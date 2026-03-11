Забота – не воспитание: кинолог о том, как правильно ухаживать за собакой

Собака бывает кусачей. Вот только от жизни ли собачей? Кинолог Мурат Нуржанов считает, что чрезмерная забота без воспитания портит домашних питомцев. Zakon.kz расскажет, как в таких случаях он корректирует их поведение.

Мурат Нуржанов 40 лет своей жизни посвятил самому верному другу человека – изучению собак. Говорит, что с детства о них заботился и не представляет мир без этих удивительных существ.

"Я с собаками столько, сколько себя помню. С детворой будки строили, размещали в них беспризорных животных. Они ощенились, мы из дома продукты тайком тащили, подкармливали их. Дворняжки стали нас охранять, до садика провожали, потом в школу". Мурат Нуржанов

Забрать домой питомцев родители не разрешали, потому что в семье было шестеро детей, все они ютились в трехкомнатной квартире. Однако родные всячески поддерживали Мурата Нуржанова.

"Помню, старшему брату было 10 лет, а мне шесть, он научил меня бегло читать. Затем, зная мою тягу к собакам, отвел в библиотеку. Первая книга, которая мне попалась под руку называлась "Юный дрессировщик". К 3 классу все, что было на полках про собак, я прочел. Библиотекарь, видя, что я интересуюсь только одной темой, начала давать мне вырезки из журналов и газет". Мурат Нуржанов

А в 5 классе Марата Нуржанова стали приглашать на консультацию, сначала родственники и соседи, потом их знакомые. Тогда он подумал, что пора от теории переходить к практике.

"Я всегда хотел собаку, но отец напоминал о большой ответственности. И только в 14 лет он сам мне разрешил овчарку. Сколько я не помогал людям, но все же в 1989 году окончил горно-металлургический техникум. По образованию я горный техник-шахтостроитель. Однако по профессии удалось поработать недолго: перед армией пару месяцев и после армии всего месяц". Мурат Нуржанов

На жизнь мужчина зарабатывал разными способами, но всегда был привязан к собакам. Наверное, поэтому со временем все вернулось в свои русла.

"В начале девяностых людям было не до собак, поэтому о заработке ни речи не могло быть, оказывал безвозмездную помощь. В 1993 году пытался открыть клуб собаководства в Кентау. Но тяжко пришлось: ни света, ни газа. В 1995 году уехал в Россию, через восемь лет вернулся. И не заметил, что занялся дрессировкой". Мурат Нуржанов

Кинолог научился чувствовать, понимать и общаться с собаками без всяких слов и команд. Изучил их поведение и даже разработал свои методы работы с ними. Говорит, не сосчитать, скольких псов воспитал и передал на госслужбу – охранять Родину, обеспечивать правопорядок и ловить преступников.

"На самом деле все просто. Мы пытаемся с ними говорить на человеческом языке. Забываем о том, что это отряд хищников. А для них важна еда и территория. За это у них стайные войны происходят. Когда я объясняю собаке, что еда и территория мои, она тут же подчиняется. Этого я добиваюсь не словами или вкусняшками, а действиями". Мурат Нуржанов

На первый взгляд, негуманный способ может вызвать множество вопросов, однако за ним, оказывается, скрывается целая философия.

"Я "кусаюсь" цепью. Их у меня много, разных размеров. Использую в зависимости от породы собак. Скрываю в кулаке, который держу на уровне груди. Если пес проявляет агрессию, не слушается, прыгает – кидаю ему на морду. Фишка в том, что цепочка имитирует укус, удар с нею вызывает неприятные ощущения. Но при этом она его не травмирует. За мои 40 лет опыта ни одна собака после такого удара не пострадала, зато метод эффективный – питомец отступает, осознает, что вожак тут я, и начинает слушаться". Мурат Нуржанов

В последние годы алматинец отошел от дрессировки и, в частности, занимается коррекцией поведения собак. Ежедневно ему поступают минимум 15 звонков о помощи: кто-то жалуется на то, что их любимый питомец грызет мебель, а другие, что пес кидается на людей и даже покусал хозяина. Причем обращения поступают не только от соотечественников, но и от иностранцев, которых специалист консультирует онлайн, либо выезжает на место.

"Я пересматриваю отношение человека к собаке, тогда меняется поведение его питомца. Самый большой бич в том, что сейчас их очеловечивают, сюсюкаются, чрезмерно балуют, все позволяют, а потом удивляются, почему их покусала собственная собака. Мне говорят: "Мы же ее любим, заботимся о ней". Но тот же пример с детьми: их мы тоже любим, но в первую очередь воспитываем. Тут с хвостатым должно быть так же". Мурат Нуржанов

По мнению кинолога, люди стали инфантильными. Берут собаку, а знаний нет. Считают, что ей нужно больше слов о любви, но воспитание путают с заботой.

"Человек берет собаку с неправильным мышлением. Приходит на базар, покупает щенка на эмоциях: "Какой хорошенький! Он первый ко мне прибежал. Самый крупный или игривый". Делают не друга, а превращают в игрушку. Заботу дают, а воспитание – нет. Покупают лучшие корма, комфортные вольеры и лежанки, одевают собак в модные одежды, возят на спа-процедуры. А потом проблемы начинаются. Одни просто сажают на цепь или закрывают в вольере, а другие молча бросают на произвол судьбы". Мурат Нуржанов

Лишь малое число хозяев задумывается о том, чтобы перевоспитать пса. Ведь большинство из них поддается дрессировке. И даже самую агрессивную можно превратить в ласковую. Главное – правильно над этим работать.

"Порода или возраст для меня не имеют значения. Я смотрю на собаку и вижу в ней потенциал. Здесь важен личный подход. И люди в этом плане часто ошибаются, думают, что немецкие овчарки умные или питбули опаснее. Но на 10 овчарок – 10 характеров, не все они будут охранять и ходить по следу. Это уже тонкости". Мурат Нуржанов

Также специалист считает, что не нужно сажать собаку на цепь или содержать в вольере. Так наоборот она будет агрессивной. Можно ее закрыть в будке лишь в то время, когда, допустим, домой приходят гости.

О своей работе житель Алматы рассказывает в соцсетях. Он часто дает советы собаководам, отвечает на их вопросы и показывает, как отрабатывает проблемные моменты с клиентами. Публикации набирают миллионные просмотры и комментарии. Его цель – изменить отношение людей к собакам, чтобы они перестали вести себя инфантильно и "очеловечивать" питомцев.