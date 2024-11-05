Остановка рухнула на людей в Актау: есть пострадавшие

В Актау на людей упала остановка. Очевидцы заявили о нескольких пострадавших. По официальным данным, госпитализировали одного человека, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 5 ноября 2024 года. В соцсетях появилось видео с лежащими на земле людьми. Как оказалось, на них упала остановка.

"Это итог обрушения новой автобусной остановки в 1-м микрорайоне у ДК "Дружба". Она упала в результате шквального ветра. Отмечают также, что объект еще не был установлен из-за ремонта труб... ... Упала новая прозрачная остановка. Она полетела и несколько раз перевернулась. Придавила людей. Многие чудом спаслись", – указано в подписи к видео.

В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали инцидент. Там сообщили, что остановка, расположенная рядом с одним из домов в 1-м микрорайоне города Актау, обрушилась из-за погодных условий.





"В результате пострадал один человек. В настоящее время доставлен в областную больницу. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело. Ведется расследование", – говорится в комментарии.

Ранее мы писали о другом трагическом инциденте в Актау: незакрепленные школьные ворота упали и изуродовали девочке лицо.