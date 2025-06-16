Родили в 50+: интересные факты о роженицах и новорожденных в Казахстане

За 12 месяцев 2024 года в Казахстане родилось 365,9 тыс. детей (в 2023 году – 388,4 тыс.). Из них 51,6% – мальчики, 48,4% – девочки; 219,1 тыс. новорожденных (59,9%) появились на свет в городской местности, остальные 146,7 тыс. (40,1%) – в сельской.

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана рассказало Zakon.kz о ситуации с рождением детей в 2024 году.

По данным аналитиков, общий коэффициент рождаемости в 2024 году составил 18,15 на 1000 человек, тогда как в 2023 году он был на уровне 19,52 родившихся на 1000 человек. Больше всего детей появилось на свет в Туркестанской (24,88 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,29) областях и Шымкенте (23,58).

"В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости составил 2,8. Это означает, что на одну женщину приходится 2,8 ребенка, рожденных за весь ее репродуктивный период, при условии сохранения рождаемости в каждом пятилетнем возрастном интервале на текущем уровне", – отметили в Бюро нацстатистики.

Число родившихся по очередности рождения (какой по счету ребенок в семье) в 2024 году:

1-й – 84 213;

– 84 213; 2-й – 84 144;

– 84 144; 3-й – 76 624;

– 76 624; 4-й – 60 155;

– 60 155; 5-й – 35 661;

– 35 661; 6-й – 15 121;

– 15 121; 7-й – 4 880;

– 4 880; 8-й – 1 297;

– 1 297; 9-й – 366;

– 366; 10-й – 129;

– 129; не указано – 3 333.

Также в бюро добавили, что основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляет 27,5%, в возрасте 30-34 лет – 26,2%. Девушки в возрасте до 20 лет в 2024 году родили 11,9 тыс. детей, женщины старше 50 лет – 100 малышей. При этом средний возраст матери в 2024 году составил 29,8 года.

"23% родившихся детей были первыми по очередности в семье – это 84,2 тыс. детей, четвертым ребенком в семье стало более 60 тыс. детей, что составляет 16,4% от всех родившихся. 366 детей стали девятыми в семье", – резюмировали исследователи.

В начале года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова отметила, что рождаемость падает в Казахстане. По ее словам, на начало 2025 года численность населения составляет 20,3 млн человек с ростом на 1,3%, но наблюдается снижение коэффициента рождаемости на 6,2%.