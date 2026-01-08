Что старый, что малый: почему молодежь страдает болезнями возрастных людей

Молодые люди часто жалуются на проблемы со здоровьем, присущие пожилым. Самые распространенные недуги: искривление позвоночника, боли в пояснице, гастрит и раннее облысение. Диагнозы провоцируют вредные привычки, говорят врачи. Как не постареть раньше времени – в материале Zakon.kz.

Почему болезни "помолодели"

Молодых казахстанцев все чаще беспокоят боли в пояснице, деформация позвоночника, гастриты, колиты и облысение. Некоторые миллениалы и даже зумеры сталкиваются с атеросклерозом, диабетом и воспалением суставов. Серьезные патологии у девушек и юношей появляются по разным причинам. Обратный отсчет диагнозам запускает нездоровый образ жизни, утверждают специалисты.

Мы поговорили с главным научным сотрудником Научно-технологического парка Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Тимуром Салиевым и выяснили, почему же болезни "молодеют".