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Остановка рухнула на людей в Актау: есть пострадавшие

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 12:51 Фото: akorda.kz
В Актау на людей упала остановка. Очевидцы заявили о нескольких пострадавших. По официальным данным, госпитализировали одного человека, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 5 ноября 2024 года. В соцсетях появилось видео с лежащими на земле людьми. Как оказалось, на них упала остановка.

"Это итог обрушения новой автобусной остановки в 1-м микрорайоне у ДК "Дружба". Она упала в результате шквального ветра. Отмечают также, что объект еще не был установлен из-за ремонта труб... ... Упала новая прозрачная остановка. Она полетела и несколько раз перевернулась. Придавила людей. Многие чудом спаслись", – указано в подписи к видео.

В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали инцидент. Там сообщили, что остановка, расположенная рядом с одним из домов в 1-м микрорайоне города Актау, обрушилась из-за погодных условий.


"В результате пострадал один человек. В настоящее время доставлен в областную больницу. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело. Ведется расследование", – говорится в комментарии.

Ранее мы писали о другом трагическом инциденте в Актау: незакрепленные школьные ворота упали и изуродовали девочке лицо.

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