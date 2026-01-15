Тачка для скрипачки: как автосервис в Актау меняет жизни обычных людей

Машины после ДТП или доставшийся в наследство раритет "от деда" – два брата из Актау не только "прокачивают" автомашины, но и дарят людям незабываемые эмоции и веру в чудо. Одно из таких чудес произошло незадолго до Нового года со скрипачкой из Актау, сообщает Zakon.kz.

В декабре 2023 года у Алии Жанали умерла бабушка, и родители поехали на похороны в Астрахань. Машина была куплена накануне в кредит.

"Они не хотели ехать по трассе в ночное время, но так как очень спешили, пришлось выехать. На дорогу вышло стадо коров, и отец заметил их в последний момент – трасса была плохо освещена. Мама только успела прокричать папино имя, как они врезались в животное. Папа рассказывал, что боялся повернуться к маме, а сама мама была в сильнейшем шоке. Машина была сильно разбита, но родители просто чудом остались живы, отделались лишь ушибами". Алия Жанали

Детям они ничего не сказали, и они узнали о произошедшем, когда уже родители вернулись домой, а машину привез эвакуатор. Ее поставили во дворе дома, но продолжали платить за нее кредит: денег на восстановление не было.

Фото из архива Алии Жанали

"Мама все время плакала, когда смотрела на машину, вспоминала ту ночь. И вот в середине 2025 года я случайно наткнулась на объявление о конкурсе "Тачка на прокачку" и решила поучаствовать. Мы с подругой сделали видеоролик – это было необходимым условием для участия", – рассказывает Алия Жанали.

В конкурсе, который объявили владельцы автосервиса – братья Кирилл и Андрей Трофимовы, приняли участие не только жители Актау, но и из других регионов Казахстана, и даже из-за рубежа. Тройку лидеров выбирало жюри, а победитель определялся путем голосования в социальных сетях.

"Участников было мало, и мы решили, что победим. Но оказалось, что конкурс только объявили, поэтому к концу собралось очень много желающих. И моя заявка не прошла даже в первом туре. Я тогда сильно расстроилась, плакала, даже записала сторис. На следующий день после объявления результатов конкурса я сидела на репетиции в областной филармонии – в оркестре я играю на скрипке. Мне звонят и говорят, что пришел курьер, просят выйти на улицу. Я, ничего не подозревая, выхожу и вижу машину Андрея. Сразу столько мыслей пронеслось, думала, что меня просто хотят приободрить из-за проигрыша. Но Андрей подошел и сказал, что решил взять нашу машину вне конкурса. Так и сказал: "Я хочу, чтобы ты поверила в чудо!". Я была настолько счастлива, столько эмоций я давно не испытывала. Я раньше видела много видео, где люди помогают другим безвозмездно, но никогда не думала, что это произойдет со мной!". Алия Жанали

Страницу Андрея в социальных сетях девушка заблокировала в телефонах родителей – они могли увидеть свою машину раньше времени, и тогда сюрприза бы не получилось. Автомобиль отогнали в автосервис. Родителям Алия сказала, что машину забрали в гараж друзья, чтобы она не стояла под дождем и снегом. И вот спустя полгода, накануне Нового, 2026 года, ремонт был закончен.

Фото из архива Алии Жанали

"Когда машину подогнали к воротам, я предложила родителям выйти якобы пофотографироваться во дворе. И тут они увидели нашу машину, даже сначала не поверили – было такое ощущение, что это новая, а не отремонтированная машина. У мамы даже сердце прихватило от счастья и эмоций. Долго родители приходили в себя, никак не могли поверить. Для меня это один из самых радостных и счастливых дней, я настолько благодарна Андрею за то, что он позволил поверить в чудо!". Алия Жанали

Скрин с видео братьев Трофимовых

Сложность в ремонте состояла в том, что модель Chevrolet Aveo, разбитая в ДТП, выпускалась всего год, и найти на нее запчасти было весьма проблематично. Их заказывали отовсюду, а в восстановлении машины принимали участие больше 12 работников автосервиса. К слову, когда видео об этой автомашине было опубликовано в соцсетях, ее узнал один из тех мужчин, кто в ту ночь вызывал на трассе скорую помощь и все это время переживал, остались ли живы люди.

"Автомашины двоих победителей, которые дошли до финала, мы тоже восстановили. По правилам должен был остаться один победитель, но кто-то накрутил ботов при голосовании. Мы не стали разбираться, кто виноват, а просто разделили сумму, которую планировалось потратить на восстановление одной машины, на двоих". Андрей Трофимов

Скрин с видео братьев Трофимовых

Андрей и его брат Кирилл родились и выросли в Актау. Чем только не приходилось им заниматься в подростковом возрасте – даже собирали мусор. Это, как отмечает Андрей, приучило к дисциплине и к тому, что каждая копейка должна быть заработана честным трудом. В 15 лет Андрей пришел на работу в автосервис – его всегда интересовала автомеханика. А в 2005 году открыл с братом уже собственный автосервис.

Скрин с видео братьев Трофимовых

"Идея проекта "Тачку на прокачку" не нова. В Актау мы начали этим заниматься несколько лет назад, уже "прокачали" несколько машин. Сначала мы делали это, чтобы раскрутить наши социальные сети, а потом "затянуло". Мне нравится делать то, что вызывает восторг у людей, рождает у них веру в чудо. Вот и сейчас мы начали новый проект – решили изменить жизнь конкретного человека, который запутался и не видит своего будущего". Андрей Трофимов

В своих соцсетях владелец автосервиса опубликовал пост: "Возьму с собой в поездку в Баку парня, чтобы замотивировать". Было несколько условий: парень должен быть из неблагополучной семьи, ни разу не выезжавший не только за границу, но и за пределы области. Виктор – первый из подписчиков, кто откликнулся для участия, рассказав свою историю, и Андрей сразу понял – это тот, кто нужен. Молодой человек работает охранником на одной из баз отдыха Актау, там же и живет в вагончике. По его словам, дома ему места нет.

"Если у меня есть возможность изменить чью-то жизнь, то почему бы это не сделать? Я дам ему удочку, а "рыбу" он будет ловить дальше сам. Мы сделали ему паспорт, так как его у парня никогда не было, в Баку поселим в хороший отель, оденем-обуем, покажем другую жизнь – ту, которую он видел только на картинке". Андрей Трофимов

Вчера Виктора проводили в аэропорт и посадили на самолет до Баку, а через 5 дней он вернется в Актау. Здесь ему арендуют на месяц квартиру и предложат, где и в какой сфере можно найти себя. И спустя месяц можно будет подводить предварительные итоги: смогла ли "красивая жизнь" замотивировать молодого человека действовать и изменить свое будущее.