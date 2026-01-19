Как работает Центр оперативного управления Алматы – фоторепортаж

Центр оперативного управления Алматы работает круглосуточно и принимает тысячи обращений. Здесь обрабатывают все звонки на номер 102, сообщения и данные с камер видеонаблюдений. О том, как устроена работа ЦОУ и кто следит за безопасностью большого города, – в материале Zakon.kz.

Общая штатная численность Центра оперативного управления Алматы составляет 75 человек, каждый из которых отвечает за свой участок работы. Здесь работаю операторы, принимающие звонки на номер 102, дежурные инспекторы, которые оценивают поступающую информацию и направляют к месту происшествия наряды полиции, а также видеоинспекторы, следящие за обстановкой в городе с помощью системы видеонаблюдения.

Фото: Zakon.kz

По словам начальника Центра оперативного управления Алматы Зухраба Мырзагали, нагрузка на пульт остается высокой в любое время суток. Особая роль в этой системе отводится операторам линии 102. Именно они первыми выходят на контакт с человеком в момент стресса или опасности.

В таких разговорах нет шаблонов, каждый вызов уникален и требует внимательности, выдержки и умения быстро принимать решения.

Только через мобильное приложение "Закон и порядок" в ЦОУ Алматы каждый день поступает около 150 сообщений, а на телефон экстренной линии 102 от 2 500 до 3 000 звонков в сутки.



"Операторы – первые, кто слышит голос человека в критической ситуации. Если необходимо, оператор остается на линии, разговаривает с заявителем, успокаивает его и поддерживает до приезда наряда полиции. Иногда от того, какие слова будут сказаны в трубку, зависит исход ситуации", – рассказал начальник ЦОУ города Алматы Зухраб Мырзагали.

Чаще всего жители южной столицы жалуются на нарушения правил дорожного движения, а точнее, сообщают о неправильно припаркованных автомобилях, перекрытых дворах и проездах, а также об опасном поведение водителей на дорогах. Немало заявок поступает на пульт оператора и по поводу нарушения тишины в ночное время и семейно-бытовых конфликтов. Шумные вечеринки, громкая музыка, ссоры между соседями или внутри семьи – такие вызовы требуют не только оперативности, но и такта.

Стоит отметить, что значительная часть звонков носит справочный характер. Алматинцы и гости города просят подсказать адрес того или иного отдела внутренних дел, интересуются правовыми вопросами, порядком подачи заявлений или разъяснением норм законодательства.

"Такие обращения не запрещены, однако важно помнить, что 102 – это экстренный номер. Пока оператор отвечает на консультационный вопрос, кто-то может нуждаться в срочной помощи или в эти минуты и даже секунды кому-то может грозить смертельная опасность", – рассказал Зухраб Мырзагали.

Всего в Алматы установлено порядка 68 тысяч камер видеонаблюдения, изображение с которых выходит на экраны в ЦОУ. Современное оборудование оснащено системой распознавания лиц. Видеооператору достаточно загрузить в базу ориентировку – и система автоматически начинает поиск по всему городу. Как только разыскиваемый человек появляется в зоне видимости камеры, полицейский получает уведомление с его точным местонахождением.

"Один из примеров – задержание молодого человека, подозреваемого в краже в Жамбылской области. Он надеялся затеряться в большом городе и избежать ответственности, однако расчет оказался неверным. Камера ЦОУ зафиксировала его в момент, когда он заходил в одно из увеселительных заведений Алматы. Оперативная информация была немедленно передана полицейским, и подозреваемого задержали еще до того, как он успел сделать заказ", – рассказал полковник Зухраб Мырзагали.

Еще одна важная функция системы видеонаблюдения камер ЦОУ – это анализ поведения людей. Аппаратура фиксирует активные движения, резкие жесты и признаки агрессии.

"Например, если у развлекательного заведения собирается группа людей, активно размахивающих руками и ведущих себя агрессивно, система автоматически сигнализирует оператору. Это позволяет заранее направить наряд полиции и пресечь возможное правонарушение до того, как ситуация выйдет из-под контроля", – рассказал полицейский.

Как рассказывает дежурный инспектор группы управления силами ЦОУ Айдос Тебенов, в работе центра нет четкого разделения на "спокойные" и "сложные" дни. Характер нагрузки невозможно предугадать заранее – обстановка в городе меняется постоянно, и даже внешне тихий день может в любой момент перейти в режим повышенной готовности.



"Нельзя сказать, что какой-то день недели тяжелее другого. Да, чаще всего много вызовов поступает в пятницу и субботу вечером, когда люди отдыхают в увеселительных заведениях. Но бывает, что выходной проходит относительно спокойно, а понедельник выдается по-настоящему "горячим", – рассказал Айдос Тебенов.

Стоит отметить, что в 2025 году с помощью камер видеонаблюдений Центра оперативного управления было раскрыто 744 преступления и пресечено свыше 10 тысяч правонарушений.