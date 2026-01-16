Как пережить резкое похолодание детям и взрослым

Январь – самый суровый зимний месяц – традиционно испытывает организм на прочность. Как правильно одеваться и питаться при низких температурах, чтобы снизить риск простудных заболеваний и обострения хронических проблем со здоровьем, в материале Zakon.kz.

Холодам все возрасты покорны

Врачи отмечают, что подход к защите от холода во многом зависит от возраста. Детский организм, например, реагирует на низкие температуры быстрее, чем взрослый. Дело в том, что терморегуляция в малолетнем возрасте, как правило, еще находится на стадии формирования, поэтому малыши быстрее теряют тепло, особенно во время активных игр.

Фото: Zakon.kz

Кандидат медицинских наук Бауыржан Касенов подчеркнул, что в холодный период для детского организма особенно важны регулярное питание и разумный баланс между прогулками и отдыхом. Кратковременное пребывание на свежем воздухе полезно, но переутомление и длительные игры на морозе повышают риск переохлаждения.

Подростки и взрослые, по мнению специалиста, адаптируются к холоду легче, однако именно в этой возрастной группе большую роль играет уровень стресса.



"Переутомление, недосып и вредные привычки делают организм более уязвимым к морозу. Поэтому в условиях резкого похолодания им важно поддерживать стабильный режим сна, сохранять умеренную физическую активность и следить за самочувствием", – пояснил Бауыржан Касенов.

Пожилые люди переносят холод тяжелее всех. С возрастом снижается эластичность сосудов, ослабевает иммунный ответ и замедляется реакция организма на переохлаждение. Поэтому у людей преклонного возраста даже непродолжительное пребывание на улице в мороз может привести к заметному ухудшению самочувствия.

Хронические заболевания и питание

В морозы о своем здоровье особенно стоит позаботиться людям с хроническими заболеваниями. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, диабет и заболевания щитовидной железы могут обостряться именно в периоды резкого похолодания. Кроме этого, холодный воздух усиливает сосудистые спазмы, повышает давление и может провоцировать дыхательные проблемы.

"Зимой слизистые оболочки носа и горла пересыхают, что снижает их защитную функцию. Теплая пища и достаточное количество жидкости помогут поддержать естественные барьеры организма. Питание в холодный период должно быть регулярным и сбалансированным. В рационе важно сохранять достаточное количество фруктов и овощей, которые обеспечивают организм витаминами и необходимыми микроэлементами", – советует врач.

Фото: Zakon.kz

Одежда и алкоголь

Самый надежный способ пережить мороз без последствий – одеваться тепло и правильно. Важно помнить, что некоторые синтетические материалы активно удерживают влагу, из-за чего тело охлаждается быстрее. Современные технологичные ткани, шерсть и хлопок, напротив, эффективно ее отводят и помогают сохранять тепло. Не менее важно защищать голову, шею и руки – именно через эти зоны организм теряет значительную часть тепла.



"Самая распространенная ошибка в мороз – выходить на улицу с влажными волосами и без головного убора. Это может привести к переохлаждению, простудным заболеваниям и воспалительным процессам. При первых признаках переохлаждения, таких как озноб, сильная усталость или онемение пальцев, необходимо сразу же зайти в теплое помещение", – сказал Бауыржан Касенов.

Фото: Zakon.kz

Взрослым врачи настоятельно рекомендуют отказаться от алкоголя в холодную погоду. Несмотря на распространенное мнение, алкоголь не согревает, а лишь создает ложное ощущение тепла, расширяя сосуды и повышая риск переохлаждения, особенно при длительном нахождении на улице.

Кроме этого, многие эксперты подчеркивают, что закаливание действительно может укреплять организм и помогает пережить морозные дни без ущерба для организма. Однако должный эффект от таких процедур будет, только если заниматься ими постоянно. Начинать закаливаться в период резкого похолодания или пытаться "быстро подготовиться" к морозам – ошибка, которая может привести к проблемам со здоровьем.