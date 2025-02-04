Важна ли любовь при выборе партнера для брака

Специалисты Австралийского национального университета опросили 86 310 участников из 90 стран, чтобы выяснить, насколько важна романтическая любовь при выборе партнера для брака, сообщает Zakon.kz.

Журнал Human Nature (HumNat) пишет, что большинство респондентов оказались не готовы вступать в брак с кем-то, кого они не любят, даже если этот человек обладает всеми желаемыми качествами.

"Любовь повсеместно распространена в современных обществах, особенно в контексте романтических отношений. Наше исследование подтверждает, что она служит механизмом обязательств, укрепляя связи между партнерами и помогая поддерживать стабильные отношения", – заявили ученые.

Эксперты пришли к выводу, что важность романтической любви зависит от различных факторов. Например, люди с более низким социально-экономическим статусом ценят любовь выше, чем те, кто обладает большими финансовыми ресурсами. Ученые предполагают, что для менее обеспеченных людей преданный партнер обеспечивает эмоциональную и материальную поддержку, что делает любовь ключевым элементом стабильности.

Данные опроса показывают, что женщины придают большее значение романтической любви по сравнению с мужчинами. Это согласуется с эволюционными теориями, которые предполагают, что женщины, несущие большие биологические издержки в воспроизводстве, исторически были более избирательны в выборе партнеров. Любовь служит для них сигналом преданности и долгосрочной стабильности.

Как уточняется, люди с большим количеством детей также уделяют больше внимания романтической любви. Воспитание детей требует значительных ресурсов, и преданный партнер может облегчить этот процесс, делая любовь важным фактором для поддержания отношений.

Также отмечается, что жители более развитых стран ценят романтическую любовь выше, чем жители менее развитых регионов. Ученые считают, что может быть связано с культурными нормами, которые в современных обществах подчеркивают индивидуальное удовлетворение и эмоциональную близость в отношениях. В менее развитых странах на первый план часто выходят экономические и социальные факторы.

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