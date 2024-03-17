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Искусственные пальмы "завяли" на набережной Актау

Искусственные пальмы &quot;завяли&quot; на набережной Актау, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 00:19 Фото: lada.kz
Из-за сильных ветров большинство ветвей осыпались у искусственных пальм, расположенных на набережной в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 марта Lada.kz, этой зимой пальмы не обернули сеткой, как это делали ранее.

"Из-за сильных ветров ветви опали, что существенно испортило их облик", – отмечает издание.

В Актауском городском отделе ЖКХ порталу сообщили, что еще не определилась компания, которая займется благоустройством города.

"Этот вопрос будет рассмотрен. Листва будет восстановлена после определения подрядной организации", – рассказали чиновники.

27 февраля стало известно, что в Актау планируют построить центр ядерной медицины, а также хоспис на территории областного онкологического диспансера. Сейчас идет поиск инвесторов для таких масштабных проектов. 

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