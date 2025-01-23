Первые шаги молодой мамы: что важно знать и как женщине подготовиться к рождению малыша

Первая беременность и роды всегда волнительные. Для неопытной будущей мамы они непременно полны приятных и не очень сюрпризов. Но в любом случае – это самый прекрасный период жизни. Zakon.kz узнал, чем особенны первородки и как лучше подготовиться ко встрече с новорожденным.

В первый раз мама

34-летняя жительница Алматинской области Сания Амирова впервые стала мамой мальчика в 2021 году. Сейчас она с улыбкой вспоминает то время, когда казалось, что все слишком сложно: токсикоз, изжога, отеки и сонливость.

"Сопровождал букет неприятных симптомов, когда не можешь нормально поесть, двигаться, спать. Как новая "болячка", так судорожно спрашивала у знакомых, нормально ли это, или же гуглила диагноз. В голове кружилось много мыслей: сколько продлится, как облегчить состояние, не опасно ли это для плода. Из-за незнания больше накручивала себя. Меня удивляло, как период беременности женщины называли самым лучшим в жизни. Тогда как все девять месяцев каждый день я ощущала в себе непривычные изменения". Сания Амирова

Роды тоже оказались настоящим испытанием. Сельчанка попала в роддом Талгарской центральной районной больницы.

"Из-за тренировочных схваток я раньше срока оказалась в роддоме. В моей больничной истории выделили красным "первородка и старородящая". Обстановка кругом была унылая, все роженицы стонали от боли. И чем-либо помочь или посоветовать у них не хватало сил. Я стала свидетелем, как женщина родила прямо в коридоре. Это еще больше насторожило меня, что при любой схватке я бежала к врачам и просила спустить меня в родильный блок. Промучившись трое суток, я наконец-то родила". Сания Амирова

Как только женщина приложила к груди малыша, так сразу забыла обо всех муках. Теперь она знает, что на самом деле ее ждет в следующую беременность и как правильно поступать в определенных случаях. Однако дальше новым навыкам учиться приходилось вместе с ребенком.

"Я родила, положила ребенка в кроватку, и сама пошла спать. Даже не знала, что его по ночам нужно кормить. Утром, когда у него обнаружила черный стул – перепугалась. Еще думала, что у меня нет молока, сначала просила других мам покормить моего сына, затем стала поить его смесью. А когда разболелись груди я побежала к врачу, и она мне объяснила, что я совершаю ошибки". Сания Амирова

Первородка в 39 лет

Акушер-гинеколог из Алматы Ардак Акимбаева пояснила, что для успешной беременности, вынашивания плода и рождения здорового ребенка каждая женщина должна проходить по месту жительства прегравидарную подготовку.

Это комплекс лечебно-диагностических, профилактических и социальных мер. Врач наблюдает за пациенткой, исследует уровень ее половых гормонов, устраняет дефицит витаминов и макро/микроэлементов, лечит имеющиеся заболевания. Стоит помнить, что мужское здоровье при планировании ребенка играет значительную роль в исходах беременности и здоровья самого малыша.

"Для беременной главное правильно заботиться о себе. Так она сумеет сохранить здоровье свое и ребенка. Но мы сталкиваемся с тем, что многому ее учит интернет. Потом выкосить из головы весь этот мусор очень сложно. Зачастую приходится переубеждать, поскольку люди читают между строк, не имея медицинского образования. Но, конечно, есть и те, кто внимательно слушает врачей и выполняет все рекомендации". Ардак Акимбаева

Врач рассказала про случай с первородкой, которая ее не только удивила, но и вдохновила.

"За 20 лет работы в роддоме много разных историй, и не всегда они печальные. Первородка или повторные роды, каждые из них проходят по-своему, и все они рискованные. Но мне очень запомнилась первородка в возрасте 39 лет. Она поздно вышла замуж, сразу забеременела, пришла рожать. Мы, учитывая возраст, для более благоприятных родов предложили ей кесарево сечение. Но она отказалась, сказав, что должна попробовать пройти через это и родить сама. Она не только настояла, но и была оптимистично настроена. Поэтому очень легко и благополучно родила. Мы удивились и радовались за нее. То есть все зависит от настроя женщины и веры в свои возможности". Ардак Акимбаева

Для благоприятного течения беременности Ардак Акимбаева советует:

посещайте врача согласно расписанию. Не пропускайте приемы;

правильно питайтесь. Во время беременности можно набрать 8-16 кг, это ответственный период и не время для похудения, поэтому ешьте в свое удовольствие;

отдыхайте всегда, когда чувствуете, что нужно расслабиться. Большинству людей для полноценного отдыха достаточно восьмичасового сна, однако этот показатель может быть достаточно индивидуальным;

любые лекарства, даже самые безобидные на первый взгляд, допустимо принимать только по согласованию с врачом;

избегайте резких запахов, например, лака или ацетона. Это касается и хозяйственных средств. Всегда пользуйтесь перчатками и работайте только в хорошо проветриваемом помещении;

вредные привычки тут ни к чему. Избегайте табачного дыма и ни в коем случае не курите сами. Если курили, то бросайте как можно скорее. Не принимайте алкоголь ни в каких количествах. И, конечно, никаких наркотиков;

во избежание заражения опасным для беременных женщин токсоплазмозом попросите близких чистить кошачий туалет. В остальном общение с домашней кошкой полностью безопасно;

соблюдайте адекватную физическую активность. Прогулки на свежем воздухе и плавание окажут благоприятное действие на здоровье и позволят избежать чрезмерной прибавки в весе;

интимные отношения в период беременности вполне безопасны и физиологичны. Они не могут навредить беременной или ребенку. Сексуальное желание может возрасти или снизиться. Это также вполне нормально и не должно вызывать тревоги;

если касаться мер предосторожности во время сексуальной близости, то не рекомендуется лежать на спине. Поскольку живот у женщины будет увеличиваться в размерах, поэтому нужно будет использовать более удобные позы. Если ранее были выкидыши, врач может рекомендовать воздержаться от половой жизни;

никогда не стесняйтесь задать своему гинекологу интересующие вопросы или сообщить о плохом самочувствии.

Рациональное питание для беременной женщины

Акушер-гинеколог подчеркивает, что вопреки мифам никаких "волшебных" продуктов, которые необходимы всем беременным женщинам, не существует. Даже самая простая пища может быть исключительно полезной. Кстати, запрещенных продуктов тоже очень мало. Это те продукты, на которые у вас раньше отмечалась аллергия. Кроме того, ограничьте употребление сладкого и жиров.

"Организму беременной потребуется больше фолиевой кислоты и железа. Обязательно включайте в рацион яйцо, бобовые, почки, листовые овощи, дрожжевой хлеб, рыбу, мясо, капусту, помидоры, молоко. По рекомендации врача принимайте витамины и препараты железа. Не переедайте. Если сохраняется хороший аппетит, ешьте небольшими порциями пять-шесть раз в день". Ардак Акимбаева

Также врач советует ежедневно выпивать около полутора литров жидкости. Желательно воды. Не пейте больше трех чашек чая или кофе в день. Кофе и чай, принятые во время еды, препятствуют усвоению железа. Ограничьте поступление сахара с напитками.

Это нормально

Собеседница перечислила самые распространенные неудобства, связанные с беременностью:

учащенное мочеиспускание;

повышенная утомляемость, особенно в первом триместре. Дайте себе время отдохнуть, выполняйте несложные физические упражнения и придерживайтесь правильного питания. Так сможете ощущать себя менее уставшей;

тошнота. Обычно проходит по истечении первого триместра. Ешьте небольшими порциями, избегая острого и жирного. С утра съедайте кусочек хлеба или печенье;

отеки ступней и лодыжек. Почаще поднимайте ноги вверх и спите на боку. Это поможет уменьшить отечность;

изжога. Чаще появляется на пятом месяце. Откажитесь от напитков, которые содержат кофеин, и не ложитесь сразу после еды. Снять изжогу помогут молочные продукты;

запоры. Пейте не менее полутора литров жидкости в день и питайтесь продуктами, которые богаты клетчаткой, такими как овощи и отрубной хлеб;

боли в пояснице в последние месяцы беременности. Откажитесь от каблуков, не поднимайте тяжести, а если такая необходимость имеется, не сгибайтесь в спине.

Терпеть нельзя

Немедленно нужно обратиться к медицинскому работнику при следующих симптомах:

кровянистые выделения;

обильные жидкие выделения;

постоянная головная боль, нарушение зрения с появлением в глазах пятнышек или вспышек;

внезапный отек рук или лица;

повышение температуры до 38 градусов и более;

сильный зуд и жжение или усилившиеся выделения;

жжение и боль при мочеиспускании;

сильная боль в животе, не стихающая, даже когда лежите и расслабляетесь;

более пяти схваток в течение часа;

если ушибли живот во время падения, автомобильной аварии или если кто-то нанес удары;

после шести месяцев беременности, если плод совершает менее 10 движений в течение 12 часов.

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Ардак Акимбаева отметила, что между беременностями должно пройти три года. За это время организм женщины успеет полностью восстановиться. А значит роженица сможет спокойно и главное безопасно пройти весь период беременности и родить здорового ребенка.