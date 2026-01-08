Что старый, что малый: почему молодежь страдает болезнями возрастных людей
Почему болезни "помолодели"
"Современная реальность демонстрирует тревожный тренд: заболевания, которые еще недавно считались уделом пожилого возраста – от хронических болей в позвоночнике и раннего облысения до сердечно-сосудистых нарушений и диабета второго типа – все чаще диагностируются у поколения 25-35 лет. Это явление, известное в медицине как "омоложение патологий", не является случайностью или просто следствием лучшей диагностики. Оно представляет собой закономерный, системный ответ организма на фундаментальное несоответствие между нашей биологической эволюцией и стремительно изменившимися за последние десятилетия условиями существования. Тело современного человека испытывает колоссальные перегрузки, с которыми оно не было предназначено справляться, что и приводит к преждевременному износу и старению систем организма. Главный катализатор – тотальная гиподинамия, усугубляемая хроническим статичным перенапряжением", – считает Тимур Салиев.
Свойственные пожилым "черепашья шея" и "вдовий горб" теперь встречаются и у молодежи. Это связано с тем, что юноши и девушки подолгу сидят, склонив голову к экрану гаджета. Нагрузка на шейный отдел увеличивается в разы. Мышцы и связки не выдерживают постоянного перенапряжения. В итоге формируется сутулость, выпячивание в нижней части шеи – тот самый горбик, который раньше наблюдался у людей гораздо старше.
"Мышцы кора, природный корсет для позвоночника, атрофируются от многочасового сидения, в то время как шея и поясница подвергаются неестественной нагрузке из-за неправильной позы за компьютером и постоянного наклона головы к смартфону. К этому добавляется скрытый стресс, который стал фоном цифровой эпохи. Гормон кортизол, вырабатываемый в ответ на информационную перегрузку, дедлайны и социальное давление, действует как медленный яд: он разрушает волосяные фолликулы, ускоряет старение кожи, подавляет иммунитет и запускает в организме процессы системного воспаления – основу для развития большинства хронических болезней. Парадоксальным образом этот стресс сочетается с глубоким нарушением естественных биоритмов. Недостаток и низкое качество сна из-за синего света экранов сбивают выработку мелатонина, мощного антиоксиданта и регулятора гормональной системы и гормона роста, отвечающего за восстановление тканей", – объяснил Тимур Салиев.
- каждый час двигаться хотя бы две минуты;
- разминать шею плавными наклонами и поворотами;
- держать смартфон и монитор компьютера на уровне глаз;
- тренироваться регулярно и без резких стартов;
- следить за собственным весом.
Даже 5-7 лишних килограммов значительно повышают нагрузку на колени и поясницу. Кроме того, приближают к старости поедание фастфуда, а также дефицит витаминов и минералов в организме.
"Питание следует рассматривать как стратегию снабжения организма материалами для восстановления. Акцент необходимо сместить с подсчета калорий на качество пищи: максимальное количество овощей и зелени, источники чистого белка, полезные жиры и полный отказ от промышленного сахара и трансжиров", – отмечает эксперт.
Многие пытаются возместить нехватку физической активности бегом и походами в спортзал. Но тело, привыкшее к гиподинамии, бывает не готово к внезапным пробежкам и интенсивным нагрузкам. Резкие "подвиги" после долгих часов на кресле иногда приводят к негативным последствиям. Ослабленные мышцы и неподготовленные связки легко травмировать, предостерегают эксперты. Начинать заниматься физкультурой советуют с ходьбы быстрым шагом или в фитнес-клубе под присмотром тренера.
"Движение должно быть интегрировано в жизнь не как эпизодический спорт, а как ежедневная физиологическая необходимость. Ходьба, подъем по лестнице, короткие разминки в течение дня поддерживают метаболизм и кровоток. Силовые тренировки 2-3 раза в неделю критически важны для создания сильного мышечного корсета, защищающего позвоночник, и для поддержания плотности костей", – пояснил Тимур Салиев.
Процесс старения заметно ускоряют повышенное артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Алкоголь и курение тоже подрывают здоровье. Свою лепту вносит загрязненный воздух в мегаполисах. Больше других это чувствуют курьеры на мопедах, велосипедах и самокатах. Они непроизвольно вдыхают частицы металлов, которые содержатся в выхлопах автотранспорта, чем губят дыхательную систему. А работа по ночам, недосыпание и хронический стресс приводят к седине и облысению.
Еще одним из ключевых факторов раннего старения считается бесконтрольное применение лекарств. Самолечение и покупка препаратов без назначения врача оборачиваются непоправимыми последствиями, которыми молодые люди сами себя калечат. К примеру, человек пытается утолить боль в мышцах или суставах с помощью противовоспалительных препаратов и зарабатывает поражение слизистой желудочно-кишечного тракта.
"Мрачная картина имеет и обнадеживающий аспект: в молодом возрасте большинство разрушительных процессов обратимы. Тело обладает феноменальной способностью к регенерации, если ему предоставить необходимые условия", – уверен ученый.
Как "отодвинуть" старость
Специалисты призывают соблюдать основные правила ЗОЖ:
- сон не менее семи часов:
- сбалансированное питание;
- регулярная физическая активность;
- отказ от вредных привычек;
- нечастое употребление кофе и энергетических напитков;
- ежегодные медосмотры с целью выявления каких-либо патологий и лечение заболеваний на ранних этапах.
Стоит отметить, что сейчас есть возможность выявить и вылечить на ранних стадиях заболевания, о которых раньше люди узнавали слишком поздно. Важную роль играет, конечно, наследственность. Набор генов не изменишь, но с помощью своевременной диагностики и поддержания иммунитета старость можно отсрочить.