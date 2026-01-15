От -20°С до +15°С: неожиданные перепады и мокрый снег ждут Астану, Алматы и Шымкент в феврале

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на февраль 2026 года. Из него следует, что в трех мегаполисах ожидаются неожиданные перепады температуры и мокрый снег, сообщает Zakon.kz.

Консультативный прогноз погоды по Астане на февраль 2026 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -12,5°С, что выше нормы на 1,1°С (норма: -13,6°С).

В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -8-13°С до -15-20°С, днем от -2-7°С до -7-12°С. В самом конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -15-20°С до -8-13°С, днем от -7-12°С до -2-7°С. Затем – понижение температуры воздуха ночью до -13-18°С, днем до -8-13°С. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3-8°С до -8-13°С, днем от +1+6°С до -2-7°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 17 мм).

Снег прогнозируется в начале и в конце первой, часто во второй и третьей декадах месяца. Метель, ветер 15-20 м/с прогнозируются часто в течение месяца. Гололед – в середине третьей декады. Туман вероятен в начале и в конце первой, в конце второй, в начале и в конце третьей декадах.

Консультативный прогноз погоды по Алматы на февраль 2026 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -1,4°С, что выше нормы на 1°С (норма: -2,4°С).

В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-5°С до -5-10°С, днем от -1+4°С до -1-6°С. Затем – повышение температуры воздуха ночью до -3-8°С, днем до -2+3°С. В самом конце декады – понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -5-10°С до -3+2°С, днем от -1-6°С до +1+6°С. Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0-5°С, днем до +2+7°С.

В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до 0-5°С, днем до +7+12°С.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы (норма: 43 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце первой, третьей декадах. Снег – в начале и в середине второй декады. Туман вероятен в начале и в конце первой, часто во второй декадах. Ветер 3-8, порывы 12 м/с – в середине первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах.

Консультативный прогноз погоды по Шымкенту на февраль 2026 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +2,5°С, что выше нормы на 1,2°С (норма: +1,3°С).

В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2-7°С до -2+3°С, днем от 0+5°С до +5+10°С.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -3-8°С, днем до 0+5°С. Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до -2+3°С, днем до +5+10°С.

В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +4+9°С, днем до +10+15°С.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы (норма: 90 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце первой, в начале и в середине второй декадах. Дождь – в конце третьей декады. Туман вероятен в начале и в конце первой, в начале и в конце второй декадах. Гололед возможен в начале второй декады. Ветер 3-8, порывы 12 м/с прогнозируется часто в первой, в начале и в середине второй декадах.

"Консультативный прогноз погоды на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами", – отметили специалисты РГП "Казгидромет".

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 16, 17 и 18 января 2026 года, можете узнать здесь.