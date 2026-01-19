Казахстан продолжает делать ставку на упрощение визовых режимов

Согласно глобальном рейтингу консалтинговой компании Henley & Partners за 2025 год, число безвизовых направлений для казахстанцев возросло до 78, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, в начале января 2026 года британская консалтинговая компания Henley & Partners на своей онлайн-платформе опубликовала глобальный рейтинг по силе национальных паспортов.

В результате Казахстан наряду с Боливией и Суринамом занял 61-е место из 101 возможного.

Немного о составителях

Henley & Partners является международной консалтинговой компанией, специализирующейся на инвестиционной миграции. Она имеет британское происхождение, при этом за 25 лет существования открыла более 20 своих филиалов по всему миру.

В круг предоставляемых ими услуг входят: оказание помощи в выборе и оформлении резидентства или вида на жительство через инвестиционные программы, разработка и внедрение инвестиционных проектов для правительств иностранных государств, сопровождение клиентов в подборе недвижимости за рубежом.

Также эта компания известна составляемым ею на ежегодной основе рейтингом мировых государств по силе национальных паспортов.

Что дает высокий индекс паспорта

Сила национального паспорта в основном заключается в том, насколько его обладатель может свободно передвигаться по миру.

В основу создаваемого индекса, оценивающего силу паспорта того или иного государства, входит количественный показатель наличия чистого безвизового режима с иностранными государствами либо же его упрощенный вариант (посещение того или иного государства на малый срок, получение визы в аэропорту, оформление разрешения на въезд в онлайн-формате и т.д.).

Тем не менее стоит отметить и другие факторы, которые официально в рейтинге в расчет не берутся, при этом без их наличия ни одному государству, даже при самых теплых и дружественных отношениях, добиться установления безвизового режима не удастся.

В этом случае в процессе обсуждения вариантов с упрощением безвизового режима страны в первую очередь оценивают сложности процедуры получения гражданства у их партнеров (то есть не должно быть так, чтобы любой желающий мог бы им беспрепятственно обзавестись за короткий срок), высокий уровень безопасности внутри этих стран, защищенность самого паспорта (т.е. чтобы было очень сложно подделать), наличие условий для комфортного пребывания иностранных граждан и высокие показатели инвестиционного климата.

В общем, можно сказать так, что высокий индекс силы национального паспорта – это не только комфортные условия для собственных граждан, но и фактор, влияющий на повышение интереса к стране со стороны иностранцев, включая представителей бизнеса и крупных инвесторов.

Сила паспортов стран СНГ

Лидером по индексу силы национального паспорта на пространстве СНГ является Россия. Она в этом рейтинге занимает 46-е место, а ее граждане могут свободно посещать 113 государств.

Второе место в рейтинге по данному показателю среди стран СНГ занимает Беларусь (79 безвизовых направлений, 60-е место в общем зачете), а третье Казахстан (78 безвизовых направлений, 61-е место в общем зачете).

Далее в рейтинге расположились: Азербайджан (70 безвизовых направлений, 67-е место в общем зачете), Армения (66 безвизовых направлений, 71-е место в общем зачете), Кыргызстан и Узбекистан (61 безвизовое направление и делят между собой 75-е место в общем зачете).

Последнее место в рейтинге по силе национального паспорта на пространстве СНГ занимает Таджикистан (54 безвизовых направления, 81-е место в общем зачете).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Первые три строчки глобального рейтинга по индексу силы национальных паспортов занимают Сингапур (192 безвизового направления), Япония и Южная Корея (188 безвизовых направлений).

В десятку лучших по этому показателю также вошли: Дания, Люксембург, Испания, Швеция, Швейцария (186 безвизовых направлений), Австрия, Бельгия и Финляндия (185 безвизовых направлений). Одинаковые показатели с Австрией, Бельгией и Финляндией имеют Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия.

США в свою очередь имеют в своем активе 179 безвизовых направлений, Турция – 113, а Китай – 81.

Последние позиции в общем рейтинге занимают Ирак (29 безвизовых направлений), Сирия (26 безвизовых направлений) и Афганистан (24 безвизовых направления).