Статьи

Что старый, что малый: почему молодежь страдает болезнями возрастных людей

Лицо, разделенное пополам, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 18:02 Фото: freepik
Молодые люди часто жалуются на проблемы со здоровьем, присущие пожилым. Самые распространенные недуги: искривление позвоночника, боли в пояснице, гастрит и раннее облысение. Диагнозы провоцируют вредные привычки, говорят врачи. Как не постареть раньше времени – в материале Zakon.kz.

Почему болезни "помолодели"

Молодых казахстанцев все чаще беспокоят боли в пояснице, деформация позвоночника, гастриты, колиты и облысение. Некоторые миллениалы и даже зумеры сталкиваются с атеросклерозом, диабетом и воспалением суставов. Серьезные патологии у девушек и юношей появляются по разным причинам. Обратный отсчет диагнозам запускает нездоровый образ жизни, утверждают специалисты.
Мы поговорили с главным научным сотрудником Научно-технологического парка Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Тимуром Салиевым и выяснили, почему же болезни "молодеют".
"Современная реальность демонстрирует тревожный тренд: заболевания, которые еще недавно считались уделом пожилого возраста – от хронических болей в позвоночнике и раннего облысения до сердечно-сосудистых нарушений и диабета второго типа – все чаще диагностируются у поколения 25-35 лет. Это явление, известное в медицине как "омоложение патологий", не является случайностью или просто следствием лучшей диагностики. Оно представляет собой закономерный, системный ответ организма на фундаментальное несоответствие между нашей биологической эволюцией и стремительно изменившимися за последние десятилетия условиями существования. Тело современного человека испытывает колоссальные перегрузки, с которыми оно не было предназначено справляться, что и приводит к преждевременному износу и старению систем организма. Главный катализатор – тотальная гиподинамия, усугубляемая хроническим статичным перенапряжением", – считает Тимур Салиев.

Свойственные пожилым "черепашья шея" и "вдовий горб" теперь встречаются и у молодежи. Это связано с тем, что юноши и девушки подолгу сидят, склонив голову к экрану гаджета. Нагрузка на шейный отдел увеличивается в разы. Мышцы и связки не выдерживают постоянного перенапряжения. В итоге формируется сутулость, выпячивание в нижней части шеи – тот самый горбик, который раньше наблюдался у людей гораздо старше.

"Мышцы кора, природный корсет для позвоночника, атрофируются от многочасового сидения, в то время как шея и поясница подвергаются неестественной нагрузке из-за неправильной позы за компьютером и постоянного наклона головы к смартфону. К этому добавляется скрытый стресс, который стал фоном цифровой эпохи. Гормон кортизол, вырабатываемый в ответ на информационную перегрузку, дедлайны и социальное давление, действует как медленный яд: он разрушает волосяные фолликулы, ускоряет старение кожи, подавляет иммунитет и запускает в организме процессы системного воспаления – основу для развития большинства хронических болезней. Парадоксальным образом этот стресс сочетается с глубоким нарушением естественных биоритмов. Недостаток и низкое качество сна из-за синего света экранов сбивают выработку мелатонина, мощного антиоксиданта и регулятора гормональной системы и гормона роста, отвечающего за восстановление тканей", – объяснил Тимур Салиев.
После рабочего дня молодые люди часто жалуются на неприятные ощущения в плечевом поясе, щелчки в коленях при нагрузке. От длительного сидения страдают не только офисные сотрудники, но и те, кто целый день ездит в авто. Среди них – водители, таксисты, крановщики на стройках.
Мужчина за рулем автомобиля, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 18:02

Фото: freepik

Медики рекомендуют придерживаться базовой профилактики, которая зарекомендовала себя весьма эффективно:
  • каждый час двигаться хотя бы две минуты;
  • разминать шею плавными наклонами и поворотами;
  • держать смартфон и монитор компьютера на уровне глаз;
  • тренироваться регулярно и без резких стартов;
  • следить за собственным весом.

Даже 5-7 лишних килограммов значительно повышают нагрузку на колени и поясницу. Кроме того, приближают к старости поедание фастфуда, а также дефицит витаминов и минералов в организме.

"Питание следует рассматривать как стратегию снабжения организма материалами для восстановления. Акцент необходимо сместить с подсчета калорий на качество пищи: максимальное количество овощей и зелени, источники чистого белка, полезные жиры и полный отказ от промышленного сахара и трансжиров", – отмечает эксперт.

Девушка сидит и плачет рядом с весами, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 18:02

Фото: freepik

Многие пытаются возместить нехватку физической активности бегом и походами в спортзал. Но тело, привыкшее к гиподинамии, бывает не готово к внезапным пробежкам и интенсивным нагрузкам. Резкие "подвиги" после долгих часов на кресле иногда приводят к негативным последствиям. Ослабленные мышцы и неподготовленные связки легко травмировать, предостерегают эксперты. Начинать заниматься физкультурой советуют с ходьбы быстрым шагом или в фитнес-клубе под присмотром тренера.

"Движение должно быть интегрировано в жизнь не как эпизодический спорт, а как ежедневная физиологическая необходимость. Ходьба, подъем по лестнице, короткие разминки в течение дня поддерживают метаболизм и кровоток. Силовые тренировки 2-3 раза в неделю критически важны для создания сильного мышечного корсета, защищающего позвоночник, и для поддержания плотности костей", – пояснил Тимур Салиев.

Процесс старения заметно ускоряют повышенное артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Алкоголь и курение тоже подрывают здоровье. Свою лепту вносит загрязненный воздух в мегаполисах. Больше других это чувствуют курьеры на мопедах, велосипедах и самокатах. Они непроизвольно вдыхают частицы металлов, которые содержатся в выхлопах автотранспорта, чем губят дыхательную систему. А работа по ночам, недосыпание и хронический стресс приводят к седине и облысению.

Фото: freepik

Еще одним из ключевых факторов раннего старения считается бесконтрольное применение лекарств. Самолечение и покупка препаратов без назначения врача оборачиваются непоправимыми последствиями, которыми молодые люди сами себя калечат. К примеру, человек пытается утолить боль в мышцах или суставах с помощью противовоспалительных препаратов и зарабатывает поражение слизистой желудочно-кишечного тракта.

"Мрачная картина имеет и обнадеживающий аспект: в молодом возрасте большинство разрушительных процессов обратимы. Тело обладает феноменальной способностью к регенерации, если ему предоставить необходимые условия", – уверен ученый.

Как "отодвинуть" старость

Специалисты призывают соблюдать основные правила ЗОЖ:

  • сон не менее семи часов:
  • сбалансированное питание;
  • регулярная физическая активность;
  • отказ от вредных привычек;
  • нечастое употребление кофе и энергетических напитков;
  • ежегодные медосмотры с целью выявления каких-либо патологий и лечение заболеваний на ранних этапах.

Стоит отметить, что сейчас есть возможность выявить и вылечить на ранних стадиях заболевания, о которых раньше люди узнавали слишком поздно. Важную роль играет, конечно, наследственность. Набор генов не изменишь, но с помощью своевременной диагностики и поддержания иммунитета старость можно отсрочить.

Денис Брагин
Денис Брагин
