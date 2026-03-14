Көрісу күні и праздник Амал: как Казахстан встретил первые дни Наурызнама

В Казахстане стартовала декада Наурызнама. В разных регионах страны первые дни весеннего праздника отмечают концертами, традиционными обрядами и народными гуляньями, сообщает Zakon.kz.

В Костанае прошли театрализованные представления, в Павлодаре школьники поздравляли друг друга на Көрісу күні, а в Мангистау у подножья горы Отпан тау на праздник Амал собрались более 10 тысяч человек.

Мангистау

"Амал келді – жыл келді" – так уже несколько столетий говорят в Мангистау. Запад страны всегда отмечал праздник прихода весны раньше всего Казахстана. В 2026 году он традиционно прошел у подножья самой высокой горы на полуострове – Отпан тау.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Здесь установили полсотни юрт, а отметить Амал приехали больше 2,5 тысячи гостей из Мангистау, соседних областей и даже других стран. Всего же у Отпан тау собрались более 10 тысяч человек.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Амал – это время пробуждения природы. Время, когда скот перегоняют на летние пастбища. В этот день принято просыпаться очень рано и обязательно нужно постучать в 40 дверей – считается, что это принесет удачу на весь следующий год. Жительница села Таушык Жупар Кагазова вспоминает, что даже если хозяева уходили из дома, то двери в этот день не запирали – гости могли зайти в пустой дом и попробовать угощение со стола.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"У казахов это время считается началом года. Его наступление связывают с периодом "ұзынсары" – к этому времени обычно заготавливали и солили мясо, делали запасы еды, так как именно в начале марта начинается отел и окот скота, а резать беременный скот и трогать только что окотившихся животных нельзя", – отмечает Жупар Кагазова.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

По словам другой жительницы – Базархан Джандосовой – 13 и 14 марта считаются днями очищения. Нужно было обязательно убрать дом, тщательно искупаться и надеть самую красивую и чистую одежду.

"Нас в детстве всегда будили со словами о том, что сегодня везде рассыпано благополучие – собирайте его! И мы ходили поздравлять старших, получали от них бата", – рассказывает Базархан Джандосова.

Традиционное приветствие көрісу в эти дни можно увидеть везде. Но это не просто рукопожатие, а возможность простить обиды и встретить новый год обновленными.

Последние пять лет Амал в Мангистау празднуют в международном масштабе. Сюда, к подножью горы Отпан, съезжаются сотни иностранных гостей из Турции, Польши, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. Гражданин Турции Энес Ал рассказывает, что на Амал приехал специально из Стамбула.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Я впервые приехал в Казахстан, чтобы увидеть праздник Амал. Мне очень нравится, как тут отмечают праздники. Очень тепло и душевно", – поделился гость из Турции.

Гости особо отметили конкурс матерей, который, к слову, проводится на Амал уже несколько лет подряд. Женщины состязались в исполнении народных и колыбельных песен.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

На выставке-ярмарке ремесленники представили одежду и сувениры. А к вечеру здесь зажгли Огонь единства. Раньше этот огонь разводили на вершине горы Отпан при приближении врага, а батыры с других земель спешили на помощь. Сейчас же его зажигают только по особым праздникам.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

На ковер сегодня вышли борцы – они состязаются в поднятии гири, армрестлинге и қазақ күресi, а артисты и жыршы исполняют песни и кюи, популяризируя национальное искусство. Победители получили призовые в размере от 500 тысяч до миллиона тенге.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В степи проходит байга. Победителю вручат главный приз – автомобиль. А к вечеру у подножья горы развернут большой флаг Казахстана.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Костанай

В центре Костаная для жителей и гостей города подготовили концертную программу, которую открыла театрализованная постановка с традиционным обрядом шашу.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Яркие костюмы привлекли зрителей с первых минут. Наталья Козлова оказалась одной из таких зрительниц. Она приехала в город к внукам.

"Я сама из Мендыкаринского района, где мы широко отмечаем Наурыз. Мой любимый день в Наурызнама – день семьи. Я сама мама троих детей, у меня пятеро внуков. Это замечательный праздник. А сегодня день объятий и приветствий. Светлый, радостный для меня день", – поделилась Наталья Козлова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Концерт, который продолжил праздник, позволил горожанам услышать и увидеть номера лучших коллективов Костаная. Песни о весне и празднике поднимали настроение каждому зрителю. Многие пришли на концерт семьями, с друзьями и близкими.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Наурыз – праздник весны. И первый день Наурызнама порадовал солнечной теплой погодой. Творческие коллективы подарили людям много радости и приятных эмоций.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Это были солисты городского дома культуры, народный хор "Ак Дарига", коллектив славянской песни "Раздолица". Впрочем, для некоторых артистов Наурыз – особый праздник.

"У меня 21 марта любимый день вообще в году. Это мой день рождения. И эти дни для меня – всегда праздник", – улыбнулась Наталья Козлова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Костанайцы дорожат этими днями, которые напоминают о важном: любви и уважении к родителям, о ценности семьи, о милосердии, наполненных смыслом традициях.

Фото: пресс-служба управления образования Павлодарской области

Павлодар

В Павлодаре после весенних буранов наконец-то установилась плюсовая температура и стартовала декада Наурызнама. Более 50 тысяч школьников из 300 школ отметили Көрісу мерекесі теплыми поздравлениями и объятиями.

В честь Көрісу в каждой школе прошли мероприятия: дети поздравляли друг друга, желали счастья, благополучия и, конечно, обнимались.

Познавательный час "Көрісу – мейірім мерекесі" прошел в Центре детского чтения имени Сулеймена Баязитова.

Фото: пресс-служба управления образования Павлодарской области

Так началась Наурызнама – серия событий, где показывают богатство казахских традиций, рассказывают о значении Наурыза и его древней истории.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Как рассказала библиотекарь Шолпан Ермаханова, в рамках декады рассказываем маленьким читателям о древних традициях Наурыза.

"Сегодня они узнали о Көрісу мерекесі. Наурыз – древний праздник тюркских народов с тысячелетней историей. В 1926 году его запретили, но спустя 62 года, в 1988-м, снова начали отмечать в Казахстане. Детям может наскучить сухой формат встречи, поэтому я приготовила сладкие подарки. Они с удовольствием отвечают на мои вопросы, а за правильные ответы получат угощение", – рассказала собеседница.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Наурыз в регионе будут отмечать с 14 по 23 марта – целая неделя весеннего настроения и древних традиций. За это время пройдут сотни мероприятий, а в городах и районах установят 163 юрты, которые превратят улицы в праздничные казахские аулы.

Декадник Наурызнама в Казахстане включает множество мероприятий и интересных событий.

Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев в своей поздравительной речи, праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными традициями и культурами Казахстана.