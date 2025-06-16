Родили в 50+: интересные факты о роженицах и новорожденных в Казахстане
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана рассказало Zakon.kz о ситуации с рождением детей в 2024 году.
По данным аналитиков, общий коэффициент рождаемости в 2024 году составил 18,15 на 1000 человек, тогда как в 2023 году он был на уровне 19,52 родившихся на 1000 человек. Больше всего детей появилось на свет в Туркестанской (24,88 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,29) областях и Шымкенте (23,58).
"В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости составил 2,8. Это означает, что на одну женщину приходится 2,8 ребенка, рожденных за весь ее репродуктивный период, при условии сохранения рождаемости в каждом пятилетнем возрастном интервале на текущем уровне", – отметили в Бюро нацстатистики.
Число родившихся по очередности рождения (какой по счету ребенок в семье) в 2024 году:
- 1-й – 84 213;
- 2-й – 84 144;
- 3-й – 76 624;
- 4-й – 60 155;
- 5-й – 35 661;
- 6-й – 15 121;
- 7-й – 4 880;
- 8-й – 1 297;
- 9-й – 366;
- 10-й – 129;
- не указано – 3 333.
Также в бюро добавили, что основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляет 27,5%, в возрасте 30-34 лет – 26,2%. Девушки в возрасте до 20 лет в 2024 году родили 11,9 тыс. детей, женщины старше 50 лет – 100 малышей. При этом средний возраст матери в 2024 году составил 29,8 года.
"23% родившихся детей были первыми по очередности в семье – это 84,2 тыс. детей, четвертым ребенком в семье стало более 60 тыс. детей, что составляет 16,4% от всех родившихся. 366 детей стали девятыми в семье", – резюмировали исследователи.
В начале года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова отметила, что рождаемость падает в Казахстане. По ее словам, на начало 2025 года численность населения составляет 20,3 млн человек с ростом на 1,3%, но наблюдается снижение коэффициента рождаемости на 6,2%.