Искусственные пальмы "завяли" на набережной Актау

Из-за сильных ветров большинство ветвей осыпались у искусственных пальм, расположенных на набережной в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 марта Lada.kz, этой зимой пальмы не обернули сеткой, как это делали ранее.

"Из-за сильных ветров ветви опали, что существенно испортило их облик", – отмечает издание.

В Актауском городском отделе ЖКХ порталу сообщили, что еще не определилась компания, которая займется благоустройством города.

"Этот вопрос будет рассмотрен. Листва будет восстановлена после определения подрядной организации", – рассказали чиновники.

27 февраля стало известно, что в Актау планируют построить центр ядерной медицины, а также хоспис на территории областного онкологического диспансера. Сейчас идет поиск инвесторов для таких масштабных проектов.