Состояние мамы – здоровье малыша: как легко восстановиться после родов

Материнство – великое счастье. Однако роды – самое стрессовое испытание для женского организма. И чтобы скорее восстановиться, необходимо внимательно относиться к своему здоровью. Zakon.kz узнал, как обойтись без обвисшего живота, депрессии и усталости в важный для мамы и малыша период.

Как только новая жизнь оказывается у нас на руках, мы погружаемся в заботу о ней. Но о себе не стоит забывать, ведь состояние мамы напрямую влияет на развитие ребенка. Во время беременности и родов женский организм претерпевает большие изменения.

И на восстановление при естественном родоразрешении требуется около одного года, а после кесарева сечения – почти три года. Как грамотно вернуть себя любимую – сильную, энергичную, жизнерадостную? На этот вопрос ответила главный врач медцентра в Алматы Арзигуль Юсупова.

"После родов организм женщины переживает интенсивное восстановление всех систем. Матка сокращается до прежних размеров. Важен гормональный фон, который влияет на лактацию, менструальный цикл и настроение. Будьте готовы к эмоциональным качелям, перепадам веса, усталости". Главный врач медицинского центра Арзигуль Юсупова

Акушер-гинеколог поясняет, что новоиспеченных мам поджидает "букет" проблем со здоровьем.

"Чаще всего пациенты жалуются на недержание мочи, запоры, геморрой, диастаз мышц живота, боли в спине и тазу, трудности с грудным вскармливанием, выпадение волос, варикоз, инфекции, рубцы после разрывов или кесарева сечения, а также на усталость, апатию и депрессию", – перечислила главврач.

Эти сигналы нельзя игнорировать, предупреждает специалист. Сразу после родов нужен контакт с малышом, грудное вскармливание и отдых, пока врачи контролируют ваше состояние и ребенка.

"В первые часы не вставайте резко. Помогайте матке сокращаться, через пять часов после родов делайте упражнения Кегеля, а после кесарева сечения – через сутки. Соблюдайте гигиену, правильное питание и избегайте нагрузок", – рекомендовала Арзигуль Юсупова.

Фото: из личного архива Арзигуль Юсуповой

Питание кормящей мамы должно быть сбалансированным: включать нежирное мясо, рыбу, творог, кисломолочные продукты, крупы (гречка, рис, овсянка), цельнозерновой хлеб, овощи (кабачки, брокколи, морковь, свекла), фрукты (яблоки, груши, бананы), а также масла, яйца и достаточное количество жидкости.

"Полезнее готовить еду на пару, тушить или варить. Стоит из рациона исключить жареное, фастфуд, алкоголь, ограничить цитрусовые, клубнику и виноград. Вводить новые продукты нужно понемногу, чтобы избежать аллергии у младенца. Горячие супы и бульоны стимулируют лактацию, а полезные жиры, такие как омега-3, важны для укрепления здоровья новорожденного", – сказала акушер-гинеколог.

Организм кормящих мам нуждается в витаминах A, C, D, E, группы B (особенно B6, B12, фолиевая кислота), а также минералах: йод, железо, кальций, цинк, магний, селен и Омега-3. Но перед их применением нужно проконсультироваться с врачом.

Также специалист отметила, что сонливость и слабость – не признаки лени, и это нормально. Отдых необходим для восстановления. Лучше вздремните, когда спит малыш, чтобы поддержать организм, который тратит много энергии.

"Далеко ходить не надо, я недавно родила третьего сына в возрасте 45 лет. После первых суток кесарева сечения оказалась в реанимации. Была острая непроходимость кишечника и недержание мочи. Об этом не стыдно говорить. Но опыт и позитивный настрой быстро помогли мне прийти в себя. Восстановление зависит не от человека, а от организма, которому нужно помогать. При кесаревом сечении тяжелее восстановиться, нежели после естественных родов. Женщины проходят круги ада ради своего маленького чуда. Однако на практике я вижу, что многие пациентки впадают в послеродовую депрессию из-за одной мысли о бессонных ночах, изменении фигуры и предстоящих трудностях. Поэтому желательно планировать беременность, соблюдать интервал между родами и брать на руки желанного ребенка – тогда ничего не страшно и все забывается". Арзигуль Юсупова

Материал по теме Родили в 50+: интересные факты о роженицах и новорожденных в Казахстане

Арзигуль Юсупова советует мамам, особенно первородкам, не стесняться просить помощи у близких. Будьте терпеливы и позвольте себе на короткий срок быть слабой. А также наслаждаться моментами, которые быстро превращаются в воспоминания.