Происшествия

Крупный пожар на СТО в Актау: уничтожены автомобили, пострадали люди

пожар в СТО в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 13:38 Фото: Instagram/mangystautv.kz
Утром 6 февраля 2026 года в Актау произошел крупный пожар на станции технического обслуживания (СТО), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, в 09:05 в микрорайоне 29 "А" (расстояние до пожарной части – 4 км), в двухэтажной СТО по ремонту автомобилей, состоящей из пяти боксов, произошел пожар.

Два гаражных бокса полностью горели открытым пламенем, повреждены огнем три находившихся внутри автомобиля:

  • Mercedes-Benz – сгорели моторный отсек и салон;
  • Mercedes-Benz GL 460 – полностью сгорел;
  • Toyota Alphard – полностью сгорел.
"Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Общая площадь СТО – 600 квадратных метров. Кроме того, были повреждены находившиеся снаружи автомобили Mazda 626 и Toyota Corolla. В результате пожара два человека получили термические ожоги и были доставлены бригадой скорой помощи в областную больницу", – говорится в сообщении.

Один пострадавший, работник СТО, 33-летний гражданин Узбекистана, получил 90% ожогов тела, его состояние тяжелое.

Пожар был локализован в 09:21 и полностью ликвидирован в 10:43.

Причина возникновения пожара устанавливается.

В начале февраля в Павлодаре дважды горел строящийся мост. Причем, прямой связи между двумя происшествиями не нашли.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
