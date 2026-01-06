#Казахстан в сравнении
Статьи

Быть или не быть: пластиковые пальмы на набережной вновь раскритиковали жители Актау

Облезлые искусственные пальмы на набережной Актау, Актау, критика, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 12:32 Фото: Zakon.kz
Сто искусственных финиковых пальм на набережной Актау установили еще в 2019 году. За почти 7 лет они растеряли свою "тропическую" красоту и сейчас выглядят непрезентабельно. Теперь их судьбу решают акимат города и области, сообщает Zakon.kz.

Актау вообще "не везет" с пальмами. В начале 2000-ых сюда привезли настоящие пальмы, которые высадили вдоль центральной дороги. Однако не учли климат. Зимы в Актау не морозные, а вот сильные ветры дуют постоянно. В итоге пальмы не пережили первую зиму. Спустя некоторое время на набережной "посадили" сто 11-метровых искусственных пальм. Тогда сумму, которая была потрачена на украшение главной достопримечательности города, не называли – пальмы были подарком от нефтяной компании.

"Когда их только установили, издалека казалось, что они настоящие. Ко мне гости из других городов приезжали и удивлялись: "У вас что, пальмы растут?" Но подойдя ближе, убеждались, что все это – искусственная красота. Мое мнение: от них нет никакой пользы. В жару они не дают тени, да и вандалов привлекают. Сколько было случаев, когда эти пальмы разрушали. Уж лучше настоящие деревья посадить", – говорит Владимир Люлин, житель города.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Выглядят они, конечно, убого. Я бы предложила вместо искусственных деревьев высадить настоящие. Например, айлант. Не зря его называют "казахской пальмой". Он выглядит, как пальма, да и ухода требует минимального. Тогда пользы будет больше, чем от этих обшарпанных и общипанных искусственных веток", – отмечает Нургуль Курентаева, жительница Актау.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

За семь лет пальмы, что только не пережили. По ним карабкались наверх, с них обдирали "кору", они горели от фейерверков, сильный ветер срывал ветки и листья. В 2024 году в акимате объявили – пальм на набережной больше не будет. Тогда местные власти рассказали, что запасных частей для этих искусственных деревьев нет. Однако сейчас городской отдел ЖКХ готовит сметную документацию на 2026 год для замены старых пальмовых листьев. Здесь пообещали, что при выделении средств все пальмовые листья на набережной будут заменены.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В областном управлении строительства рассказали, что в ближайшее время набережную ожидает масштабная реконструкция. И вопрос – оставлять ли пальмы, будет дополнительно решаться при уточнении проекта. Деньги на реконструкцию выделит крупная нефтяная компания.

"Заказчиком выступит городской акимат. Набережная будет полностью реконструирована, и в рамках реконструкции все будет пересматриваться. На сегодня проектировщик еще не определен", – сообщил Айдос Хамиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

Быть или не быть пальмам на набережной, решат уже в этом, 2026 году. А пока ветер срывает оставшиеся пластиковые ветки и уносит их в море.

Между тем, в 2024 году пластиковое чудо на набережной уже вызывало вопросы из-за его внешнего вида. Тогда листья на искусственных пальмах облетели из-за отсутствия специальной сетки.

Кирилл Александров
