вызов, который закаляет характер и открывает новые горизонты. Сегодня Марина остается единственной альпинисткой из Атырау – города степи, где нет ни одной горы.

"Где бы я ни была, я всегда рассказываю о своем городе, об Атырау и Казахстане. О том, что у нас нет гор – только ровный горизонт, ветер, жара и упрямство степи. Адаптироваться к высоте в Атырау негде, но я поняла, что для тренировок не всегда нужны горы. Я тренируюсь круглый год, просто адаптирую занятия под конкретную вершину. Это силовые тренировки, аэробная нагрузка, работа на выносливость и долгие монотонные кардио с тяжелым рюкзаком или жилетом. Больше одной горы в год я позволить себе не могу, поэтому под экспедицию подстраиваю весь процесс подготовки, и даже отпуск", – говорит она.

Фото из личного архива Марины Малышевой

По словам Марины, когда она впервые дошла до вершины, не было эйфории – был глубокий внутренний покой и огромное уважение к горе. Эльбрус стал самым любимым ее восхождением.

Альпинизм, как говорит Марина, один из самых дорогих видов спорта. Экспедиции измеряются миллионами тенге: перелеты, логистика, работа гида, экипировка, которая собирается годами. К примеру, одни только высотные ботинки стоят от 400 тысяч тенге. Спонсоров у атырауской альпинистки нет – каждую вершину она оплачивает сама, откладывая деньги и отказываясь от привычного отдыха.

Почти месяц она проводит вдали от мужа и девятилетней дочери в холоде, в палатке и без связи. Но самое главное, что семья принимает ее путь с тревогой и любовью, прося каждый раз только об одном – вернуться живой.

"В горах нет романтики быта. Питание – не про удовольствие, а про выживание. На высоте из-за гипоксии пропадает аппетит, и есть приходится буквально через силу. Пока другие едят стандартный набор альпиниста – сублимированные блюда, протеиновые батончики, энергетические гели и шоколад, я ем мясо. Это для меня своеобразный атырауский секрет. На каждую гору я беру с собой казы и жая – вакуумирую их и везу с собой через границы и высоты", – говорит Марина.

По ее словам, вода с электролитами обязательна даже тогда, когда пить не хочется. Иногда горячий чай. В лагерях, которые установлены на определенной высоте, всегда есть теплая кухня и полноценное питание. Но на высоте в помощь – только газовая горелка. Еда готовится в зависимости от походных условий.

Снаряжение альпиниста – отдельный разговор. В огромном бауле – высотная одежда, кошки, ледоруб, каска, страховочная система. Все подбирается под конкретную гору. Чем выше гора, тем больше и спецодежды, и технического снаряжения. Рюкзак весит от 15 до 25 килограммов. Поэтому каждый выход начинается с жесткой сортировки: ничего лишнего. В горах за лишние граммы платят силами.

Палатки используются специальные – высокогорные, рассчитанные на сильный ветер и снег. В них тесно и довольно холодно, но для альпиниста это маленький дом среди стихии.

Фото из личного архива Марины Малышевой

Гигиена в горах минимальная, но обязательная. Влажные салфетки, антисептик, смена носков и нижнего белья – иногда это и есть весь "душ". Купаться в горах не рекомендуется. Смена температурного режима, холод и смывка защитного слоя могут привести к простуде. Гиды всегда рекомендуют душ или баню только после спуска в оборудованные базовые лагеря. Сон на высоте поверхностный и прерывистый. Потому что он практически невозможен. Чем выше, тем сложнее спать из-за условий гипоксии. Иногда человек может просто лежать с закрытыми глазами и считать это отдыхом.

Фото из личного архива Марины Малышевой

Горы, к сожалению, не бывают полностью безопасными. В июле 2024 года во время экспедиции на Памире к Пику Ленина (7143 м), к которому Марина готовилась целый год, все шло по плану. Команда благополучно прошла акклиматизацию в базовом лагере, затем поднялась в лагерь №1 – туда, где уже начинаются холод и снег. Для дополнительной акклиматизации группа вышла на Пик Юхина (5100 м). Погода была нестабильной, но гиды решили, что условия допустимы. Однако на вершине альпинистов накрыло грозовое облако – видимость почти исчезла. В горах гроза смертельно опасна, и пришлось срочно спускаться.

"У нас в прямом смысле волосы стояли дыбом под шапками, мы чувствовали электричество по трекинговым палкам. Мы бежали с вершины. В тяжелых горных ботинках, проваливаясь почти по пояс в снег, падая и снова поднимаясь. Этот спуск стал для меня роковым", – вспоминает Марина.

Колено не выдержало ударной нагрузки. Уже в лагере оно распухло и начало болеть, а наутро Марина не смогла встать. Было принято решение спускать ее в базовый лагерь на лошади – самостоятельно идти она не могла. Четыре часа пути, осмотр спортивного врача и вынужденная пауза.

Через два дня Марина смогла наступать на ногу и, получив разрешение врача и обезболивающее, попыталась выйти на гору еще раз. Но при наборе высоты колено снова дало о себе знать. Чтобы не подводить команду, она приняла решение полностью завершить восхождение. Это было тяжело и физически, и морально. Но Марина приняла произошедшее как опыт, пусть и горький.

Фото из личного архива Марины Малышевой

Одна неудача, говорит она, иногда стоит десяти побед. Эта ситуация закалила ее, показала слабые места и дала понимание, над чем еще предстоит работать. Именно поэтому после неудачного восхождения на Пик Ленина спустя два года она вернулась именно к Эльбрусу, чтобы закрыть "корону" – побывать на обеих вершинах. Следующей точкой стал Дамаванд – высочайший вулкан Азии.

"Он оказался совсем другим: более одиноким, без привычной снежной красоты. Чем выше – тем тяжелее дышать не только из-за высоты, но и из-за фумаролов. Запах серы режет глаза, вызывает кашель, словно сама земля напоминает: ты здесь гость. Физически Дамаванд – это терпение: долгие переходы, до двенадцати часов подъема и спуска за один день. Эльбрус же суровее и холоднее, особенно его Восточная вершина. Но меня притягивает не сравнение гор, а сам путь", – говорит она.

Сегодня Марина участвует в международной программе "7 вулканов мира". Ее манит не только высота, но и желание прикоснуться к источнику силы планеты – к живой земле. В скором будущем она хочет подняться на Эверест и развернуть на самой высокой точке планеты флаг родного Атырау и Казахстана. Для нее Эверест – не рекорд, а символ пути, зрелости и ответственности.