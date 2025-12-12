Ожоги, одышка, стресс: чем опасна новогодняя пиротехника

Запуск фейерверков может привести к проблемам со здоровьем. Дым после взрывов пиротехники негативно влияет на работу легких, а грохот губит нервную систему. Кто-то из-за праздничной канонады теряет сон, говорят врачи. Люди с какими заболеваниями в зоне риска, читайте в материале Zakon.kz.

Какую опасность представляют пиротехнические изделия

Многие не представляют Новый год и Рождество без фейерверков. Покупая их, некоторые не подозревают о вреде, который могут нанести безобидные с виду хлопушки. Искрящиеся и красочные взрывы в небе, кажущиеся в детстве настоящим чудом, на самом деле – просто химическая реакция. У ярких салютов есть темная сторона: продукты горения негативно влияют на дыхательные пути. Ежегодно в конце декабря и начале января у алматинского аллерголога Дильдаш Кадыровой нет отбоя от пациентов. Врач рассказывает: люди жалуются на затрудненное дыхание и кашель.

"Некоторые пациенты отмечают, что появлялись сухой кашель, легкая одышка, першение в горле – именно после того, как проходили по местам, где запускали фейерверки. Особенно чувствуют те, кто живет в частных домах. Это происходит потому, что химикаты пиротехники от взрывов оседают на поверхности земли, на деревьях", – сказала Дильдаш Кадырова.

Компоненты, которые присутствуют в порохе, и те, что добавляют для окраски салютов, тоже представляют опасность. По словам эксперта, эти вещества в виде оксидов проникают в организм. При частом использовании фейерверков можно получить заболевание, связанное с избытком меди.

"Петарды выделяют очень много токсичных веществ, таких как полициклично-ароматические углеводы, соли тяжелых металлов, свинец, хром, никель губительно воздействуют на дыхательную систему. Особенно вредны для астматиков. Они длительно принимают базисные препараты, и у них появляются резкие раздражения после контакта с микрочастицами. Обычно бывают раздражения верхних дыхательных путей, чихание, слезотечение, першение в горле, одышка, у некоторых усиливаются приступы удушья". Врач-аллерголог высшей категории Дильдаш Кадырова

Людям с хроническими заболеваниями легких и гиперчувствительной иммунной системой надо держаться от фейерверков и петард подальше, чтобы не вызвать приступ.

"Пациенты-хроники, которые у нас наблюдаются с ХОБЛ, те, у кого хронический обструктивный бронхит и бронхиальная астма, жалуются на вторичное проявление заболеваний. Например, раньше они говорили, что не реагируют на запах, если рядом кто-то баню топит, а сейчас Новый год для них проходит каторжно. Говорят: "Мы плотно закрываем все окна и двери, никуда не выходим, потому что буквально задыхаемся". Люди с гиперчувствительностью иммунной системы реагируют на всевозможные внешние раздражители. Наши астматики не могут спокойно выходить на улицу и даже открывать форточки, потому что взрывы петард и фейерверков у соседей сильно раздражают организм. Микрочастицы при малейшем контакте становятся триггерными факторами, пусковыми механизмами для болезней, потому что у людей с респираторными заболеваниями верхний дыхательный путь очень чувствительный", – отмечает аллерголог.

Фейерверки и петарды губительно влияют не только на дыхательную систему, но и на сердце и другие органы.

"Многие пациенты, у которых, кроме бронхиальной астмы, есть проявления ринита и дерматита, также отмечали усиление кожного зуда, выраженное сверление в носу, раздражение слизистых глаз. В связи с этим пациенты самостоятельно принимали базисную терапию в больших дозах. Слизистая очень сильно повреждается. Хроники, несмотря на то, что они увеличивают дозу базисных препаратов, уже чувствуют, что не могут нормально дышать. Только после усиления нашей терапии пациенты замечают улучшение. Взрывы пиротехнических изделий также вредят слуху, нервной системе и приводят к бессоннице", – пояснила доктор.

Звуки взрывов, вспышки и запах пороха для чересчур впечатлительных людей могут стать источником стресса, считают психологи. Использование некачественных фейерверков чревато отравлениями, контузиями и серьезными травмами. Житель Алматы Никита Бишалин в прошлом году в ночь с 31 декабря на 1 января хотел поднять настроение, но оказался в травмпункте с ожогом руки.

"Мы с друзьями прямо перед наступлением Нового года вышли из дома на улицу позапускать салюты. Я взял один трубчатый фейерверк, вставил в сугроб, зафиксировал снегом у основания, развернул фитиль и поджег его зажигалкой. Делал это, сидя на корточках. Не успел я встать, как произошел взрыв, взорвалась сама трубка. Снаряд, получается, не вылетел вверх, а бабахнул внутри. Какой-то элемент попал в мою ладонь, прожег кожу. Хорошо, что глаза не повредил. Сначала рука онемела, через несколько минут то место стало жечь, было невыносимо больно. Мне вызвали скорую, медики обработали рану, перебинтовали и отвезли меня в травмпункт. Там врачи провели другие процедуры. Как я понял, фейерверк был отсыревшим, хотя срок годности на тот момент еще не истек. Ту ночь я не забуду никогда. Теперь боюсь фейерверков, покупать их на этот Новый год точно не буду и друзьям не рекомендую", – поделился печальным опытом Никита.

"Чики-брики, пальчик выкинь"

Взрывы просроченных или отсыревших петард иногда оборачиваются даже оторванными конечностями. Отметим, в январе 2025 года в Казахстане от пиротехнических средств пострадало больше 60 человек, в том числе 20 детей. Такие данные привели в Минздраве страны.

Фейерверки пугают животных

Четвероногие и птицы из-за громких звуков и вспышек боятся салютов, они вызывают широкий спектр реакций: от повышенной тревожности до появления галлюцинаций. Питомцы в панике убегают, теряют ориентацию в пространстве, а после не могут найти дорогу домой и рискуют остаться на улице. Специалисты называют грохот одной из главных причин потери животных в праздники. Чтобы обезопасить своего любимца, не выгуливайте его, когда запускают фейерверки.

Что необходимо помнить при использовании пиротехники

Неправильный запуск салютов и зажжение бенгальских свечей может привести к пожарам и травмам, предупреждают спасатели. Необходимо строго соблюдать технику безопасности:

Откажитесь от фейерверка, если инструкция к нему не прилагается или написана на непонятном вам языке.

Нельзя использовать пиротехнику в помещениях, на балконах, вблизи зданий, деревьев, легковоспламеняющихся предметов и при сильном ветре.

Запрещается носить петарды в карманах, держать фитиль около лица и курить рядом с пиротехническим изделием.

Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки.

Не оставляйте без присмотра детей, не позволяйте им держать пиротехнику.

Не разбирайте фейерверки и не покупайте с истекшим сроком годности или дефектами.

Эти рекомендации являются лишь базовыми советами экспертов. Остальные моменты вам должны подсказать инструкция к конкретному изделию и здравый смысл.

Даже в минуты эмоционального всплеска и эйфории помните о мерах предосторожности, чтобы праздники принесли вам и вашим близким только радость.