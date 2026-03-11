Саудовская Аравия вслед за Казахстаном объявила Год искусственного интеллекта

На этой неделе Кабинет министров Саудовской Аравии объявил 2026-й Годом искусственного интеллекта. Примечательно, что еще раньше аналогичное решение было принято в нашей стране. О том, как Казахстан задает цифровую повестку, в материале Zakon.kz.

Решение принято Кабинетом министров на фоне того, что Королевство становится глобальным центром данных и искусственного интеллекта в рамках программы Vision 2030, а еще его поддержал Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, который также является премьер-министром и председателем Управления данных и искусственного интеллекта Саудовской Аравии (SDAIA), пишет Economy Middle East. С момента своего создания в 2019 году SDAIA возглавляет Национальную стратегию в области данных и искусственного интеллекта.

Прогресс Саудовской Аравии отражается в мировых рейтингах. Королевство заняло 14-е место в Глобальном индексе ИИ 2025 года и занимает лидирующие позиции в арабском мире по разработке моделей ИИ. Инвестиции в этот сектор значительно выросли: государственные расходы на новые технологии увеличились более чем на 56% в 2024 году, а компании, занимающиеся ИИ, привлекли 9,1 млрд долларов финансирования. Инфраструктура также расширилась благодаря запуску суперкомпьютера Shaheen III и дата-центра Hexagon – крупнейшего в мире государственного центра обработки данных. Вдобавок в Королевстве создано Национальное хранилище данных, объединяющее более 430 правительственных систем.

В материале подчеркивается, что Год искусственного интеллекта демонстрирует приверженность Саудовской Аравии использованию передовых технологий на благо человечества и для улучшения качества жизни. Это также показывает стремление Королевства укрепить свои позиции в качестве глобального центра новых технологий и влиятельного голоса в международных дискуссиях по вопросам искусственного интеллекта.

Между тем казахстанцы узнали, что 2026-й пройдет для них под эгидой цифровизации и искусственного интеллекта, из новогоднего обращения президента.

Кроме того, в интервью газете Turkistan глава государства уточнил, что "цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины".

Соответствующий указ был подписан 6 января 2026 года.

Постановлением правительства РК от 31 января утвержден План мероприятий. В частности, документ предусматривает проведение не менее 10 международных и республиканских цифровых мероприятий в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта. Кроме того, планируется принятие и реализация 100% ключевых управленческих решений (создание комиссии, утверждение планов, календаря мероприятий и другое) в установленные сроки.

По мнению президента Токаева, тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательной функции, стать главным связующим звеном экономического развития.

"В числе ключевых задач цифровизации на основе ИИ – повышение производительности труда, создание экспортоориентированных секторов экономики, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, встраивание Казахстана в глобальные цепочки цифровой экономики. Это позволит сформировать современный индустриальный, энергетический, транспортный каркас страны через реализацию нового инвестиционного цикла", – сказал глава государства.

Внедрение ИИ, считает он, следует воспринимать не как красивый лозунг, а как фундамент экономической модели и незыблемый стержень национальной идеологии.

Как отмечают эксперты, подобное единодушие в принятии решений демонстрирует сотрудничество Казахстана и Саудовской Аравии в цифровой среде, движение в одном направлении многих глобальных процессов. Вместе с тем наша страна формирует мировые тренды в сфере ИИ, ускоряет цифровую трансформацию экономики.