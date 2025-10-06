#АЭС в Казахстане
Почему мужья меняют жен после 45

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 19:33 Фото: freepik
Многие пары разводятся после долгих лет совместной жизни, и нередко это связано с тем, что мужчина в зрелом возрасте увлекается другой женщиной (или, наоборот, женщина – другим мужчиной). Однако такие новые отношения часто оказываются недолговечными, сообщает Zakon.kz.

Семейный психолог Илья Слободчиков подчеркивает, что вторая половина жизни, второе пятидесятилетие в определенном смысле меняет мировосприятие, образ мыслей, представления об очень многих вещах. Также, по его словам, играют большую роль и гормональные изменения.

"Безусловно, и то и другое может очень по-разному влиять на людей и семью. Но может и никак не затрагивать отношения в браке".Илья Слободчиков

Специалист в разговоре с изданием "АиФ" уточняет, что мужчины так же, как и женщины, очень по-разному справляются с так называемым кризисом средних лет.

Многое зависит от индивидуальных особенностей человека, его воспитания, уровня культуры и привычной модели социализации.

"Надо понять причины, по которым люди разводятся. Физиологические основания, если уж мы всерьез говорим о каких-то изменениях в организме, штука очень весомая. Но причиной развода может быть все что угодно, помимо физиологии. Во-первых, возникает вопрос: зачем он на ней женился. Во-вторых, во всех подобных случаях имеет смысл исходить из характера отношений и характера самого человека".Илья Слободчиков

Шеф-повар Ивлев расстался с молодой женой

Ранее жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса актриса Жулдыз Абдукаримова, ставшая мамой в пятый раз, показала, как отреагировали дети, узнав о ее беременности.

