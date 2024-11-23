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Законодательство РК

Пьяный водитель влетел в яму в Актау

ДТП, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:23 Фото: lada.kz
Пьяный водитель в Актау чудом не пострадал после того, как его машина вылетела с дороги и угодила в яму, где перевернулась, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, инцидент произошел в 31А микрорайоне у жилого комплекса Тыныш.

Каким образом мужчина оказался в выкопанной коммунальщиками яме, пока неизвестно. Доставать машину пришлось с помощью крана.

ДТП, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:23

Фото: lada.kz

По данным пресс-службы Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи, он отказался от доставки в стационар и был в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.

Правоохранители оформили мужчину по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".

Данное правонарушение предусматривает арест на 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. Материалы переданы в суд.

21 ноября 2024 года на севере и в центре Казахстана случились два смертельных ДТП. Предположительно, причиной аварий стали погодные условия.

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